Se filtró el reemplazo de Gustavo Cazonatti tras sorpresiva salida en Sporting Cristal: “Lo quieren sí o sí”

Se filtró el reemplazo de Gustavo Cazonatti tras sorpresiva salida en Sporting Cristal

Poco antes del inicio del Torneo Clausura 2026, Sporting Cristal sorprendió a su hinchada con una noticia inesperada. El club comunicó en sus redes sociales la salida del brasileño Gustavo Cazonatti, quien continuará su carrera en el Mirassol de Brasil.

La transferencia del mediocampista representa una baja relevante para el equipo de Roberto Mosquera, justo en el momento en que el equipo busca rearmarse para afrontar la segunda mitad de la temporada. Según informaciones, el futbolista decidió dejar el Rímac por temas personales.

Gustavo Cazonatti se ha dirigido a los hinchas de Sporting Cristal luego de su inesperada salida del club. Crédito: Redes Sociales Sporting Cristal

¿Quién será el reemplazo de Gustavo Cazonatti en Sporting Cristal?

Tras la inesperada salida de Gustavo Cazonatti del Rímac, la directiva de Sporting Cristal se encuentra en la búsqueda de su reemplazo ya que dejó un gran vacío en el mediocampo. El equipo de Roberto Mosquera se quedó sin volante de marca y el reloj está en contra debido a que ya inició el Torneo Clausura y se viene el duelo crucial con Red Bull Bragantino por los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana 2026.

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Se conoció quién es el elegido por el DT nacional para ocupar el lugar del brasileño, se trata de un jugador peruano que milita en el exterior: Wilder Cartagena. El popular ‘Muchacha’ tiene contrato vigente con Orlando City hasta fin de año, pero los ‘cerveceros’ buscarán tenerlo como dé lugar.

“Al tener ya premura por el arranque del torneo, tenían dos opciones más, que eran ofrecimientos por Santiago González y Gustavo Cazonatti. Ayer en la tarde, me indicaban que Santiago González se quedaba. Y que había un nombre que había empezado a sonar.. Y tiene sentido con lo que sucede después, que es el anuncio de la transferencia de Gustavo Casonatti al Mirasol. El nombre que me habían alcanzado, que me dicen: ‘Lo quiere Sporting Cristal’, no desde que se fue Cazonatti, desde antes. Es Wilder Cartagena, el futbolista que quiere Sporting Cristal. Tiene contrato todavía hasta finales de año", informó Paul Pérez en el programa ‘Modo Fútbol’.

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El volante dejó el Rímac para fichar por Mirassol de Brasil. (Modo Fútbol)

La otra opción que maneja Sporting Cristal

El nombre de Wilder Cartagena no es el único que suena en el Rímac para reemplazar a Gustavo Cazonatti, también se pudo conocer que Sporting Cristal le habría puesto la puntería a Jesús Castillo. El volante de Universitario de Deportes es una de las opciones que manejan los ‘cerveceros’, pero mantiene contrato vigente con la ‘U’, según apuntó Enrique de la Rosa.

Como se sabe, el club de Ate tiene la postura de no ceder a sus jugadores a los rivales directos. Esa regla complicaría mucho el posible regreso de Castillo, sin embargo podrían haber novedades en las próximas horas.

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Además, se mencionó a Pedro Aquino, quien se encuentra sin equipo definido tras su salida de Alianza Lima tras obtener el Torneo Apertura. Su poca continuidad y el rumor de que está lesionado lo pone en desventaja porque Cristal necesita un volante al cien por ciento para ser titular.

Jesús Castillo dejaría Universitario tras interés de Europa y la directiva ya busca su reemplazo. - créditos: Universitario

El debut de Sporting Cristal con Deportivo Garcilaso

El inicio del Torneo Clausura 2026 presenta duelos de gran atractivo para los aficionados. El choque entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso destaca como uno de los encuentros centrales de la primera jornada, especialmente por el contexto en el que llega el equipo ‘cervecero’.

La urgencia de los ‘celestes’ se explica por su delicada situación en la tabla acumulada, lo que deja al club con un margen mínimo para el error. Cada partido se convierte en una final y la necesidad de sumar puntos se vuelve prioritaria para alejarse de las posiciones de riesgo.

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El partido tendrá lugar hoy, viernes 17 de julio, en el estadio Alberto Gallardo, con inicio previsto para las 15:15 horas en Perú. Para el conjunto rimense, este encuentro representa la ocasión ideal para dar un golpe de autoridad y encaminar una recuperación en el torneo.

Los 'cerveceros' enfrentarán al 'rico Garci' en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. (L1 Max)