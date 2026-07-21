Magaly Medina lanza contundente mensaje tras ver quebrarse a Gisela Valcárcel por Roberto Martínez: “Hay hombres que no valen una sola lágrima”

La conductora Gisela Valcárcel se sincera sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: la infidelidad de su exesposo Roberto Martínez. Revive sus emotivas palabras sobre cómo se sintió 'tumbada' y opacada por Viviana Rivasplata. ATV/ Magaly TV La Firme.

El pasado y las heridas emocionales de Gisela Valcárcel volvieron a ocupar el centro de la conversación luego de que la conductora se quebrara durante una conferencia de prensa al recordar uno de los episodios más dolorosos de su vida: su separación de Roberto Martínez. A varios años de aquel mediático romance y posterior divorcio, la popular ‘Señito’ habló sobre cómo se sintió en aquel momento y reveló que llegó a compararse con la mujer que entonces estaba junto a su expareja, en una referencia a Viviana Rivasplata.

La confesión sorprendió por el nivel de vulnerabilidad mostrado por la reconocida presentadora, quien a lo largo de su trayectoria se ha caracterizado por construir una imagen de fortaleza y éxito. Sin embargo, al recordar aquella etapa, Gisela dejó ver que el dolor de la separación afectó profundamente su autoestima y la manera en que se percibía a sí misma.

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Magaly Medina cuestiona el dolor de Gisela Valcárcel por Roberto Martínez: “Debemos buscar fuerzas para salir adelante”. Captura: Magaly TV La Firme.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para Magaly Medina, quien analizó el testimonio en su programa ‘Magaly TV La Firme’ y lanzó una contundente reflexión sobre las relaciones sentimentales, la decepción y la necesidad de no quedarse atrapada en el sufrimiento provocado por una pareja.

Durante su conferencia, Gisela Valcárcel recordó que, en aquella época, observaba a la mujer que estaba con Roberto Martínez como alguien prácticamente inalcanzable. La conductora explicó que llegó a compararse físicamente con ella y a sentirse en una posición de inferioridad. “Como si midiera un metro ochenta y yo con mi pobre metro 65, la miraba rubia como si nunca el cabello se le fuera a acabar”, contó Gisela Valcárcel.

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Magaly Medina cuestiona el dolor de Gisela Valcárcel por Roberto Martínez: “Debemos buscar fuerzas para salir adelante”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina se muestra sorprendida por la confesión de Gisela Valcárcel

Tras escuchar las declaraciones de la ‘Señito’, Magaly Medina manifestó su sorpresa por la forma en que Gisela Valcárcel describió sus sentimientos de aquella época. Para la periodista, resultaba revelador que una mujer que ha enfrentado numerosos desafíos y ha construido una exitosa carrera televisiva pudiera haberse sentido tan pequeña frente a otra persona.

La conductora destacó que Gisela ha demostrado a lo largo de su vida tener la capacidad de asumir riesgos y superar situaciones complicadas. Por ello, consideró llamativo que la presentadora reconociera que, en aquel momento, su autoestima se vio tan afectada por una situación sentimental.

Roberto Martínez y Viviana Rivasplata. (Foto: Redes Sociales)

“A mí me resulta revelador que una mujer que ha demostrado a lo largo de su vida, que ha podido enfrentarse a varios riesgos, a muchas cosas y ha alcanzado el éxito, pues diga ahora que se sentía la mínima expresión de ella misma frente a una rubilinda”, sentenció Magaly Medina.

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La periodista hizo referencia a la mujer que apareció en la vida de Roberto Martínez tras su separación de Gisela, en un episodio que en su momento generó una gran repercusión en los medios de comunicación y entre el público.

Para Magaly, la experiencia demuestra que incluso las mujeres que proyectan una imagen de seguridad y fortaleza pueden atravesar momentos en los que el dolor sentimental afecta profundamente su percepción personal.

Viviana Rivasplata y Roberto Martínez estuvieron casados poco más de 2 años. (Foto: Redes Sociales)

Magaly Medina afirma que hay hombres que no merecen ni una lágrima

Sin embargo, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ no se limitó a comentar la vulnerabilidad de Gisela Valcárcel. Con el estilo directo que la caracteriza, lanzó una reflexión sobre aquellas relaciones que terminan causando dolor y decepción.

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Magaly Medina sostuvo que existen hombres que no merecen el sufrimiento prolongado de una mujer, especialmente cuando han provocado heridas emocionales o han decepcionado a quien estuvo a su lado.

