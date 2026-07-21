Entradas de Universitario vs Cusco FC: precios y cómo comprar boletos para ver partido por Torneo Clausura 2026

El duelo del viernes 24 en el Monumental abre la segunda jornada del Clausura 2026 y tendrá boletos hasta S/ 220 por Teleticket con varias zonas habilitadas (Universitario de Deportes)

Universitario de Deportes puso en marcha la comercialización de boletos para el duelo ante Cusco FC, correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura 2026, programado en el Estadio Monumental. El encuentro se jugará este viernes 24 de julio desde las 20:30 horas, con ambos equipos en busca de sostener el buen inicio con el que abrieron el certamen.

En la previa, el club crema convocó a su hinchada con un mensaje publicado en redes sociales: “Unidos, fecha a fecha. ¡Este viernes nos vemos en el Estadio Monumental para afrontar juntos este nuevo reto!”.

La expectativa también crece por el retorno a Ate de Javier Rabanal y Miguel Silveira, quienes formaron parte del plantel estudiantil durante el Torneo Apertura y ahora volverán como rivales con el conjunto cusqueño.

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Precios de las entradas y sectores habilitados

Universitario inició la venta de entradas para el duelo ante Cusco FC con boletos desde S/ 15. Los hinchas podrán elegir entre tribunas populares, occidente y zonas preferenciales. (Universitario de Deportes)

Los tickets ya están a la venta por Teleticket, con tarifas que parten en S/ 15 y alcanzan S/ 220, de acuerdo con el sector elegido. Las ubicaciones populares Norte y Sur Familiar fueron fijadas en S/ 15.00 cada una, mientras que Oriente quedó en S/ 40.00.

En las tribunas de Occidente, los valores se distribuyen entre Occidente Lateral (S/ 60.00) y Occidente Central (S/ 70.00). Para quienes buscan zonas preferenciales, Butacas Negras se ofrece a S/ 120.00 y Palco Monumental a S/ 110.00.

Además, el club incluyó una alternativa de mayor costo bajo la denominación Experiencia Crema, con un precio de S/ 220.00. Este paquete incluye el acceso a butacas preferenciales, un recorrido guiado por el Museo Monumental, una foto digital en la cancha y la oportunidad de ver la salida de los jugadores a ras de cancha.

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Día, hora del partido y transmisión

El duelo entre Universitario y Cusco FC abrirá la actividad crema como local en el Clausura. El compromiso podrá seguirse por televisión y streaming a través de los canales autorizados. (Universitario de Deportes)

El compromiso entre Universitario y Cusco FC se disputará el viernes 24 de julio, desde las 20:30 horas de Perú, en el Estadio Monumental, por la segunda fecha del Torneo Clausura. El cruce fue señalado como uno de los atractivos de la jornada por el arranque ganador de ambos clubes.

La Liga 1 2026 se emite de manera exclusiva mediante L1MAX y la plataforma de streaming Liga 1 Play, señales operadas por la Federación Peruana de Fútbol junto con 1190 Sports. El acceso a la transmisión se encuentra disponible por medio de DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Win, Best Cable y, para dispositivos móviles y computadoras, a través de la aplicación de Liga 1 Play.

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El partido también figura para los suscriptores de Fanatiz en los territorios donde la plataforma cuenta con derechos de emisión.

Cómo llegan Universitario y Cusco FC: triunfos en el debut y reencuentros en Ate

El encuentro reunirá a dos equipos que comenzaron el Clausura con el pie derecho. Universitario buscará mantener su racha frente a un Cusco FC fortalecido tras golear en su estreno. (Universitario de Deportes)

Universitario encarará su primer partido en casa en el Clausura tras ganar 2-1 a ADT en Tarma. En ese encuentro, Álex Valera marcó el primer tanto para los merengues, Jeremy Canela empató para el conjunto tarmeño y Lisandro Alzugaray anotó el gol decisivo con un tiro libre cuando el marcador se encaminaba al reparto de puntos. El equipo buscará encadenar su segunda victoria en el torneo.

En el caso de Cusco FC, el conjunto dorado inició el certamen con una goleada 4-1 sobre Alianza Atlético, en el estreno oficial de Javier Rabanal como entrenador del cuadro imperial. Los goles cusqueños fueron de José Manzaneda, Iván Colman, Facundo Callejo y Nicolás Silva, mientras que Cristian Penilla descontó para el rival.

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Más allá del cruce entre dos equipos que arrancaron con triunfo, el encuentro tendrá un foco adicional por el regreso de Rabanal al Monumental pocas semanas después de su salida de Universitario. En la misma condición volverá Miguel Silveira, también con pasado reciente en el club crema durante el Apertura, ahora como parte del plantel cusqueño para el choque en Ate.