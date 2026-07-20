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Sporting Cristal anunció la salida de Felipe Vizeu tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato

La institución del Rímac comunicó la resolución del vínculo con el delantero brasileño, quien deja el equipo después de 11 meses defendiendo la camiseta ‘celeste’

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Sporting Cristal hizo oficial la salida de Felipe Vizeu tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato.
Sporting Cristal hizo oficial la salida de Felipe Vizeu tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato. Crédito: Prensa SC

Sporting Cristal hizo oficial este lunes 20 de julio la salida del delantero brasileño Felipe Vizeu. La institución del Rímac confirmó que, de mutuo acuerdo, ambas partes decidieron poner fin al vínculo laboral del futbolista, cerrando así una situación que había generado expectativa en los últimos días dentro del entorno ‘celeste’.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, el cuadro ‘cervecero’ informó a su hinchada y a la opinión pública sobre la resolución alcanzada con el atacante, quien dejó de pertenecer al plantel profesional tras varios meses defendiendo la camiseta del club.

“El Club Sporting Cristal informa a la hinchada celeste y a la opinión pública en general que por mutuo acuerdo, se ha resuelto el vínculo laboral con el futbolista Felipe Vizeu”, señaló la institución en su pronunciamiento.

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Asimismo, Sporting Cristal dedicó un mensaje de agradecimiento al delantero por su etapa en el equipo y resaltó su profesionalismo durante su permanencia en La Florida.

Agradecemos a Felipe por estos meses defendiendo nuestros colores, por su profesionalismo y entrega, y le deseamos éxitos en su futuro profesional”, añadió el club rimense.

El comunicado de Sporting Cristal sobre la salida de Felipe Vizeu.
El comunicado de Sporting Cristal sobre la salida de Felipe Vizeu.

El final de una etapa marcada por expectativas

La salida de Felipe Vizeu pone punto final a una etapa en la que el delantero llegó a Sporting Cristal con la intención de convertirse en una de las principales referencias ofensivas del equipo. El atacante brasileño arribó a mediados de agosto del 2025 como una apuesta importante para fortalecer el ataque celeste y aportar su experiencia internacional.

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Sin embargo, con el paso de los partidos, Vizeu no logró consolidarse como una pieza determinante dentro del funcionamiento del equipo. Su rendimiento estuvo por debajo de las expectativas iniciales y, con el cambio de planificación deportiva, su continuidad comenzó a ser evaluada por la dirigencia y el comando técnico.

La situación tomó mayor relevancia tras la llegada de Roberto Mosquera al banquillo ‘celeste’. El entrenador había evitado adelantar detalles sobre el futuro del atacante y señaló que cualquier decisión sería comunicada oficialmente por la institución.

Finalmente, el club y el futbolista optaron por una salida consensuada, evitando que la situación se prolongue y permitiendo que ambas partes puedan continuar sus respectivos caminos.

Sporting Cristal reorganiza su plantel para el Clausura

Con la desvinculación de Felipe Vizeu, Sporting Cristal podrá continuar con la planificación de su plantel de cara a los próximos desafíos de la temporada. La salida del atacante permitirá al comando técnico ajustar sus alternativas ofensivas y definir los jugadores con los que contará para afrontar el Torneo Clausura.

La decisión también responde a la necesidad del club de mantener una plantilla equilibrada y con futbolistas que encajen dentro de la idea deportiva que busca implementar Mosquera.

El caso Vizeu había generado atención debido a que el delantero todavía tenía contrato vigente con la institución. No obstante, tras las conversaciones entre ambas partes, se alcanzó un acuerdo que permitió resolver la relación laboral de manera amistosa.

El delantero brasileño no está en los planes de Roberto Mosquera para el Torneo Clausura 2026. (Modo Fútbol)

Vizeu deja Sporting Cristal y deberá definir su futuro

Felipe Vizeu se despide de Sporting Cristal luego de algunos meses defendiendo la camiseta celeste. El atacante brasileño ahora deberá analizar las opciones que se presenten para continuar su carrera profesional.

Mientras tanto, Sporting Cristal cierra oficialmente este capítulo y concentra sus esfuerzos en la preparación del equipo para los objetivos que tiene por delante en la temporada 2026.

La institución rimense agradeció públicamente el compromiso del futbolista durante su estadía y le deseó éxitos en su futuro, dando por concluida una relación que comenzó con ilusión, pero que finalmente terminó antes de lo esperado.

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