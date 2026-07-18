Diego Rebagliati fulminó a la directiva de Sporting Cristal por salida de Gustavo Cazonatti: “Vuelven a ser una agencia de representación”

La noticia de la salida de Gustavo Cazonatti agitó las horas previas al Torneo Clausura 2026 para Sporting Cristal. El club confirmó que el mediocampista brasileño continuará su carrera en Mirassol, lo que supone un cambio de planes inesperado para la plantilla dirigida por Roberto Mosquera.
El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales de la institución, donde se informó a los seguidores sobre la desvinculación del jugador. De acuerdo con las fuentes consultadas, Cazonatti optó por dejar el club por motivos personales, una decisión que se produce en el momento en que el equipo buscaba consolidar su plantel para la nueva etapa del torneo.
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¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre la salida de Gustavo Cazonatti?
La inesperada partida de Gustavo Cazonatti cayó como un baldazo de agua fría para los hinchas de Sporting Cristal y fue un tema de debate en los medios de comunicación. Diego Rebagliati no se guardó nada y mostró su molestia por la repentina salida del volante.
“Yo se lo decía a alguien con quien hablaba, que está muy cerca del club. Me dice: ‘Pero Cazzonatti no iba a jugar la primera fecha porque estaba suspendido, y encima estaba lesionado’. Bueno, con más razón el refuerzo tendría que haber llegado hace una semana”, comentó en el programa ‘Los Reba’.
El exdirigente ‘cervecero’ lanzó dura crítica a la directiva por cómo manejo esa situación: “Vuelven a ser una agencia de representación. Volvemos al ejemplo que a menudo ponemos. Le dices a Cazzonatti: ‘Está bien, pero espérate a que yo consiga el refuerzo’, porque si yo hago público que te vas, el refuerzo me va a costar el doble. Los tiempos no los vas a marcar tú, los voy a marcar yo. Entonces, de nuevo, es un error de gestión”.
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¿Jesús Castillo es el reemplazo de Gustavo Cazonatti?
Diego Rebagliati aseguró que los ‘cerveceros’ estarían pensando en Jesús Castillo como posible reemplazo de Gustavo Cazonatti, y dio su firme posición al respecto. Aseguró que Universitario de Deportes tiene la sartén por el mango y van a querer negociar con todo a su favor por la mala gestión que hicieron los directivos del Rímac.
“Aparentemente, el nombre que están pesando es Jesús Castillo. Que, dicho sea de paso, fue el único jugador que volvió a la ‘U’ con sobrepeso. Claro, ahora que la ‘U’ sabe que lo necesitas urgente, te lo va a dar el 30 de julio”, apuntó.
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Próximo partido de Sporting Cristal
El foco de Sporting Cristal se traslada rápidamente de la competencia local a un reto internacional de alto nivel. Tras su estreno en el Torneo Clausura 2026, la atención del plantel y el cuerpo técnico se concentra en el enfrentamiento ante RB Bragantino por los ‘play offs’ de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
El primer duelo de la serie se disputará el miércoles 22 de julio en el Estadio Nacional de Lima, con inicio programado para las 19:30 horas en Perú. Esta será la oportunidad para que el conjunto dirigido por Roberto Mosquera busque sacar ventaja en condición de local, un elemento que resulta clave antes de definir la llave en territorio brasileño.
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