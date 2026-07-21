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Perú no jugó el Mundial 2026, pero mejoró su posición en el ranking FIFA: ¿Cómo fue posible esta insólita situación?

El máximo ente del fútbol mundial actualizó su ranking y trajo algunas sorpresas para la ‘blanquirroja’. El próximo listado sale en el mes de octubre

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Selección Peruana - Mano Menezes – Perú – deportes – 20 julio
La tabla difundida tras el torneo ubicó al combinado nacional delante de Sudáfrica, Túnez, Qatar, Arabia Saudita, Cabo Verde y Ghana, aun sin presencia peruana en la Copa del Mundo 2026 (Selección Peruana)

La selección peruana apareció con una novedad positiva en la última actualización del ranking FIFA, publicada después de la final del Mundial 2026 disputado en Norteamérica: el equipo nacional trepó posiciones y alcanzó el puesto 50 del listado. El movimiento se produjo pese a que Perú no participó de la Copa del Mundo y tras un tramo reciente marcado por amistosos internacionales.

El combinado que actualmente dirige Mano Menezes llegó a esta revisión del escalafón luego de jugar en junio dos partidos de preparación. En el primero, consiguió un triunfo por 2-1 frente a Haití; en el segundo, cayó por 3-1 ante España. Con esos resultados, la expectativa estaba puesta en el efecto que tendrían, junto con el desempeño de otras selecciones cercanas en la tabla, una vez concluida la cita mundialista.

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Según la nueva clasificación, Perú mejoró su ubicación respecto de meses previos y firmó su mejor posición de lo que va del 2026. El avance no se explicó por una suma alta de puntos en las últimas semanas, sino por la evolución de varios equipos que estaban por encima y que disputaron el Mundial, un escenario que terminó favoreciendo a la Bicolor de manera indirecta.

La nueva ubicación de la Bicolor tras el cierre del Mundial

Selección Peruana - Mano Menezes – Perú – deportes – 20 julio
Perú dio un salto en la clasificación FIFA al ubicarse en el puesto 50 luego de la actualización posterior al Mundial 2026. La Bicolor mejoró dos lugares y firmó su mejor registro del año. (Selección Peruana)

La FIFA publicó el lunes 20 de julio la primera actualización del ranking masculino luego de la final del Mundial 2026. En ese contexto, la selección peruana escaló dos lugares y quedó en la casilla 50, una ubicación que el equipo seguirá defendiendo de cara a su siguiente tramo de competencia internacional.

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El puesto 50 también quedó señalado como el mejor lugar de Perú en el ranking durante 2026. En enero, el equipo estaba en la posición 53, mientras que en julio de 2025 había llegado a ubicarse en el puesto 42. La actualización posterior al Mundial, en ese sentido, mostró un repunte dentro del año, aunque todavía lejos del registro que había alcanzado en el mismo mes de la temporada anterior.

La tabla difundida tras el torneo también colocó a Perú por encima de selecciones que sí jugaron el Mundial 2026. En el entorno inmediato del equipo nacional quedaron, entre otros, Sudáfrica, Túnez, Qatar, Arabia Saudita, Cabo Verde y Ghana.

En cuanto a la puntuación, el listado consignó que Perú acumuló 1.457,69 puntos. Ese total acompañó el salto del puesto 52 al 50 en la última revisión.

España lideró el ranking FIFA tras consagrarse campeona

Rodri de España levanta el trofeo en las celebración de su selección tras vencer a Argentina en la final de la Copa Mundial el domingo 19 de julio del 2026. (AP Foto/Ashley Landis)
Rodri de España levanta el trofeo en las celebración de su selección tras vencer a Argentina en la final de la Copa Mundial el domingo 19 de julio del 2026. (AP Foto/Ashley Landis)

El principal reordenamiento en la parte alta del ranking se dio con el nuevo líder. España pasó al primer lugar de la clasificación luego de conquistar el Mundial 2026, resultado que le permitió desplazar a Argentina de la cima del escalafón.

La selección dirigida por Luis de la Fuente se consagró campeona al derrotar por 1-0 a Argentina en la final jugada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El partido se definió en la prórroga, con un gol de Ferran Torres, y ese desenlace tuvo un impacto inmediato en la tabla, que suele actualizarse con periodicidad mensual.

Con ese cambio, Argentina —campeona vigente desde Catar 2022— quedó en el segundo puesto después de terminar como subcampeona en 2026. Francia completó el podio del ranking, mientras que Inglaterra ascendió al cuarto lugar tras quedarse con el tercer puesto del Mundial. Brasil figuró quinto y Marruecos, sexto.

El Top 10 quedó integrado, además, por Portugal, Bélgica, Países Bajos y México. En una de las variaciones destacadas, México ingresó a los diez primeros tras subir cuatro posiciones y desplazar a Alemania.

Calendario del ranking y el camino hacia las Eliminatorias 2030

Selección Peruana - Mano Menezes – Perú – deportes – 20 julio
Perú iniciará la preparación para las Eliminatorias 2030 con una mejor posición en el ranking FIFA. La próxima revisión del escalafón quedó programada para octubre tras nuevos amistosos. (Selección Peruana)

Aunque el Mundial 2026 se desarrolló sin presencia peruana por no haber conseguido la clasificación, el cierre del torneo abrió un nuevo punto de partida para el siguiente ciclo. En ese marco, Perú ya proyecta su camino hacia las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2030 bajo un nuevo proceso encabezado por Mano Menezes.

En el calendario del ranking, la FIFA confirmó que no habrá una nueva actualización hasta octubre. La próxima publicación oficial quedó prevista para el 7 de octubre, cuando vuelvan a disputarse partidos internacionales en una ventana del calendario.

En cuanto a la planificación local, se confirmaron sedes para los partidos de Perú en las Eliminatorias hacia el Mundial 2030. “Nuestras próximas clasificatorias al Mundial 2030 tendrán tres sedes”, remarcó Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), al mencionar al Nacional y Monumental de Lima, el Inca Garcilaso de la Vega del Cusco y los estadios de la Universidad Nacional del Altiplano y de Juliaca, en la región de Puno.

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