Entradas de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: precio y venta para todos los partidos del torneo en Lima

Inicia la venta de entradas de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: Infobae

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026 ya comenzó y los aficionados ya podrán asegurar su presencia para acompañar a la selección peruana en su desafío internacional. La organización confirmó que las entradas para el torneo continental saldrán a la venta este lunes 20 de julio desde las 13:00 horas a través de la plataforma oficial de Joinnus.

El certamen se disputará del 22 al 26 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja, escenario que recibirá durante cinco jornadas a las principales selecciones de la región. Perú será uno de los protagonistas del campeonato y buscará aprovechar su condición de local para luchar por uno de los cupos al Campeonato Sudamericano 2026.

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¿Dónde comprar las entradas para la Copa Sudamericana de Vóley?

Los hinchas que quieran asistir al torneo podrán adquirir sus boletos mediante Joinnus, plataforma habilitada para la venta de entradas de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

La entrada correspondiente a cada jornada permitirá el acceso a todos los partidos programados durante ese día en el Coliseo Eduardo Dibós. De esta manera, los aficionados podrán disfrutar no solo de los encuentros de la selección peruana, sino también del resto de compromisos incluidos en la programación.

Por ejemplo, quienes compren una entrada para el miércoles 22 de julio, fecha del debut de Perú frente a Chile, podrán presenciar todos los duelos establecidos para esa jornada en el recinto de San Borja.

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Arranca la venta de la Copa Sudamericana de Vóley para los partidos que se disputarán en el Coliseo Dibós. Crédito: FPV

Precio de las entradas para ver a Perú en la Copa Sudamericana

De acuerdo con la información preliminar sobre la venta de boletos, los precios tendrían los siguientes valores aproximados:

General Norte: S/ 25

General Sur: S/ 25

General Oriente: S/ 25

General Occidente: S/ 25

Preferente Norte: S/ 40

Preferente Sur: S/ 40

Preferente Oriente: S/ 50

Preferente Occidente: S/ 50

Estos montos corresponden al acceso por jornada y permitirán disfrutar de los encuentros que se disputen durante el día seleccionado. La organización deberá confirmar oficialmente los precios finales al momento de habilitar la venta.

¿Cuándo juega Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

La selección peruana integrará el Grupo A junto a Brasil, Chile y Bolivia. El equipo nacional disputará sus tres encuentros de la fase de grupos en el último turno de cada jornada. El calendario de la ‘bicolor’ será:

Miércoles 22 de julio: Perú vs Chile – 18:15 horas.

Jueves 23 de julio: Perú vs Brasil – 18:15 horas.

Viernes 24 de julio: Perú vs Bolivia – 18:15 horas.

Luego de la fase de grupos, los mejores equipos avanzarán a las semifinales, mientras que las demás selecciones disputarán encuentros por las posiciones finales del torneo. La definición del título se llevará a cabo el domingo 26 de julio.

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La selección peruana de vóley se alista para disputar la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV

Lima será escenario de una competencia clave

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 representará un desafío clave para la selección peruana, que afrontará el torneo en condición de local y tendrá la oportunidad de medirse ante algunas de las principales selecciones del continente.

Más allá de la pelea por el título, el campeonato tendrá como incentivo la clasificación al Campeonato Sudamericano 2026, pues definirá a los cuatro equipos que acompañarán a Brasil, selección que ya tiene asegurada su presencia al ser el país anfitrión del torneo continental.

Con el respaldo de su público, la ‘bicolor’ intentará hacerse fuerte en el Coliseo Eduardo Dibós y comenzar con éxito este nuevo desafío internacional. La afición nacional tendrá la oportunidad de acompañar al equipo en una competencia que marcará uno de los principales objetivos de la temporada.

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