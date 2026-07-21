Alessandro de Souza Ferreira, optimista para Lima 2027 : “Estamos listos para albergar unos nuevos Juegos Panamericanos”

Alessandro de Souza Ferreira, carta peruana en tiro olímpico. - Crédito: Difusión

Alessandro de Souza Ferreira es de los primeros deportistas nacionales que expresa su ferviente deseo de éxito en los Juegos Panamericanos. El tirador nacional, de los más laureados en la última época, compartió su felicidad por la nueva elección de la capital peruana como sede e incidió que el evento multidisciplinario debe observarse como un escalón detrás de los Juegos Olímpicos.

“Una grata noticia que seamos sede otra vez de los Juegos Panamericanos. Cuando competí en 2019, la verdad, fue una experiencia impresionante por competir con tanta hinchada de local en un evento tan importante. Después de los Juegos Olímpicos los Panamericanos son algo que nos llena de orgullo y fuerza para prepararnos y dar lo mejor”, mencionó al canal del IPD.

PUBLICIDAD

Alessandro De Souza se consagró campeón mundial de tiro con escopeta. Crédito: ISSF

En ese sentido, De Souza Ferreira compartió una visión optimista de cara a Lima 2027 toda vez que aseguró que la realización del certamen polideportivo traerá consigo una factor estimulante que motivará no solo al Team Perú, también a cada uno de los compatriotas.

“Tenemos deportistas de nivel, lo cual va a ser que esta fiesta panamericana en casa nos llene de alegrías y logros. Pienso que todo eso hace falta al país. Normalmente, la gente externa al deporte ve los títulos y logros, pero no se ven esos años de sacrificio y competencia”, soslayó Alessandro.

Otro de los temas que abordó el deportista peruano, abanderado en la disciplina de tiro, fue el respaldo del IPD para llegar en óptimas condiciones a Lima 2027: “Ha ido mejorando el tema de apoyos y preparación deportiva para lograr títulos importantes. La infraestructura que tenemos es de primer nivel, me atrevo a decir que el Campo de Tiro de las FAP es top-3 del mundo. Practicar en campos y sedes de ese tipo ayuda a mejorar. Estamos listos para albergar unos nuevos Juegos Panamericanos, porque tenemos infraestructura”.

PUBLICIDAD

Por último, Alessandro remarcó que el crecimiento de los atletas también pasa por el soporte monetario. “El deporte de alta competencia es necesario que haya un apoyo económico, es una actividad que conlleva muchos gastos. Tener que viajar, inscripciones, hospedajes, alimentación, material deportivo y es ahí donde tenemos que priorizar ese apoyo que reciben las Federaciones”, cerró.

Alessandro De Souza es de los mejores tiradores en modalidad trap de la región. - Crédito: Difusión

Un logro histórico para Alessandro De Souza

A inicios de abril, Alessandro de Souza escribió con letras doradas su nombre al llevarse la medalla de oro en la Copa del Mundo de Escopeta, que se realizó en la ciudad de Tánger, Marruecos. Aquel éxito lo ha marcado de por vida.

PUBLICIDAD

“Ha sido un gran año para mí. Comenzó con la Copa del Mundo en Marruecos ganando el oro. Fue histórico, porque nunca lo habíamos logrado en la modalidad de fosa olímpica”, dijo.

“La anterior había sido de Nicolás Pacheco en skeet. Eso sumado a la Copa del Mundo de Kazajistán con el cuarto puesto me pone en una posición muy alta en el ranking”, sumó De Souza Ferreira.

Sobre su pasión por el tiro dijo: “El deporte es algo que me ha dado muchas alegrías en mi vida y me genera muchas emociones el competir en ese nivel y jugar con los mejores del mundo. A pesar de que tengo 22 años de carrera no lo dejo”.

PUBLICIDAD

Alessandro De Souza se dice preparado para afrontar los Juegos Panamericanos 2027. - Crédito: IPD

La última participación de Alessandro de Souza Ferreira en los Juegos Panamericanos fue en Santiago 2023, donde representó al Perú en la modalidad de trap del tiro deportivo.

Aunque no consiguió una medalla, su presencia en los Panamericanos de aquel entonces confirmó el crecimiento competitivo que venía mostrando en el circuito internacional