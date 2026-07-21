Magaly Medina orgullosa de condecoración en La Molina y aprovecha para anunciar su mudanza a Surco: “He pasado momentos muy bonitos”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ fue reconocida por la Municipalidad de La Molina por su trayectoria, resiliencia, liderazgo y esfuerzo constante. Durante la ceremonia, recordó los casi 25 años que vivió en el distrito y anunció que ahora se mudará a Surco. ATV/ Magaly TV La Firme.

Magaly Medina vivió una noche especial al ser reconocida por la Municipalidad de La Molina durante una sesión solemne por Fiestas Patrias. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ recibió una condecoración por su trayectoria, liderazgo, resiliencia y esfuerzo constante, aunque dejó claro que el reconocimiento lo recibió desde una perspectiva muy personal: como una vecina que ha formado parte de la historia del distrito durante casi 25 años.

La ceremonia reunió a diversas personalidades vinculadas a La Molina, quienes fueron homenajeadas por sus trayectorias y por su relación con la comunidad. Entre los asistentes se encontraban figuras de distintos ámbitos, en una jornada en la que el alcalde Diego Uceda encabezó el acto protocolar y entregó las distinciones.

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Magaly Medina es homenajeada en La Molina y Anthony Choy sorprende con inesperado piropo: “Las chicas más bonitas son de Venus”. Captura: Magaly TV La Firme.

La presencia de Magaly Medina generó especial expectativa entre los asistentes. La periodista fue recibida con saludos, fotografías y muestras de cariño antes de que comenzara la ceremonia. El reconocimiento oficial llevó su nombre completo: Magaly Jesús Medina Vela.

“La condecoración es para Magaly Jesús Medina Vela”.

La conductora recibió la medalla de manos del alcalde y fue reconocida oficialmente por su trabajo en los medios de comunicación y por la “demostración de resiliencia, liderazgo y esfuerzo constante”. El público respondió con aplausos y una ovación durante la entrega del reconocimiento.

Magaly Medina es homenajeada en La Molina y Anthony Choy sorprende con inesperado piropo: “Las chicas más bonitas son de Venus”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina asegura que se sintió honrada como vecina de La Molina

Luego de recibir la medalla y el diploma, Magaly Medina ofreció unas palabras en representación de los homenajeados. La periodista destacó la trayectoria de las personas que también fueron reconocidas y agradeció a los vecinos y a las autoridades del distrito.

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“Creo que la trayectoria de las personas condecoradas, así, tienen varios años, llevan mucho currículum elogioso, unas grandes trayectorias. Pero a nombre de todos los condecorados, quiero darle las gracias a los vecinos de La Molina, al alcalde y compartir con ustedes el sentimiento que nos une a todos los peruanos”.

Magaly Medina es homenajeada en La Molina y Anthony Choy sorprende con inesperado piropo: “Las chicas más bonitas son de Venus”. Captura: Magaly TV La Firme.

En su discurso, la conductora hizo un llamado a la unidad en un momento que consideró especialmente importante para el país.

“Y ahora más que nunca necesitamos estar unidos. Ahora más que nunca, creo, necesitamos que las diferencias se vuelvan unidad. Creo que eso es lo que necesita el Perú”.

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Sin embargo, más allá del reconocimiento por su trayectoria profesional, Magaly Medina quiso enfatizar que para ella la distinción tenía un significado distinto. La periodista aseguró que se sentía especialmente honrada porque la condecoración estaba relacionada con su condición de vecina de La Molina.

Magaly Medina es homenajeada en La Molina y Anthony Choy sorprende con inesperado piropo: “Las chicas más bonitas son de Venus”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Sino como una vecina. Me sentí honrada como vecina que el alcalde de mi distrito me condecorara”.

La conductora explicó que no interpretaba el homenaje únicamente como un reconocimiento a su carrera en televisión, sino como un gesto hacia los años que ha vivido en el distrito y la relación que construyó con la comunidad.

“Me sorprendieron cuando me comunicaron que me iban a condecorar. Tú sabes que no estoy acostumbrada a las condecoraciones. Claro, yo me siento condecorada como vecina, no por lo que yo hago como para ganarme la vida, sino como vecina, porque este ha sido el distrito en el que he vivido muchísimos años”.

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Magaly Medina es homenajeada en La Molina y Anthony Choy sorprende con inesperado piropo: “Las chicas más bonitas son de Venus”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recuerda que construyó su casa desde cero y anuncia su mudanza a Surco

Uno de los momentos más personales de la jornada llegó cuando Magaly Medina recordó su historia en La Molina. La periodista reveló que ha vivido cerca de 25 años en el distrito y que allí construyó su vivienda desde cero.

“Casi veinticinco años he vivido en La Molina, es cierto. Muchísimos años. Construí mi casa ahí desde cero”.

La conductora también recordó algunos de los momentos más importantes y difíciles de su vida que transcurrieron en el distrito. Entre ellos, mencionó el periodo posterior a su salida de prisión, una etapa que marcó profundamente su historia personal y profesional.

