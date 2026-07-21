Magaly Medina lanza dura advertencia tras ingreso de Ethel Pozo al pódcast de María Pía Copello: “Alguien va a tener que desaparecer”

Ethel Pozo se mostró emocionada por su llegada al espacio digital y aseguró que se sintió “como en casa” desde el primer día. Magaly Medina consideró que el aumento de audiencia durante su participación habría impulsado su contratación. ATV/ Magaly TV La Firme.

La incursión de Ethel Pozo en el streaming acaba de dar un nuevo paso. La conductora fue presentada oficialmente como la nueva contratación de ‘Sin + Qué Decir’, el programa digital de María Pía Copello, en una incorporación que promete modificar la dinámica del espacio y ampliar su mesa de conversación.

La llegada de la conductora fue anunciada con bombos y platillos durante la emisión del programa. María Pía Copello fue la encargada de presentar a su nueva compañera y celebró públicamente su incorporación al equipo. “A partir de hoy se suma al equipo de ‘Sin + Qué Decir’ la gran Ethel Pozo”.

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La noticia marca el inicio de una nueva etapa para la hija de Gisela Valcárcel, quien se aleja temporalmente de la televisión tradicional para explorar con mayor fuerza el universo del contenido digital y los programas de streaming.

Durante su presentación, la conductora se mostró emocionada y aseguró que la recepción que tuvo por parte del equipo fue mejor de lo que esperaba. “Lindo se siente, de verdad. Esto desde el primer día me sentí como en casa y estas cosas no suelen pasar. Estoy muy emocionada. He traído un amuleto”.

María Pía Copello contrata a Ethel Pozo para su programa y Magaly Medina analiza su llegada: “Le subieron sus números”. Captura: Magaly TV La Firme.

Ethel Pozo llega con un amuleto que la acompañó durante su visita a Magaly Medina

Uno de los momentos más llamativos de la presentación ocurrió cuando Ethel Pozo mostró el objeto que llevó consigo como símbolo de buena suerte. La conductora reveló que se trataba de un collar que ya la había acompañado en una ocasión importante.

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“Que además de ustedes me ha traído mucha suerte, así que acá lo he traído. Mi collar”. La conversación continuó entre bromas y risas, mientras sus compañeros observaban el amuleto. María Pía Copello le pidió que lo dejara en la mesa y recordó que el collar también había estado presente cuando Ethel acudió al programa de Magaly Medina.

“Con ese collar fuiste al programa de Magaly”. Ethel confirmó la información y explicó que, para ella, el objeto representa una especie de amuleto personal. “Claro, claro, ahí está. Así que es el amuleto, además de ustedes, chicos, porque me han traído una cantidad de suerte. Ahí está el collar”.

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Ante la situación, María Pía Copello celebró el detalle y le agradeció por haber aceptado formar parte del proyecto. “Qué hermoso”. Y luego agregó: “Gracias a ti por confiar, por estar aquí con nosotros”.

María Pía Copello contrata a Ethel Pozo para su programa y Magaly Medina analiza su llegada: “Le subieron sus números”. Captura: Magaly TV La Firme.

La mesa de ‘Sin + Qué Decir’ ahora tiene cinco integrantes

La llegada de Ethel Pozo también modificó la composición del programa. María Pía Copello destacó que, con la incorporación de la conductora, la mesa pasó a estar integrada por cinco personas. “Ahora, efectivamente, somos cinco en esta mesa”.

La noticia generó algunas bromas entre los integrantes del programa, quienes comentaron la presencia del nuevo número de participantes. La situación también fue observada por Magaly Medina, quien reaccionó al anuncio durante su programa y planteó una pregunta sobre el crecimiento del espacio.

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María Pía Copello contrata a Ethel Pozo para su programa y Magaly Medina analiza su llegada: “Le subieron sus números”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina pregunta cuánto más puede crecer la mesa del programa de María Pía Copello

Al comentar la llegada de Ethel Pozo a ‘Sin + Qué Decir’, Magaly Medina lanzó una reflexión acompañada de humor sobre el futuro del programa este 20 de julio en su set Magaly TV La Firme.

