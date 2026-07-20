Renato Rossini propone crear DNI exclusivo para vecinos de Jesús María y desata burlas en redes sociales: “Anda actúa, manito”

La propuesta fue presentada como parte de su plan de gobierno para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Usuarios cuestionaron que el registro nacional ya consigna el domicilio de cada ciudadano y pusieron en duda la necesidad de crear otro documento. // Video: Willax

La campaña rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 continúa dejando propuestas polémicas. En esta oportunidad, el protagonista fue Renato Rossini, candidato a la alcaldía de Jesús María por Alianza para el Progreso (APP), el partido de César Acuña, luego de plantear la creación de un DNI exclusivo para los residentes del distrito.

La iniciativa fue presentada durante una entrevista televisiva y, aunque el aspirante sostuvo que el documento permitiría identificar a los vecinos y brindarles beneficios municipales, sus declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales. Decenas de usuarios cuestionaron la necesidad de implementar una credencial adicional cuando el Documento Nacional de Identidad (DNI) ya contiene la dirección domiciliaria de cada ciudadano, mientras otros respondieron con memes y comentarios irónicos.

PUBLICIDAD

Renato Rossini plantea un DNI distrital para los vecinos de Jesús María

Composición: Infobae Perú

Durante una entrevista concedida a Willax este lunes 20 de julio, Renato Rossini explicó que una de sus propuestas consiste en crear un documento exclusivo para quienes viven en Jesús María, con el objetivo de identificarlos como residentes del distrito.

“Lo que estaba pensando para mis vecinos es crear un DNI jesusmariano“, manifestó el candidato durante la conversación.

Según detalló, antes de implementar la medida se realizaría un registro o censo para identificar tanto a los nuevos habitantes como a quienes ya residen en el distrito.

“Hacer un censo de todas las personas que son nuevas en Jesús María y todos los que ya vivimos en Jesús María y que tengamos un DNI”, señaló.

PUBLICIDAD

Rossini indicó que esta credencial serviría para acreditar la condición de vecino y permitir el acceso a determinados programas o beneficios municipales que impulse la comuna. “Tú dices que eres vecino de Jesús María y que te acoges a ciertos beneficios otorgados por el distrito”, explicó.

Durante la entrevista, la conductora le recordó que el DNI emitido por Reniec ya consigna el domicilio de cada ciudadano, por lo que consultó cuál sería la diferencia con el documento que proponía. Ante ello, el candidato respondió que sería “algo mucho más especial” y que se trataría de un documento “diferente al de todos”.

PUBLICIDAD

Las declaraciones comenzaron a difundirse rápidamente en diferentes plataformas digitales, donde el video fue compartido por miles de usuarios y generó una amplia discusión sobre la viabilidad de la propuesta.

La propuesta se vuelve viral y usuarios llenan las redes de memes y comentarios

Composición: Infobae Perú

Poco después de difundirse la entrevista, el nombre de Renato Rossini empezó a circular en redes sociales acompañado de cientos de comentarios que cuestionaban la creación de un documento adicional para los vecinos de Jesús María.

Uno de los mensajes más compartidos señalaba: “En todos los DNI indica el distrito donde vive la persona, ¿o qué más especial quiere?”. Otro usuario ironizó con la propuesta escribiendo: “Propongo un DNI nuevo para todos los peruanos que sea digital, tenga chip y diga en qué distrito vivimos... aguanta, ¡ya existe!”.

PUBLICIDAD

Las bromas continuaron con publicaciones como: “Ese nuevo DNI especial le puedes poner tu apodo de Free Fire” y “¿Qué fuma este tipo?”, mientras otros usuarios pusieron en duda la necesidad de destinar recursos públicos para una iniciativa de ese tipo.

Entre las reacciones también aparecieron comentarios como: “Qué parte no se entiende de Documento Nacional de Identidad”, “Gastar plata por las w...” y “Lo planteó en su cabeza, pero al decirlo a otra persona se dio cuenta que era una mala idea”.

El pasado de Renato Rossini como actor también fue mencionado por numerosos internautas. Algunos aprovecharon esa faceta para publicar comentarios en tono humorístico como “¿Es actor o cómico?” y “Anda actúa, manito”.

PUBLICIDAD

Otros usuarios señalaron que la propuesta les generó sorpresa y desconcierto. “Vergüenza ajena tuve al escuchar todo el video” y “Río para no llorar” fueron algunas de las respuestas que también acumularon interacciones.

Mientras tanto, el planteamiento continúa generando conversación en redes sociales en medio de la campaña electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, donde Renato Rossini busca convertirse en alcalde de Jesús María representando a Alianza para el Progreso (APP). El video de la entrevista sigue circulando en plataformas digitales, acompañado de memes, comentarios y reacciones de usuarios que mantienen el tema entre los más comentados del día.

PUBLICIDAD