“Finalmente, creo que hay hombres que no valen la pena ni una sola lágrima, más aún si te dañaron y te lastimaron, porque realmente lloras por la decepción”, dijo.

La frase se convirtió en uno de los comentarios más contundentes de la periodista, quien insistió en que el dolor de una separación no debería llevar a una persona a menospreciarse o a sentirse inferior frente a alguien más.

En esa misma línea, Magaly cuestionó la tendencia a quedarse atrapado en el sufrimiento y en la autocompasión después de una ruptura. Para ella, la recuperación emocional implica reconocer el dolor, pero también encontrar la fuerza necesaria para continuar con la vida.

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“Eso de estar lamiendo nuestras heridas no va con nosotras. Creo que debemos buscar fuerzas para salir adelante solo porque un hombre que estuvo a nuestro lado se fijó en una chiquita”, agregó.

Con esta declaración, la conductora se mostró sorprendida por la inseguridad que Gisela Valcárcel confesó haber experimentado durante aquella etapa de su vida. Magaly consideró que la decisión de una pareja de iniciar una relación con otra persona no debería determinar el valor ni la autoestima de quien queda atrás.

Magaly Medina cuestiona el dolor de Gisela Valcárcel por Roberto Martínez: “Debemos buscar fuerzas para salir adelante”. Captura: Magaly TV La Firme.

Gisela Valcárcel recuerda el impacto de la separación de Roberto Martínez

Durante su conferencia de prensa, Gisela Valcárcel también habló directamente sobre el impacto emocional que tuvo la separación de Roberto Martínez. La conductora calificó aquel episodio como “muy doloroso” y recordó la manera en que los medios de comunicación mostraban la nueva vida de su expareja.

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Según relató, la exposición pública de aquellas imágenes hizo que el proceso de duelo fuera aún más difícil. Mientras ella atravesaba un momento de profunda tristeza, los titulares mostraban a Roberto Martínez junto a otra mujer y proyectaban una imagen de felicidad que contrastaba con la situación que ella estaba viviendo.

“Iba por la calle y veía un titular, y los titulares eran de la vida linda que él tenía en ese momento. Hacía 20 días tenía una foto conmigo, pero 20 días después tenía una foto con otra persona y estaba feliz, yo estaba tumbada...”, recordó conmovida.

La conductora explicó que la tristeza que sentía en aquel momento era tan intensa que no podía pensar en buenos deseos ni en una actitud positiva. Para ella, el dolor emocional llegó a afectar completamente su capacidad de reaccionar.

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“Allí no hay buenos deseos porque estás muy triste, cuando te suceden cosas muy tristes, no hay buenos deseos para nada. Te quedas como desmayada, pero ni siquiera has perdido la conciencia; solamente estás en el suelo, tus emociones se multiplican”, expresó.

Sus palabras evidenciaron que, pese al paso del tiempo, el recuerdo de aquella separación permanece como una experiencia significativa dentro de su historia personal. La confesión también permitió conocer una faceta distinta de la mujer que durante décadas ha aparecido en televisión como una figura fuerte, exitosa y capaz de afrontar diversos desafíos.

Magaly Medina cuestiona el dolor de Gisela Valcárcel por Roberto Martínez: “Debemos buscar fuerzas para salir adelante”. Captura: Magaly TV La Firme.

El recuerdo de Viviana Rivasplata vuelve a generar debate

Las declaraciones de Gisela Valcárcel reavivaron el interés por uno de los episodios más comentados de la televisión peruana. La separación de la conductora y Roberto Martínez estuvo marcada por una intensa cobertura mediática y por la aparición de Viviana Rivasplata, exreina de belleza a quien Gisela hizo referencia indirectamente durante su relato.

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Aunque la conductora no mencionó directamente su nombre en el momento de la confesión, la descripción de la mujer rubia con la que comparaba su apariencia fue rápidamente relacionada con la modelo.

El paso del tiempo, sin embargo, parece haber cambiado la forma en que Gisela observa aquella etapa. Al recordar el episodio, la presentadora no solo habló de los hechos, sino también de la manera en que se sintió consigo misma y de cómo una separación puede alterar la percepción que una persona tiene de su propio valor.

Magaly Medina cuestiona el dolor de Gisela Valcárcel por Roberto Martínez: “Debemos buscar fuerzas para salir adelante”. Captura: Magaly TV La Firme.