Sunat pagará premios de hasta S/ 100.000 por tus compras: así puedes participar del sorteo

Composición: Infobae Perú

Solicitar una boleta de venta electrónica o un recibo por honorarios electrónico ya no solo permitirá respaldar una compra o servicio, sino que también podría convertirse en una oportunidad para obtener un importante premio económico. La Sunat puso en marcha una nueva edición de su Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago, una iniciativa que busca incentivar a los ciudadanos a exigir documentos tributarios y, al mismo tiempo, promover la formalización de las actividades comerciales en todo el país.

La campaña, denominada “Pide y Gana”, contempla premios que alcanzan los S/ 100.000 y está dirigida tanto a ciudadanos peruanos como a extranjeros residentes que cumplan con los requisitos establecidos. Para participar, será necesario registrarse en la plataforma habilitada por la administración tributaria y registrar los comprobantes electrónicos emitidos a nombre del participante dentro de los plazos fijados para cada sorteo.

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¿Cómo participar en el sorteo de comprobantes de pago de Sunat?

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) explicó que el proceso de inscripción es completamente virtual y puede realizarse en pocos minutos. El primer paso consiste en ingresar al módulo del participante, crear una cuenta y validar los datos personales.

Durante una entrevista, Noelina Meza, especialista de la Gerencia de Servicios al Contribuyente de la entidad, indicó que es indispensable registrar correctamente el correo electrónico y el número de celular, ya que el sistema enviará una clave de verificación para activar la cuenta.

Una vez completado el registro, los usuarios podrán comenzar a ingresar los datos de los comprobantes electrónicos obtenidos por compras de bienes o contratación de servicios.

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Para que un comprobante sea válido debe cumplir con las siguientes condiciones:

Tener un monto mínimo de S/ 5 .

Carné de Extranjería (CE) o Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP) del participante. Haber sido emitido con el DNI del participante.

Figurar en la base de datos de la Sunat .

No encontrarse anulado, revertido o dado de baja.

Haber sido emitido por un contribuyente que no figure como Sujeto sin Capacidad Operativa (SSCO).

La especialista recordó que el objetivo principal del programa es incentivar a que los consumidores exijan siempre su comprobante de pago.

“Cada vez que una persona compra en una bodega, un grifo, un restaurante o solicita cualquier servicio, debe pedir su comprobante electrónico identificado con su documento de identidad”, explicó.

En el caso de las boletas electrónicas y recibos por honorarios electrónicos, ya no será necesario cargar archivos ni adjuntar imágenes al sistema.

Solo deberán ingresarse algunos datos básicos del comprobante, entre ellos:

Serie.

Número del comprobante.

Número de RUC del emisor.

La plataforma permitirá registrar hasta tres comprobantes electrónicos por cada RUC emisor en una misma fecha de emisión. Cada documento válido genera una oportunidad adicional dentro del sorteo, por lo que mientras más comprobantes se registren —respetando los límites establecidos— mayores serán las posibilidades de resultar ganador.

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Podrán participar:

Ciudadanos peruanos mayores de edad con DNI .

Extranjeros residentes que cuenten con Carné de Extranjería (CE) o CPP.

Además, la asignación al grupo del sorteo será automática según la dirección registrada en Reniec.

Sorteo Lima: residentes de Lima Metropolitana, Callao y extranjeros con CE o CPP.

Sorteo Provincias: ciudadanos cuyo domicilio corresponda a cualquier otra región del país.

Premios, fechas y cronograma del sorteo virtual de Sunat

Conserva un registro o comprobante de pago en caso debas reclamar o denunciar. (SelfBank)

La nueva edición del Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago contempla dos procesos durante el periodo 2026-2027.

El primer sorteo se realizará el 16 de octubre de 2026 y considerará los comprobantes electrónicos emitidos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026, siempre que hayan sido registrados hasta el 2 de octubre.

El segundo se llevará a cabo el 16 de febrero de 2027 y participarán los comprobantes emitidos entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de enero de 2027, cuyo registro podrá efectuarse hasta el 2 de febrero de 2027.

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En cada fecha se seleccionarán 416 ganadores, distribuidos de la siguiente manera:

208 ganadores para Lima y Callao.

208 ganadores para las demás regiones del país.

Los premios económicos serán:

1 premio de S/ 100.000.

1 premio de S/ 50.000.

1 premio de S/ 20.000.

5 premios de S/ 10.000.

10 premios de S/ 5.000.

70 premios de S/ 1.000.

120 premios de S/ 500.

Los resultados oficiales serán publicados una semana después de cada sorteo. En el caso del proceso de octubre, la lista de ganadores estará disponible el 23 de octubre de 2026, mientras que para el segundo sorteo se difundirá el 22 de febrero de 2027.

La Sunat informó que los premios serán pagados exclusivamente a través del Banco de la Nación y los beneficiarios dispondrán de 90 días calendario para efectuar el cobro desde el día siguiente a la publicación oficial de los resultados. Si el premio no es reclamado dentro de ese plazo, quedará a disposición de la administración tributaria, conforme a las bases del concurso.

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Con esta iniciativa, la entidad busca fortalecer el uso de comprobantes electrónicos, fomentar la cultura tributaria y promover que los ciudadanos soliciten siempre la documentación correspondiente al realizar una compra o contratar un servicio, incrementando así las oportunidades de participar en uno de los sorteos con mayores premios económicos organizados por la administración tributaria.