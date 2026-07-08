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Julio César Uribe confirma que Sporting Cristal sumará un refuerzo más antes del Torneo Clausura 2026: “El perfil del jugador será defensivo”

El Director General de Fútbol no ha tenido reparos en admitir que el club ‘cervecero’ irá por una última contratación, con la que se terminará por reestructurar un plantel alicaído que pasó apuros en el Apertura 2026

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Julio César Uribe es parte fundamental del área directiva de Sporting Cristal. - Crédito: Barrio Cervecero
Julio César Uribe es parte fundamental del área directiva de Sporting Cristal. - Crédito: Barrio Cervecero

Sporting Cristal ha aprovechado de la mejor manera el receso de la Liga 1 2026. Durante esos días sin actividad deportiva, las autoridades del club se volcaron al mercado de pases para reforzar al plantel. Aunque han llegado nuevos jugadores, en su totalidad abocados al ataque, se ha priorizado una última contratación.

El directivo Julio César Uribe ha confirmado que en las próximas semanas se sumará la última incorporación, la cual estará orientada para mejorar el bloque bajo ‘rimense’, que a lo largo del Torneo Apertura 2026 presentó serias y preocupantes deficiencias por el declinante nivel de cada uno de sus intérpretes.

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Julio César Uribe – Juan Manuel Cuesta - Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 30 junio
El director general de fútbol del club reconoció falencias del primer semestre en Cristal. - Crédito: Difusión

En su momento expresamos que requeríamos incorporar 3 o 4 jugadores, hemos cumplido lo prometido, pero queda como pendiente el cuarto elemento por la necesidad del plantel. Tenemos muy buen equipo y vamos a tener muy buen plantel, será un campeonato largo y esperamos estar a la altura de lo que buscamos”, dijo.

Y añadió: “Queda como expectativa una incorporación más de cara al futuro, y es algo que se va a resolver antes [del 15 de agosto], lo tenemos claro y vamos a hacer uso del cuarto fichaje. El perfil del jugador será defensivo”.

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El 'Diamante' habló sobre el caso del delantero brasileño tras el fichaje de Michael Hoyos. (Video: Cristal TV)

Movimientos

Asomándose a la zona de descenso, Cristal dio inicio a una reforma integral en cada una de las fases del campo. Fue prioritario para las autoridades acometer operaciones para reforzar el ataque, donde ha existido un claro déficit en cuanto a la producción de goles.

Así las cosas, se agilizó una operación para hacerse con los servicios de Hernán Barcos, quien llegó a La Florida en calidad de libre tras desligarse de FC Cajamarca por diferencias con las cabezas principales. De 42 años, el veterano argentino firmó un contrato de seis meses con opción a renovación por un año, siempre y cuando cumpla con los requisitos institucionales.

Roberto Mosquera admira la vigencia de Hernán Barcos. - Crédito: José Arzapalo
Roberto Mosquera admira la vigencia de Hernán Barcos. - Crédito: José Arzapalo

Para aumentar la fuerza ofensiva, también se trabajó para cerrar la llegada del extremo Juan Manuel Cuesta, de 23 años, quien era uno de los apuntados en la agenda del club. Su potencia y velocidad a campo abierto convencieron en el Rímac para sellar su fichaje.

Al tiempo se trabajó en absoluto silencio otra operación: la de Michael Hoyos, quien al dejar Newell’s Old Boys prestó atención detenida a la propuesta de Sporting Cristal y acabó firmando su vínculo, iniciando así un nuevo periplo en el fútbol peruano.

Hernán Barcos habla de su relación con los juveniles en Sporting Cristal y la importancia de predicar con el ejemplo. YouTube

Inquietud

Ha sido una campaña exigente e intensa para Sporting Cristal. Porque ha pasado de luchar por los primeros lugares de la Liga 1 a esquivar la zona de descenso. El mal rendimiento del equipo ocasionó una debacle que acabó llevándose por delante a Paulo Autuori de la dirección técnica.

En una medida desesperada, Cristal contrató a Zé Ricardo para enmendar la plana, pero el remedio fue peor que la enfermedad. El técnico brasileño estuvo muy lejos de levantar a los suyos y también acabó desmarcado, dejando a la disciplina ‘celeste’ en cuidados intensivos.

Miguel Araujo hizo inesperada confesión sobre los jóvenes de Sporting Cristal. - créditos: Sporting Cristal
Miguel Araujo, líder defensivo de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Todo el foco, por supuesto, se puso en los despachos de La Florida para conocer su siguiente movimiento en un contexto apremiante. Sin más opciones sobre la mesa, los directivos recurrieron a un viejo conocido: el veterano Roberto Mosquera.

De 70 años, el profesional peruano ha retornado a Sporting Cristal para una tercera etapa, aunque la que empezará a conducir, a todas luces, será la más complicada y desafiante. A pesar de las circunstancias apremiantes, Mosquera está confiando en que podrá encarrillar a los ‘cerveceros’.

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