Julián Zucchi defiende el legado de Lionel Messi tras la final de Argentina y usuarios lo cuestionan: “Humildad”

Julián Zucchi, con la camiseta de Argentina y una bandera nacional, observa en la pantalla de televisión las críticas de redes sociales por defender a la selección tras la final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La derrota de Argentina por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una profunda tristeza entre millones de hinchas que soñaban con ver a la Albiceleste levantar nuevamente la copa. El resultado no solo marcó el cierre de un torneo inolvidable, sino que también alimentó un intenso debate en redes sociales, donde las celebraciones por el triunfo español se mezclaron con burlas dirigidas hacia los seguidores argentinos.

Uno de los personajes que decidió pronunciarse fue el actor Julián Zucchi, quien utilizó sus redes sociales para expresar el dolor que significó perder la final y, al mismo tiempo, reivindicar el legado que ha construido la selección argentina durante los últimos años. Su publicación, lejos de apaciguar los ánimos, terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados, ya que numerosos usuarios consideraron que sus palabras reflejaban soberbia, mientras otros defendieron su derecho a responder a las provocaciones.

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El exchico reality reconoció que la derrota fue especialmente dolorosa por el contexto que rodea a Lionel Messi, quien podría haber disputado su último Mundial con la camiseta albiceleste. En ese sentido, el actor apeló al sentimiento de millones de argentinos que siguieron el encuentro con la ilusión de celebrar un nuevo campeonato.

“Sí, duele. Porque quizás fue la última vez de Messi en un Mundial y verlo llorar nos partió el alma”, expresó la expareja de Yiddá Eslava, reflejando la emoción que dejó la imagen del capitán argentino tras el pitazo final.

Un hincha de la selección argentina comparte sus sentimientos tras perder una final. A pesar de la derrota, destaca el orgullo de ser tres veces campeones del mundo y pide respeto a quienes se burlan. IG.

Julián Zucchi recuerda los títulos conquistados por Argentina y responde a las burlas

Después de manifestar su tristeza por el desenlace del torneo, Julián Zucchi decidió poner en perspectiva el presente futbolístico de la selección argentina. Para ello, recordó la impresionante racha de éxitos obtenidos durante los últimos años, resaltando que, pese a perder la final, el equipo continúa siendo uno de los más competitivos del planeta.

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El actor sostuvo que el orgullo por la selección supera ampliamente la decepción de haber quedado a un paso del bicampeonato mundial, enumerando los campeonatos obtenidos bajo el liderazgo de Lionel Messi y el cuerpo técnico argentino.

“(…) el orgullo es mucho más grande: Copa América, Finalissima, Mundial, otra Copa América y nuevamente finalistas del mundo. Somos subcampeones y vamos a seguir aplaudiendo a esta Selección”, escribió.

Para Zucchi, la historia reciente de la Albiceleste habla por sí sola y merece reconocimiento incluso después de una derrota. En esa misma línea, también respondió directamente a quienes aprovecharon el resultado para burlarse de Argentina.

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“Las cargadas son parte del fútbol y las banco. Pero también banquen la respuesta. Porque antes de burlarse, hay que recordar de quién se están burlando: de una de las selecciones más grandes de la historia, que convirtió competir por todo en una costumbre. No todos tuvieron la suerte de sentir a su país en una final del mundo. Nosotros ya la sentimos siete veces”.

Con estas declaraciones, el actor dejó claro que considera legítimas las bromas propias del fútbol, aunque también defendió el derecho de los argentinos a responder cuando son objeto de comentarios ofensivos.

Julián Zucchi, con camiseta de Argentina, observa su teléfono con comentarios de redes sociales sobre la derrota en la final del Mundial, mientras un partido de fútbol se ve en la televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usuarios critican el mensaje de Julián Zucchi y lo acusan de soberbia

Las palabras del actor no tardaron en viralizarse. En cuestión de minutos, cientos de usuarios comenzaron a comentar la publicación, generando un intenso intercambio de opiniones que rápidamente se convirtió en tendencia.