Magaly Medina es homenajeada en La Molina y Anthony Choy sorprende con inesperado piropo: “Las chicas más bonitas son de Venus”. Captura: Magaly TV La Firme.

“He pasado muy buenos momentos. Cuando salí de la cárcel, yo estaba ya viviendo en La Molina. Ahí he pasado momentos muy, muy, eh, bonitos”.

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Pese a los recuerdos y al vínculo construido durante tantos años, Magaly Medina confirmó que próximamente dejará La Molina para convertirse en vecina de otro distrito limeño.

“Pero bueno, ahora seré vecina de Surco”.

El anuncio provocó comentarios durante la cobertura de la ceremonia, especialmente porque el reconocimiento se produce precisamente cuando la periodista se encuentra cerca de cerrar una etapa de casi un cuarto de siglo en La Molina.

Magaly Medina es homenajeada en La Molina y Anthony Choy sorprende con inesperado piropo: “Las chicas más bonitas son de Venus”. Captura: Magaly TV La Firme.

Anthony Choy sorprende a Magaly Medina con inesperado piropo

La ceremonia también tuvo momentos de humor y espontaneidad. Entre los homenajeados se encontraba Anthony Choy, quien no dudó en dedicarle un particular comentario a Magaly Medina cuando le preguntaron por el origen de la conductora.

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“No, yo creo que Magaly, si es de un planeta, es de Venus”.

Al ser consultado sobre el motivo de su respuesta, Choy explicó:

Magaly Medina es homenajeada en La Molina y Anthony Choy sorprende con inesperado piropo: “Las chicas más bonitas son de Venus”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Porque las chicas más bonitas son de Venus. Bella e inteligente. Y no te olvides, vigila los cielos. Chao”.

El comentario generó sorpresa y fue tomado con humor durante la cobertura del evento. La respuesta también provocó bromas por el tono elogioso de sus palabras hacia la periodista.

Mientras tanto, otro de los personajes que fue mencionado durante la ceremonia fue Puma Carranza, quien también se encontraba entre los invitados y homenajeados. El exfutbolista respondió brevemente cuando le preguntaron por Magaly Medina y le deseó lo mejor.

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“No, no tengo que decirle nada. ¿Por qué le voy a... tengo que decirle algo? Que siempre le vaya bien. Sabe que somos peruanos y siempre queremos que la mujer peruana salga adelante, nada más”.

Magaly Medina es homenajeada en La Molina y Anthony Choy sorprende con inesperado piropo: “Las chicas más bonitas son de Venus”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recibe el cariño de los vecinos durante la ceremonia

Tras recibir la medalla y el diploma, Magaly Medina se convirtió en una de las figuras más solicitadas por los asistentes. Varios vecinos y participantes del evento se acercaron para tomarse fotografías con ella, una situación que la conductora aceptó con naturalidad.

La periodista también fue ubicada junto al alcalde Diego Uceda durante la ceremonia, luego de recibir el reconocimiento oficial. Las imágenes del momento mostraron a la conductora posando con su medalla y el diploma que acreditaba la distinción.

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El homenaje fue realizado en el marco de las actividades por Fiestas Patrias y tuvo como objetivo reconocer a personalidades consideradas representativas del distrito. La distinción a Magaly Medina destacó no solo su presencia en los medios de comunicación, sino también valores como la perseverancia y la capacidad de sobreponerse a momentos difíciles.

Magaly Medina es homenajeada en La Molina y Anthony Choy sorprende con inesperado piropo: “Las chicas más bonitas son de Venus”. Captura: Magaly TV La Firme.

Para la conductora, sin embargo, el significado más importante estuvo en su relación con La Molina. Allí vivió durante gran parte de su vida adulta, construyó su casa y atravesó momentos personales que recuerda con especial importancia.

Su despedida del distrito, por tanto, llega acompañada de un reconocimiento que representa el cierre de una etapa. Después de casi 25 años como vecina de La Molina, Magaly Medina se prepara para iniciar una nueva vida en Surco, aunque aseguró que los recuerdos de su antiguo distrito permanecerán como parte importante de su historia.

La condecoración también permitió mostrar una faceta distinta de la periodista, lejos del tono confrontacional que suele caracterizar sus apariciones en televisión. Frente a las autoridades y vecinos, Magaly Medina habló de unidad, agradeció el reconocimiento y recordó con emoción los años que pasó en el distrito.

“Me sentí honrada como vecina”.

Con esa frase resumió el significado de una ceremonia que, más allá de la medalla y el diploma, representó para ella el reconocimiento de una comunidad de la que formó parte durante décadas. La periodista deja La Molina, pero se lleva consigo una historia construida desde cero y una trayectoria personal que, según el municipio, merece ser reconocida por su resiliencia, liderazgo y esfuerzo constante.

Magaly Medina es homenajeada en La Molina y Anthony Choy sorprende con inesperado piropo: “Las chicas más bonitas son de Venus”. Captura: Magaly TV La Firme.