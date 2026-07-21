Rebeca Escribens: Usuarios destruyen a Rebeca Escribens por su defensa a Janet Barboza: “Es muy empalagosa la sobonería”

Magaly Medina analiza la ola de críticas que recibió Rebeca Escribens en redes sociales, donde los usuarios la tildaron de 'sobona' e hipócrita. La conductora de espectáculos da su contundente opinión sobre la carrera y la personalidad de Escribens. ATV/ Magaly TV La Firme.

La controversia que envuelve a Rebeca Escribens, Janet Barboza, Ethel Pozo y Edson Dávila continúa generando repercusiones. Luego de varios días marcados por declaraciones cruzadas y comentarios en televisión, la conductora de ‘América Hoy’ decidió pronunciarse públicamente mediante un video compartido en sus redes sociales, donde buscó explicar su postura y responder a quienes cuestionaban su comportamiento durante el cumpleaños número 52 de Janet Barboza.

La actriz grabó el mensaje desde su camerino y acompañó la publicación con un texto en el que pidió respeto por su posición, dejando en claro que se siente cómoda trabajando con sus compañeros. Su intervención llegó después de que la periodista Magaly Medina la calificara de "sobona barata" y "patética" por los elogios que dedicó a Janet durante la celebración realizada el pasado 17 de julio en el set del magazine matutino.

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Rebeca Escribens recibe duras críticas tras defender sus elogios a Janet Barboza: "La gente no es tonta". Captura: Magaly TV La Firme.

El pronunciamiento también se produjo tras la difusión de un adelanto de la entrevista que Escribens concedió al pódcast ‘La Capilla’, conducido por Andrea Llosa, donde reveló detalles de la conversación privada que sostuvo con Janet Barboza antes de incorporarse a ‘América Hoy’.

Sin embargo, lejos de cerrar la controversia, el video volvió a colocar a Rebeca Escribens en el centro del debate y motivó una nueva respuesta de Magaly Medina, quien dedicó varios minutos de la edición del 20 de julio de ‘Magaly TV La Firme’ para analizar la publicación y las reacciones del público.

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Rebeca Escribens recibe duras críticas tras defender sus elogios a Janet Barboza: "La gente no es tonta". Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina asegura que Rebeca Escribens intentó justificar sus elogios a Janet Barboza

Durante la emisión de su programa, Magaly Medina sostuvo que el video publicado por Rebeca Escribens fue un intento por explicar una situación que, según su opinión, ya había generado una percepción negativa entre los televidentes.

La conductora afirmó: “Algo que nos ha llamado la atención es que la Escribens, después de su discurso de sobonería patética que le dedicó a su compañera, no sé con qué intenciones, hizo un vivo como para intentar justificar o arreglar lo que ya había hecho, diciendo que sinceramente ella se siente muy cómoda con las personas con las que trabaja. Ni modo, pues ya había hecho semejante papelón. Ella pudo intentar decir, lavarle la cara a cualquiera de sus compañeros de escenario, pero a nadie esa noticia le complació, a nadie le gustó. En los comentarios que le pusieron, la gente le hizo saber su incomodidad y su opinión”.

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Tras estas declaraciones, la periodista decidió revisar algunos de los mensajes que, según indicó, dejaron los usuarios en la publicación de Rebeca Escribens.

Rebeca Escribens recibe duras críticas tras defender sus elogios a Janet Barboza: "La gente no es tonta". Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina lee los comentarios que recibió Rebeca Escribens en redes sociales

Durante el programa, Magaly Medina dio pase a los comentarios que distintos usuarios escribieron en las redes sociales de la conductora de ‘América Hoy’, los cuales cuestionaban la forma en que intentó aclarar la polémica.

Entre los mensajes que leyó al aire figuran los siguientes: “No aclares que oscureces”.

Rebeca Escribens recibe duras críticas tras defender sus elogios a Janet Barboza: "La gente no es tonta". Captura: Magaly TV La Firme.

“¿Cómo puedes decir cariño? El cariño se gana con el tiempo. Al mostrar chats antiguos más habla de quien lo muestra”, “La señora Retoquitos no te deja hablar. La verdad, aburren. Parece la movida de los sábados”, “Creo que esa mujer piensa que es la más famosa del país, pero es como un extra en el programa. La maleducada que no deja hablar a la gente, interrumpe y demás”.

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“Sobona al cien”. “Pero se notó claramente que tus halagos fueron o pauteado o que eres sobona”.

Rebeca Escribens recibe duras críticas tras defender sus elogios a Janet Barboza: "La gente no es tonta". Captura: Magaly TV La Firme.

“Ay, ¿Cómo vas a decir lo contrario? Pero pienso lo mismo que Magali y muchos otros. Te viste muy sobona. La gente no es tonta”.

“Es muy empalagosa lo sobonería que hay entre Janet y tú y lo convirtieron en un programa de cumbia. Aburren. Es por eso que ya no veo el programa”. “Tanta sobonería de la gente se notó”, “Espera que te apuñale por la espalda y ahí entenderás todo”.

Rebeca Escribens recibe duras críticas tras defender sus elogios a Janet Barboza: "La gente no es tonta". Captura: Magaly TV La Firme.

“¿Qué nos va a interesar tu hipocresía? Te me caíste por sobona”. “Lo que yo pregunto es: Rebeca, ¿qué haces en ese programa? Para mí el programa es ahora un bodrio. Parece más un programa de cumbia. Horrible”.

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Luego de leer estos mensajes, Magaly hizo un breve comentario sobre la ortografía utilizada por algunos usuarios, señalando entre risas que “a veces la gente escribe con unas faltas de ortografía”, antes de continuar con su análisis.

Rebeca Escribens recibe duras críticas tras defender sus elogios a Janet Barboza: "La gente no es tonta". Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona el perfil televisivo de Rebeca Escribens

Más adelante, Magaly Medina dejó de lado la lectura de los comentarios para emitir una crítica directa sobre el desempeño profesional de Rebeca Escribens como conductora de televisión.

La periodista sostuvo que, a lo largo de su trayectoria, Escribens no ha liderado espacios de entretenimiento con el perfil que actualmente requiere un programa como ‘América Hoy’, y explicó por qué considera que la presentadora enfrenta dificultades para asumir ese rol.

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“Bueno, realmente Rebeca Escribens nunca ha sido una conductora sola de programas. Solo ha tenido un bloque donde en ese bloque, pues, ella presentaba notas de espectáculo. Tal vez alguna vez en el cable creo que tuvo un programa con otras dos personas y siempre ha tenido programas donde realmente el show no ha sido el eje conductor, sino la conversa pausada de amigas, como un té de tías. Ese es el tipo de programas que ella ha tenido”.

Rebeca Escribens recibe duras críticas tras defender sus elogios a Janet Barboza: "La gente no es tonta". Captura: Magaly TV La Firme.

A partir de esa apreciación, Magaly aseguró que la actriz no cuenta con las características necesarias para conducir un espacio basado en el debate y la opinión sobre la farándula.

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“Entonces, ahora ella no sabe llevar el hilo conductor, ella no sabe tomar el liderazgo de un programa, ella no se sabe hacer respetar porque no tiene una personalidad que, digamos, le guste comentar las noticias, criticar”.

La conductora añadió que, desde su punto de vista, Rebeca Escribens tiene una personalidad orientada a evitar confrontaciones y a mantener buenas relaciones con quienes la rodean.

Rebeca Escribens recibe duras críticas tras defender sus elogios a Janet Barboza: "La gente no es tonta". Captura: Magaly TV La Firme.

“No, no está hecha para eso. Ella... hay gente que solamente le gusta quedar bien con las demás personas. Entonces, ¿cómo además va a ponerse ella a criticar en un programa si toda la vida ha estado en desacuerdo con las críticas que los programas de espectáculo hacemos?”.

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Finalmente, Magaly Medina concluyó que el formato de ‘América Hoy’ no sería el escenario ideal para el estilo de conducción de Rebeca Escribens y lanzó una última reflexión sobre el perfil que, a su juicio, requiere ese tipo de espacios televisivos.

“Así que yo creo que ese no es el lugar que era para él. Las modositas no tienen nada que hacer en algunos programas, sobre todo cuando quieren quedar bien con Dios y con el diablo”.

Rebeca Escribens recibe duras críticas tras defender sus elogios a Janet Barboza: "La gente no es tonta". Captura: Magaly TV La Firme.