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Mientras algunos seguidores respaldaron el mensaje de Julián Zucchi, destacando que Argentina ha protagonizado una de las etapas más exitosas de su historia reciente, otros interpretaron sus declaraciones como una muestra de arrogancia.

Uno de los comentarios con mayor repercusión cuestionó precisamente el tono empleado por el actor.

“Les falta humildad, hay muchos países que han ganado más copas que ustedes y no son soberbios ni creídos ni irrespetuosos. Si fueran humildes todos estarían felicitándolos, pero lamentablemente son todo lo contrario”.

Otros internautas también aprovecharon la ocasión para comparar la eliminación de Argentina con las frustraciones vividas por otras figuras internacionales del fútbol, recordando que grandes estrellas también han debido aceptar derrotas importantes en sus carreras deportivas.

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Uno de los mensajes señalaba:

“Ahora sabes qué se siente cuando los buenos jugadores como Cristiano, Haaland, Modric, Kane, Vozhiña, Cabo Verde y Egipto se fueron”.

Mientras que otro comentario resumía el sentir de varios críticos:

“Aún en la derrota no dejan la soberbia”.

Las respuestas evidenciaron cómo el fútbol continúa despertando intensas pasiones alrededor del mundo. Para algunos, el mensaje de Zucchi fue una legítima defensa de su selección nacional; para otros, representó una actitud poco humilde tras perder la final más importante del deporte.

Julián Zucchi saca cara por Argentina tras perder la final y lanza fuerte mensaje: “Después hablamos”. Captura: IG Julián Zucchi.

Julián Zucchi insiste en que las burlas deben responderse con respeto

Ante la ola de comentarios, Julián Zucchi decidió grabar un nuevo video para aclarar su postura y responder directamente a quienes cuestionaban su publicación.

El actor explicó que nunca ha tenido problemas con las bromas propias del fútbol y aseguró que entiende perfectamente que los aficionados de otros países celebren la derrota de Argentina. Sin embargo, sostuvo que el respeto debe funcionar en ambos sentidos.

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En ese sentido, manifestó que quienes deciden burlarse también deberían aceptar cuando reciben una respuesta.

“Si ustedes se vienen a burlar o se vienen a reír de que Argentina no ganó, está bien y yo no borro los comentarios; bueno, también bánquense que uno les responda. Si uno va a querer ofender a alguien, también acepten la respuesta y no por eso hay que enojarse o ir a extremos. Entonces manejemos siempre en el ámbito del respeto”.

Con este mensaje, el actor buscó cerrar la controversia insistiendo en que el intercambio entre aficionados debe mantenerse dentro de los límites del respeto y sin llegar a ataques personales.

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Julián Zucchi saca cara por Argentina tras perder la final y lanza fuerte mensaje: “Después hablamos”. Captura: IG Julián Zucchi.

La derrota de Argentina sigue generando debate en redes sociales

La final del Mundial 2026 dejó mucho más que un nuevo campeón. El triunfo de España significó el fin del sueño argentino de conseguir un nuevo título mundial y también abrió un amplio debate entre hinchas de distintas selecciones sobre el legado que deja la generación encabezada por Lionel Messi.

En ese contexto, las publicaciones de figuras públicas como Julián Zucchi terminaron amplificando la conversación en redes sociales, donde miles de usuarios continúan discutiendo si corresponde destacar los logros recientes de Argentina o si, por el contrario, es momento de aceptar la derrota con mayor mesura.

Lo cierto es que, pese a las críticas recibidas, el actor mantuvo firme su postura. Reconoció el dolor por la caída en la final, recordó que la Albiceleste disputó nuevamente el partido más importante del fútbol mundial y defendió el ciclo que permitió conquistar la Copa América, la Finalissima, el Mundial y una nueva Copa América, además de alcanzar otra final mundialista.

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Julián Zucchi saca cara por Argentina tras perder la final y lanza fuerte mensaje: “Después hablamos”. Captura: IG Julián Zucchi.