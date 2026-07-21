Avalancha en Áncash: fenómeno registrado en el nevado Yanapaccha vuelve a centrar la atención en la Cordillera Blanca

Una avalancha ocurrió en el nevado Yanapaccha, en el Parque Nacional Huascarán, región Áncash. Nuestras Montañas

La actividad de montaña en la región Áncash permanece bajo observación de las autoridades y de las organizaciones vinculadas al montañismo debido a los recientes eventos registrados en distintos nevados de la Cordillera Blanca. La vigilancia sobre las rutas de acceso y las condiciones del terreno cobra mayor relevancia durante la actual temporada de visitas.

Un nuevo desprendimiento de nieve volvió a llamar la atención de especialistas y operadores turísticos, aunque en esta ocasión el incidente no dejó personas afectadas. El hecho permitió descartar daños humanos, pero reforzó el seguimiento sobre las condiciones de seguridad en una de las zonas más visitadas del Parque Nacional Huascarán.

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El registro del episodio también volvió a poner en agenda la importancia de la evaluación permanente de las rutas de alta montaña antes del ingreso de expediciones. Las entidades relacionadas con el turismo de aventura mantienen la atención sobre los factores naturales que pueden modificar el estado de los nevados.

En paralelo, las autoridades regionales insisten en fortalecer los mecanismos de control para quienes ingresan a estas áreas naturales protegidas, con el objetivo de reducir riesgos durante las actividades de montañismo y preservar la seguridad de visitantes nacionales y extranjeros.

Desprendimiento de nieve ocurrió en el nevado Yanapaccha

Una avalancha fue reportada en el nevado Yanapaccha, ubicado dentro del Parque Nacional Huascarán, en la región Áncash. El incidente ocurrió el último domingo aproximadamente a las 3 de la tarde, según informó el presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), Beto Pinto Toledo.

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El especialista precisó que el desprendimiento de nieve quedó registrado en un video captado por el guía oficial de montaña Fredy Lumbe. Las imágenes muestran el descenso de una importante masa de nieve por una de las laderas del nevado.

De acuerdo con la información difundida por la AGMP, el sector donde ocurrió el evento no corresponde a la ruta habitual utilizada por las expediciones que ascienden al Yanapaccha. Esa circunstancia permitió que ninguna persona permaneciera en la zona al momento del desprendimiento.

Beto Pinto Toledo señaló que no existieron reportes de heridos, desaparecidos ni víctimas mortales, debido a que el área permanecía sin presencia de montañistas cuando ocurrió la avalancha.

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Yanapaccha figura entre los destinos de mayor interés para montañistas

El nevado Yanapaccha alcanza aproximadamente los 5,460 metros sobre el nivel del mar y forma parte de la Cordillera Blanca. Su ubicación se encuentra en las inmediaciones de la quebrada Llanganuco, dentro del Parque Nacional Huascarán.

Este nevado recibe con frecuencia la visita de deportistas nacionales y extranjeros por sus características para la práctica del montañismo y las rutas de escalada sobre hielo. Su cercanía con otros atractivos de la zona también favorece la llegada de expediciones durante distintas épocas del año.

El acceso a estos espacios naturales requiere el cumplimiento de procedimientos establecidos para las actividades de montaña, debido a las condiciones propias del relieve y a los cambios que pueden presentarse en el clima de alta cordillera.

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Incidentes recientes mantienen la atención sobre la Cordillera Blanca

Estas son las últimas imágenes grabadas por un grupo de andinistas antes de ser reportados como desaparecidos. En el video, se les ve agotados pero optimistas mientras continúan su ascenso en la montaña nevada. | Latina Noticias

El desprendimiento registrado en Yanapaccha se suma a otros eventos ocurridos recientemente en diferentes nevados de Áncash. Entre los antecedentes figura una avalancha registrada en el Huascarán, donde tres montañistas peruanos permanecen desaparecidos tras una expedición.

Posteriormente, otro desprendimiento de nieve en ese mismo nevado provocó la muerte de un porteador y dejó lesionados a un guía oficial de montaña peruano y a un turista de nacionalidad india.

Estos casos motivaron un seguimiento más estricto sobre las condiciones existentes en las principales rutas de ascenso utilizadas por deportistas y operadores especializados en actividades de montaña.

Dircetur solicita fortalecer controles y supervisión

Un mapa ilustra la ruta de escalada en el Huascarán que habrían tomado los montañistas desaparecidos, señalando campamentos, refugio y zonas clave de la montaña. (Cuarto Poder)

Frente a los recientes incidentes, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Áncash emitió un pronunciamiento dirigido a la Jefatura del Parque Nacional Huascarán.

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La entidad exhortó a reforzar con carácter prioritario los mecanismos de control, supervisión y seguridad en los puntos de ingreso y en las rutas autorizadas para visitantes y deportistas de montaña.

Asimismo, Dircetur solicitó garantizar el cumplimiento del registro obligatorio de los usuarios antes del ingreso a las áreas de montaña. La institución también pidió mantener una evaluación permanente de las condiciones meteorológicas y del estado de las rutas antes de autorizar el acceso a las expediciones.

Las solicitudes formuladas por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo buscan fortalecer las medidas de prevención frente a los eventos naturales registrados durante las últimas semanas en distintos sectores de la Cordillera Blanca, donde continúa la presencia de montañistas provenientes del Perú y del extranjero.

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