Perú Deportes

Se filtró el reemplazo de Gustavo Cazonatti tras sorpresiva salida en Sporting Cristal: “Lo quieren sí o sí”

La partida del volante al Mirassol de Brasil, los ‘cerveceros’ manejan varias opciones para que ocupe su lugar, pero hay un nombre que suena fuerte en el Rímac

Guardar
Google icon
Se filtró el reemplazo de Gustavo Cazonatti tras sorpresiva salida en Sporting Cristal
Se filtró el reemplazo de Gustavo Cazonatti tras sorpresiva salida en Sporting Cristal

Poco antes del inicio del Torneo Clausura 2026, Sporting Cristal sorprendió a su hinchada con una noticia inesperada. El club comunicó en sus redes sociales la salida del brasileño Gustavo Cazonatti, quien continuará su carrera en el Mirassol de Brasil.

La transferencia del mediocampista representa una baja relevante para el equipo de Roberto Mosquera, justo en el momento en que el equipo busca rearmarse para afrontar la segunda mitad de la temporada. Según informaciones, el futbolista decidió dejar el Rímac por temas personales.

Gustavo Cazonatti se ha dirigido a los hinchas de Sporting Cristal luego de su inesperada salida del club. Crédito: Redes Sociales Sporting Cristal

¿Quién será el reemplazo de Gustavo Cazonatti en Sporting Cristal?

Tras la inesperada salida de Gustavo Cazonatti del Rímac, la directiva de Sporting Cristal se encuentra en la búsqueda de su reemplazo ya que dejó un gran vacío en el mediocampo. El equipo de Roberto Mosquera se quedó sin volante de marca y el reloj está en contra debido a que ya inició el Torneo Clausura y se viene el duelo crucial con Red Bull Bragantino por los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana 2026.

PUBLICIDAD

Se conoció quién es el elegido por el DT nacional para ocupar el lugar del brasileño, se trata de un jugador peruano que milita en el exterior: Wilder Cartagena. El popular ‘Muchacha’ tiene contrato vigente con Orlando City hasta fin de año, pero los ‘cerveceros’ buscarán tenerlo como dé lugar.

“Al tener ya premura por el arranque del torneo, tenían dos opciones más, que eran ofrecimientos por Santiago González y Gustavo Cazonatti. Ayer en la tarde, me indicaban que Santiago González se quedaba. Y que había un nombre que había empezado a sonar.. Y tiene sentido con lo que sucede después, que es el anuncio de la transferencia de Gustavo Casonatti al Mirasol. El nombre que me habían alcanzado, que me dicen: ‘Lo quiere Sporting Cristal’, no desde que se fue Cazonatti, desde antes. Es Wilder Cartagena, el futbolista que quiere Sporting Cristal. Tiene contrato todavía hasta finales de año", informó Paul Pérez en el programa ‘Modo Fútbol’.

PUBLICIDAD

El volante dejó el Rímac para fichar por Mirassol de Brasil. (Modo Fútbol)

La otra opción que maneja Sporting Cristal

El nombre de Wilder Cartagena no es el único que suena en el Rímac para reemplazar a Gustavo Cazonatti, también se pudo conocer que Sporting Cristal le habría puesto la puntería a Jesús Castillo. El volante de Universitario de Deportes es una de las opciones que manejan los ‘cerveceros’, pero mantiene contrato vigente con la ‘U’, según apuntó Enrique de la Rosa.

Como se sabe, el club de Ate tiene la postura de no ceder a sus jugadores a los rivales directos. Esa regla complicaría mucho el posible regreso de Castillo, sin embargo podrían haber novedades en las próximas horas.

Además, se mencionó a Pedro Aquino, quien se encuentra sin equipo definido tras su salida de Alianza Lima tras obtener el Torneo Apertura. Su poca continuidad y el rumor de que está lesionado lo pone en desventaja porque Cristal necesita un volante al cien por ciento para ser titular.

