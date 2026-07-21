Ricardo Gareca demerita a España tras vencer a Argentina y consagrarse campeón del Mundial 2026: “No creo que sea de las selecciones más recordadas”

Ricardo Gareca ha pasado por los micrófonos de ‘La Sustancia’ para dar por finalizada la edición del programa ‘Modo Mundial’. En su alocución de cierre realizó un análisis sobre España, el nuevo monarca del mundo que se hizo del título de la cita global tras aplicarle un repaso futbolístico a Argentina.
A partir de su lectura, el exseleccionador de Perú reconoció que ‘la roja’ hizo los méritos para proclamarse campeón de la Copa del Mundo 2026 pese a su dubitativo arranque contra Cabo Verde, aunque considera que su método para afrontar los partidos no despierta emoción.
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“Si tengo que dar una opinión de España, es una merecida campeona. Ganó bien, pero no es una España que me deslumbra. No creo que pase a ser una España que haya deslumbrado a todo el mundo”, dijo Gareca con un tono reflexivo.
“¿Por qué? Por su estilo y forma de jugar. Lógicamente es depurado, donde tratan por sobre todas las cosas el balón y darle una circulación. En general se adueñan del partido. Fue muy sólida defensivamente, no ha recibido prácticamente goles y tampoco fue la más goleadora. No fue pasional desde el juego”, sumó Ricardo.
Al atribuir una valoración general de España en el historial de ganadores del campeonato FIFA, Gareca sorprendió al minusvalorar el libreto aplicado por el actual mejor equipo del globo. “Más allá de que fue una justa campeona, no creo que sea de las selecciones más recordadas mundialmente de las que han ganado, es mi parecer”.
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Por último, el ‘Tigre’ quiso ponderar la presencia del público ‘albiceleste’ a lo largo del Mundial 2026 y ubicarlo a la par de la ‘bicolor’ en su última clasificación: “Felicitaciones a la hinchada de Argentina, que en todos los partidos fue mayoría así como la selección peruana fue declarada la mejor en Rusia 2018. Acá sobrepasaron la capacidad y dieron un espectáculo”.
España impone su mandato en el Mundial 2026
España ha bordado su segunda estrella en la camiseta al coronarse campeón del Mundial 2026. Con un rendimiento espléndido, basado en un fútbol organizado, armonioso y tranquilo, pasó por encima de una Argentina plana que jamás se halló sobre el césped del MetLife Stadium.
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En todo el trámite del partido, celebrado en New Jersey, los de Luis De La Fuente fueron superiores. El secreto de esa supremacía partió desde el control de la pelota con un Rodri inmaculado, que fue el faro luminoso de una selección española que alcanzó a registrar 20 lanzamientos sobre 2 del oponente.
No hubo un traslado radical en el score por la falta de voracidad de los atacantes y el acierto de Emiliano Martínez en sus intervenciones. Argentina sobrevivió, con un Leo Messi invisible, por el ejercicio de resistencia del ‘Dibu’, pero todo se vino abajo con la expulsión de Enzo Fernández.
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Con ese desbalance, la ‘albiceleste’ quedó desvertebrada y aguantó hasta donde pudo, exactamente hasta los 106′ minutos cuando Ferrán Torres apareció dentro del área para recoger un servicio de Nico Williams y mandarlo al fondo de la red con un tiro lanzado con furia roja.
Con Luis De La Fuente bajo los mandos, España ha renovado su fútbol al tiempo que ha aumentado sus títulos en las vitrinas. La consecución de la Copa del Mundo 2026 se agrupa a otros éxitos no menores como la conquista de la Eurocopa 2024 y la UEFA Nations League 2022/23.
Por si fuera poco, el país hispanoamericano se ha convertido en el primero en ser campeón del planeta tanto en la rama masculina como en la femenina en un ciclo igualitario. Hace más de tres años, el plantel de mujeres alcanzó la gloria tras superar a Inglaterra, mientras que el bloque de varones hizo lo propio al vencer a Argentina.
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