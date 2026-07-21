Joyas valorizadas en S/95 mil fueron incautadas a pasajero que llegó de España al aeropuerto Jorge Chávez por presunto contrabando

La PNP y la SUNAT intervinieron a un pasajero procedente de España en el aeropuerto Jorge Chávez por presunto delito de contrabando. Difusión

La vigilancia sobre el ingreso de mercancías al país mantiene controles permanentes en los principales puntos de acceso internacional. Entre las prioridades figura la detección de bienes que no cuentan con la documentación exigida por la legislación aduanera, con el fin de verificar su procedencia y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Las acciones de fiscalización también alcanzan a los pasajeros que retornan del extranjero con productos de alto valor económico. Las autoridades verifican si los artículos transportados deben ser declarados y si cumplen los requisitos establecidos para su ingreso al territorio nacional.

En ese contexto, un reciente operativo desarrollado en una terminal aérea internacional del Callao permitió detectar un cargamento de joyas que presuntamente ingresó al país sin la documentación correspondiente. La intervención reunió a la Policía Nacional del Perú y a la autoridad aduanera, dentro de las labores de control previstas para prevenir delitos vinculados al comercio ilegal.

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Operativo permitió la incautación de joyas valorizadas en S/95 mil

La Policía Nacional del Perú informó que un ciudadano identificado con las iniciales O. E. R. B., de 48 años, quedó detenido tras una intervención realizada junto con la autoridad aduanera por el presunto delito aduanero de contrabando.

Según la institución policial, el intervenido llegó al país en un vuelo procedente de España. Durante las acciones de control desarrolladas en una terminal aérea internacional del Callao, los agentes localizaron varias piezas de joyería cuyo ingreso al territorio nacional carecía de la documentación exigida.

Como resultado del operativo, las autoridades incautaron ocho piezas de joyería elaboradas en oro y plata. Entre los objetos figuran brazaletes, aretes y pendientes. La Policía Nacional precisó que el valor referencial de la mercancía asciende aproximadamente a S/95 000.

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Tras la intervención, el ciudadano quedó a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las diligencias e investigaciones previstas por la legislación peruana.

Controles forman parte de los operativos contra el contrabando

Respecto a los puestos de control migratorio, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez continuó siendo la principal puerta de ingreso para los turistas internacionales. Foto: Turiweb

La Policía Nacional señaló que esta intervención integra las acciones contempladas dentro del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, además de las medidas ejecutadas durante el Estado de Emergencia vigente.

La institución indicó que estos operativos buscan detectar mercancías que ingresan al país al margen de los procedimientos aduaneros establecidos. Entre los objetivos también figura impedir la comercialización ilegal de productos cuya importación no cumple los requisitos legales.

Como parte de estas acciones, la Policía Nacional recordó que la ciudadanía puede comunicar información relacionada con actividades ilícitas mediante la línea 105 o presentar denuncias anónimas a través de la Central Única de Denuncias, utilizando el número 1818.

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SUNAT recuerda las obligaciones para quienes ingresan al país

La Sunat se encarga de supervisar qué objetos ingresan por el Aeropuerto Jorge Chavez. Foto: Andina

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) recordó que todos los pasajeros que llegan al Perú por el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez deben declarar los bienes sujetos al pago de impuestos, así como el dinero en efectivo superior a 10 mil dólares o su equivalente en otra moneda.

La entidad también exhortó a los viajeros a revisar previamente la información disponible en el portal “Bienvenido al Perú”, donde se detallan los artículos que pueden ingresar sin el pago de tributos al retornar del extranjero.

De acuerdo con la SUNAT, cada pasajero puede ingresar sin necesidad de presentar una declaración una laptop, dos teléfonos celulares, una videocámara no profesional, un aparato de videojuego electrónico doméstico, una tableta electrónica y dos cámaras fotográficas, entre otros objetos contemplados en la normativa vigente.

Cuando el equipaje incluye productos nuevos o bienes cuyo valor supera los límites establecidos, corresponde presentar la declaración respectiva mediante la aplicación Bienvenido al Perú o de forma presencial en el aeropuerto.

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La autoridad aduanera explicó que el ingreso de más de 10 mil dólares en efectivo o su equivalente en otra moneda obliga al pasajero a realizar la declaración correspondiente. El incumplimiento constituye una infracción conforme a la normativa aplicable.

Respecto a las mercancías, la SUNAT indicó que, si los oficiales de Aduanas detectan productos no declarados sujetos al pago de impuestos, emitirán un acta de incautación. Para recuperar esos bienes, el propietario deberá cancelar los tributos de nacionalización y una multa equivalente al 50 % del valor del producto.

La declaración puede efectuarse antes o después del viaje mediante la aplicación Bienvenido al Perú o directamente en los módulos habilitados dentro del aeropuerto.

Más de 400 equipos tecnológicos fueron incautados durante 2025

La SUNAT informó que, durante el año 2025, las autoridades incautaron más de 400 equipos tecnológicos en el aeropuerto, incluidos casos registrados en el nuevo terminal inaugurado recientemente.

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Ese registro refleja la continuidad de las labores de control desarrolladas por los oficiales de Aduanas para verificar el cumplimiento de las obligaciones de declaración por parte de los pasajeros que ingresan al territorio nacional.

Las revisiones forman parte de los procedimientos aplicados en las zonas de control internacional con el propósito de identificar mercancías sujetas a tributos o bienes cuyo ingreso requiere cumplir requisitos establecidos por la legislación peruana.