Jesús Castillo dejaría Universitario tras interés de Europa y la directiva ya busca su reemplazo. - créditos: Universitario
Jesús Castillo dejaría Universitario tras interés de Europa y la directiva ya busca su reemplazo. - créditos: Universitario

El debut de Sporting Cristal con Deportivo Garcilaso

El inicio del Torneo Clausura 2026 presenta duelos de gran atractivo para los aficionados. El choque entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso destaca como uno de los encuentros centrales de la primera jornada, especialmente por el contexto en el que llega el equipo ‘cervecero’.

La urgencia de los ‘celestes’ se explica por su delicada situación en la tabla acumulada, lo que deja al club con un margen mínimo para el error. Cada partido se convierte en una final y la necesidad de sumar puntos se vuelve prioritaria para alejarse de las posiciones de riesgo.

El partido tendrá lugar hoy, viernes 17 de julio, en el estadio Alberto Gallardo, con inicio previsto para las 15:15 horas en Perú. Para el conjunto rimense, este encuentro representa la ocasión ideal para dar un golpe de autoridad y encaminar una recuperación en el torneo.

Los 'cerveceros' enfrentarán al 'rico Garci' en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. (L1 Max)

Temas Relacionados

Gustavo CazonattiSporting CristalWilder CartagenaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, viernes 17 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes con el regreso de la Liga 1: Sporting Cristal hará lo suyo con Deportivo Garcilaso, Cienciano y Melgar protagonizarán el ‘Clásico del Sur’. Y también habrá la final de la Liga Femenina entre Universitario y las ‘celestes’

Partidos de hoy, viernes 17 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final vuelta de Liga Femenina 2026

Las ’leonas’ reciben en casa al conjunto ’celeste’ con la consigna de hacerse con el primer título de la temporada. El global está igualado luego del 2-2 en la ida

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final vuelta de Liga Femenina 2026

Resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura HOY: así van los partidos de la Liga 1 2026

Regresa el campeonato peruano con partidos imperdibles: Sporting Cristal recibirá a Garcilaso, Universitario visitará a ADT en Tarma, Alianza Lima hará lo suyo con Sport Huancayo en Matute, y mucho más

Resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura HOY: así van los partidos de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’ recibirán al ‘rico Garci’ de locales con la misión de sumar su primer triunfo para salir del fondo de la tabla. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

El campeonato nacional está de vuelta mientras se define al campeón del Mundial 2026: Alianza Lima recibe a Sport Huancayo, Universitario visita a ADT, Sporting Cristal hará lo suyo con Deportivo Garcilaso

Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori y su paso por prisión: la Biblia, los gatos y el reencuentro familiar

Keiko Fujimori y su paso por prisión: la Biblia, los gatos y el reencuentro familiar

Keiko Fujimori narra el impacto de su primer ingreso a prisión y las secuelas que esta experiencia provocaron en su vida

Admisión a la PNP bajo sospecha: Contraloría denuncia alteración de registros oficiales

Isaac Humala hace insólita comparación de Keiko Fujimori con su hijo: “Es más violentista que Antauro porque permitió las torturas del grupo Colina”

Dina Boluarte apela en la Corte Suprema: sala deberá decidir si suspende temporalmente su vacancia presidencial

ENTRETENIMIENTO

‘Melcochita’ sorprende con grito y desata risas en la entrega de credenciales a Keiko Fujimori: “Siempre estaré contigo”

‘Melcochita’ sorprende con grito y desata risas en la entrega de credenciales a Keiko Fujimori: “Siempre estaré contigo”

Magdyel Ugaz responde qué pasa con Sergio George: “Es un caballero y lo admiro”

Karina Jordán pide ayuda para su primo “Chicho” Ugarte Jordán desaparecido en el Huascarán: “Fuerza primito”

Kyara Villanella y su novio Adrián Harboe robaron la atención durante ceremonia de credenciales de Keiko Fujimori

Magaly Medina a Laura Spoya por cartas notariales tras accidente: “Lo quiso pasar por agua tibia y ahí están las consecuencias”

DEPORTES

Partidos de hoy, viernes 17 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, viernes 17 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final vuelta de Liga Femenina 2026

Resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura HOY: así van los partidos de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV