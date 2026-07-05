Se revelaron los 4 jugadores que no seguirán en Sporting Cristal tras evaluación de Roberto Mosquera

Se conocieron los 4 futbolistas que dejarán el cuadro 'celeste' con miras al Torneo Clausura 2026. (Video: A Presión / Estudio Fútbol)

Las incorporaciones de Hernán Barcos y Juan Manuel Cuesta ya son un hecho en el plantel de Sporting Cristal, que busca reforzar su ataque de cara al próximo semestre. Además, la dirigencia está cerca de concretar la llegada de Michael Hoyos, a la espera de destrabar detalles contractuales, mientras el técnico Roberto Mosquera define la lista de jugadores que no continuarán en el club.

En medio de este proceso de renovación, el club ‘celeste’ se ha visto obligado a tomar decisiones respecto a varios futbolistas que no entran en los planes del entrenador. Según el periodista Denilson Barrenechea, la evaluación de Mosquera fue determinante para que algunos nombres quedaran fuera de la plantel principal.

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“Estaban viendo la posibilidad de liberar a Santana y Vizeu, pero como ambos quieren cobrar la totalidad del salario, solo van a poder prescindir de uno, momentáneamente. Entonces, hoy por hoy, las ‘balas’ están enfocadas en Felipe Vizeu para concretar su salida. Por eso, Francisco Arancibia no llega”, fueron las primeras palabras del periodista en el programa de YouTube, Estudio Fútbol.

La consecuencia directa de esta negociación frustrada es que Francisco Arancibia, extremo chileno de Deportivo Garcilaso, no podrá sumarse al conjunto ‘rimense’ en esta ventana. El club requería liberar dos cupos extranjeros y, ante la permanencia de Santana, la opción por Arancibia quedó descartada.

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Sporting Cristal no quería contar con Gabriel Santana ni Felipe Vizeu, aunque solo se produciría la salida del delantero. - créditos: Difusión

En paralelo, la lista de salidas incluye a Cristian Benavente, Diego Otoya y Alejandro Pósito. La situación de estos jugadores ya estaba resuelta, más allá de las declaraciones públicas del técnico, quien había manifestado su intención de evaluar el plantel durante varias semanas. Barrenechea fue enfático: “¿Benavente, Otoya y Pósito no van a seguir? Por ahí hubo una incógnita porque Roberto públicamente dijo que quería evaluar el plantel un par de semanas. Pero la suerte de los tres ya estaba decidida”.

Sobre el ‘Chaval’, la directiva busca que el futbolista salga en condición de libre, aunque el cierre de su desvinculación depende de detalles en la negociación. En el caso del espigado delantero, el propio jugador solicitó su salida para sumar más minutos en la Liga 1, ya que no deseaba disputar la Liga 3. Finalmente, Alejandro Pósito tiene como destino Juan Pablo II, aunque aún resta definir si su traspaso será en calidad de préstamo o como agente libre.

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La salida de Vizeu permitirá una reconfiguración del ataque, mientras que la marcha de Benavente, Otoya y Pósito apunta a abrir espacio para nuevas apuestas jóvenes o refuerzos extranjeros. Así, Sporting Cristal busca equilibrar sus cuentas y fortalecer el plantel con futbolistas que respondan al perfil que Mosquera pretende para la próxima campaña.

El DT peruano habló de los movimientos del cuadro 'celeste' para afrontar la segunda parte de la temporada. (Video: Inka Digital TV)

La situación de Sporting Cristal con Michael Hoyos

Por otro lado, el interés por Michael Hoyos responde a la necesidad de encontrar un delantero con experiencia y capacidad goleadora que tome el lugar de Felipe Vizeu. Barrenechea remarcó la experiencia del futbolista durante su etapa en Independiente del Valle, donde se destacó como ‘9′ y, en ocasiones, también se desempeñó como extremo. Según contó, desde hace varios meses, los directivos de Sporting Cristal venían siguiendo su trayectoria y consideraban prioritaria su llegada para potenciar el frente de ataque.

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El periodista detalló que la negociación “fue algo difícil porque es un futbolista en vitrina. Pese a su edad, sí ha tenido propuestas, pero se anticiparon ante los demás y se hizo posible concretar esta negociación”. No obstante, advirtió que el acuerdo aún no está completamente cerrado: “Lo que sí me aseguraban es que todavía no está cerrado del todo. Están avanzadas las negociaciones. Todo hace indicar de que si no hay ningún contratiempo, estaría firmando por año y medio”.