“No, el amuleto era el collar, dice ella. No era el que, los que vinieron con ella. Pero bueno, si eso le da buena suerte y eso le da fuerza, bueno. Pero bueno, son cinco. Yo creo que hicieron buena química el día que ella estuvo ahí, mencionó en un inicio.

María Pía Copello contrata a Ethel Pozo para su programa y Magaly Medina analiza su llegada: “Le subieron sus números”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora reconoció que la química entre Ethel y el equipo habría sido uno de los factores que favorecieron su incorporación. Sin embargo, también se preguntó hasta dónde podría crecer la mesa del espacio digital.

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“Y bueno, como no está en la televisión, pues está incursionando en el streaming. Lo que yo digo, ¿hasta dónde más va a crecer la mesa?”.

María Pía Copello contrata a Ethel Pozo para su programa y Magaly Medina analiza su llegada: “Le subieron sus números”. Captura: Magaly TV La Firme.

La frase provocó risas en el set de ‘Magaly TV La Firme’, aunque la periodista continuó con un análisis más concreto sobre las dificultades que puede generar una mesa con demasiados participantes. “Ahora se van a pelear por hablar. De repente alguno va a tener que desaparecer ahí. El que menos habla y el que menos aporta”.

Para Magaly Medina, un programa de streaming necesita que cada integrante tenga una función clara y aporte una opinión que genere interés en la audiencia. En ese sentido, sostuvo que no basta con sumar figuras conocidas si no existe una dinámica equilibrada.

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“Porque en un streaming, se supone que cada uno tiene una opinión y una opinión digamos que, por lo menos, sea el indicador o lo que otra gente como tú piensa, ¿no? Porque eres eso finalmente cuando opinas”.

La periodista consideró que el atractivo de este tipo de espacios radica precisamente en la capacidad de sus integrantes para representar distintas miradas y generar conversación.

María Pía Copello contrata a Ethel Pozo para su programa y Magaly Medina analiza su llegada: “Le subieron sus números”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina destaca la química entre Ethel Pozo y María Pía Copello

Pese a sus cuestionamientos sobre el tamaño de la mesa, Magaly Medina reconoció que la incorporación de Ethel Pozo podría ser positiva para el programa de María Pía Copello.

La conductora destacó que ambas figuras demostraron una buena conexión cuando compartieron anteriormente el espacio. Además, señaló que algunos conflictos o asperezas que pudieron existir habrían quedado atrás.

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María Pía Copello contrata a Ethel Pozo para su programa y Magaly Medina analiza su llegada: “Le subieron sus números”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Pero qué bueno, qué bueno que han hecho química. Ahí también ha habido asperezas que se han limado, pero bueno, vamos a ver”.

La frase generó interés debido a que apunta a una evolución en la relación entre las integrantes del programa. Aunque Magaly no detalló cuáles fueron esas diferencias, dejó entrever que la llegada de Ethel a la mesa también podría representar una nueva etapa en la relación entre ambas conductoras.

María Pía Copello contrata a Ethel Pozo para su programa y Magaly Medina analiza su llegada: “Le subieron sus números”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina relaciona la llegada de Ethel Pozo con el aumento de audiencia

Finalmente, la periodista hizo una lectura relacionada con los resultados del programa. Según señaló, ‘Sin + Qué Decir’ habría comenzado a mejorar sus cifras y la participación de Ethel Pozo habría generado un incremento adicional en los números.

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“Parece que Pía ha comenzado a subir sus cifras y cuando fue Ethel, pues le subieron sus números. Entonces, eso debe haberla animado a contratarla”.

María Pía Copello contrata a Ethel Pozo para su programa y Magaly Medina analiza su llegada: “Le subieron sus números”. Captura: Magaly TV La Firme.