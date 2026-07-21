La transformación silenciosa de los beneficios laborales

La Encuesta de Beneficios de Gallagher LATAM revela que el 64% de los empleadores considera la retención de talento como uno de sus principales desafíos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas de América Latina enfrentan hoy un desafío que, a primera vista, parece contradictorio. Por un lado, necesitan fortalecer su capacidad para retener talento en un mercado laboral cada vez más competitivo. Y por otro, deben hacerlo en un contexto de creciente presión sobre los costos asociados a beneficios y compensaciones.

La reciente Encuesta de Beneficios de Gallagher, en su edición LATAM ofrece algunas pistas sobre cómo está evolucionando esta discusión. El estudio recoge información de 19 países de la región e incorpora perspectivas de especialistas de Perú, México, Colombia y Brasil, y revela que el 64% de empleadores identifica la retención de talento como uno de sus principales desafíos, por encima incluso de la atracción de talento (44%).

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El dato refleja un cambio en las prioridades empresariales: más que incorporar nuevos colaboradores, las organizaciones buscan preservar capacidades críticas, conocimiento institucional y experiencia acumulada, activos cuya pérdida suele traducirse en mayores costos de reemplazo, periodos de adaptación más largos y una menor continuidad operativa.

Las empresas de América Latina priorizan la retención de talento en un mercado laboral competitivo y bajo presión por los costos de beneficios y compensaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la respuesta ya no parece estar en ampliar beneficios de manera indiscriminada. El mismo estudio muestra que el 51% de empleadores considera los costos de beneficios como uno de sus principales desafíos. En otras palabras, las organizaciones necesitan fortalecer su propuesta de valor, pero también administrar sus recursos con mayor eficiencia.

Este escenario está impulsando una transformación silenciosa en la forma de entender los beneficios laborales. Durante décadas, muchas empresas diseñaron programas relativamente uniformes para toda su fuerza laboral. Hoy, ese enfoque comienza a mostrar limitaciones. Las necesidades de un profesional que recién inicia su carrera difícilmente serán las mismas que las de un colaborador con responsabilidades familiares, objetivos financieros distintos o prioridades relacionadas con salud y bienestar.

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La atracción de talento queda por detrás de la retención, ya que el 44% de los empleadores de América Latina la identifica como una prioridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta transición todavía está en una etapa temprana. El 73% de las organizaciones mantiene beneficios estandarizados para la mayoría de sus colaboradores. Sin embargo, la tendencia empieza a moverse en otra dirección: el 42% evalúa realizar cambios en sus programas durante los próximos años, mientras que el 10% ya ofrece beneficios flexibles en múltiples categorías y otro 15% lo hace en algunas categorías.

Más que ofrecer una mayor cantidad de beneficios, el desafío parece orientarse a ofrecer beneficios más relevantes. En ese contexto, el bienestar, la flexibilidad y la experiencia del colaborador están ganando protagonismo dentro de las estrategias empresariales.

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El 51% de los empleadores señala que los costos de beneficios representan un desafío en la gestión del talento en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La encuesta muestra que el 65% de las organizaciones invierte en iniciativas de bienestar para fortalecer el compromiso de sus colaboradores, mientras que el 64% busca mejorar su experiencia dentro de la empresa y el 39% impulsar la productividad. El bienestar deja de percibirse únicamente como un beneficio complementario y comienza a formar parte de una estrategia más amplia vinculada al desempeño, la permanencia y la sostenibilidad de la fuerza laboral.

La gestión del talento está atravesando una transformación que va más allá de los beneficios, la flexibilidad o la tecnología. Lo que está en juego es la capacidad de las organizaciones para adaptarse a una fuerza laboral que evoluciona más rápido que las prácticas tradicionales de gestión.

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