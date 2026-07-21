Inicia la Copa Sudamericana de vóley 2026: fixture, formato, clasificación y todo lo que debes saber de la participación de Perú

La selección peruana de vóley será local en la Copa Sudamericana y forma parte de parte del Grupo A.

La Copa Sudamericana de vóley 2026 iniciará el miércoles 22 de julio en Lima, Perú. La selección peruana jugará como local y tendrá el respaldo de su público en un torneo que otorga plazas para el Campeonato Sudamericano de Brasil. A continuación, los datos clave sobre el certamen.

El equipo dirigido por Antonio Rizola integra el Grupo A junto a Brasil, que participa con un plantel alternativo debido a su presencia en la VNL, además de Chile y Bolivia. El Grupo B, considerado el más equilibrado, está conformado por Colombia, Argentina, Venezuela y Ecuador.

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Fixture completo de la Copa Sudamericana de vóley

Fecha 1

Miércoles 22 de julio

Argentina vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)

Brasil vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)

Colombia vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)

Chile vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Fecha 2

Jueves 23 de julio

Colombia vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)

Chile vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)

Argentina vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)

Brasil vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Fecha 3

Viernes 24 de julio

Venezuela vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)

Brasil vs Chile (13:15 horas / vía web y app de Latina)

Argentina vs Colombia (15:45 horas / por señal abierta de Latina)

Perú vs Bolivia (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

La Copa Sudamericana de Vóley se iniciará el miércoles 22 y terminará el domingo 26 de julio. Créditos: FPV.

Formato de la Copa Sudamericana de vóley

La Copa Sudamericana de Voleibol Femenino 2026, que tiene lugar en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima, reúne a ocho selecciones nacionales bajo un formato que incluye fase de grupos y cruces eliminatorios.

En la ronda inicial, los equipos se reparten en dos grupos de cuatro y compiten todos contra todos. El sistema de puntos premia con tres unidades al ganador por 3-0 o 3-1; en caso de un 3-2, el vencedor suma dos puntos y el perdedor uno.

Los dos mejores de cada grupo avanzan a semifinales, donde el líder de un grupo enfrenta al segundo del otro. Los triunfadores disputan la final, mientras que los demás equipos juegan para definir los puestos del quinto al octavo.

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Arranca la venta de la Copa Sudamericana de Vóley para los partidos que se disputarán en el Coliseo Dibós. Crédito: FPV

Copa Sudamericana de vóley otorga cupos al Campeonato Sudamericano

La participación de Perú en la Copa Sudamericana de vóley adquiere especial importancia, ya que este torneo otorga plazas para el Campeonato Sudamericano, que se celebrará en Brasil y será clasificatorio para el Mundial y los Juegos Olímpicos.

En la Copa Sudamericana se disputan tres cupos, porque Brasil, como anfitrión, y Argentina, por su posición en el ranking, ya tienen asegurada su presencia. Solo tres de las seis selecciones restantes conseguirán el pase a la competencia de septiembre.

Dónde ver la Copa Sudamericana de vóley

Latina Televisión emitirá la Copa Sudamericana de vóley 2026 a nivel nacional, con los partidos de la selección peruana disponibles en los canales 2 y 702 en HD. Además, los encuentros podrán seguirse en vivo a través del sitio web y la aplicación oficial del canal.

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Infobae Perú brindará una cobertura integral del torneo, incluyendo información previa a cada encuentro, seguimiento punto a punto, resúmenes de las jugadas destacadas, declaraciones de los protagonistas, resultados, tabla de posiciones y otros contenidos relevantes sobre el certamen.

El torneo internacional se llevará a cabo desde este miércoles 22 al domingo 26 de julio. (Latina TV)

Entradas para los partidos de Perú en Copa Sudamericana

Los aficionados interesados en asistir al torneo pueden adquirir sus entradas a través de Joinnus, la plataforma oficial para la venta de boletos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

Cada entrada es válida para todos los partidos programados en la jornada correspondiente en el Coliseo Eduardo Dibós, lo que permite acceder tanto a los encuentros de la selección peruana como a los demás compromisos del día.

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Por ejemplo, quienes adquieran un boleto para el miércoles 22 de julio, día en que Perú debuta ante Chile, podrán presenciar todos los partidos previstos para esa fecha en el recinto de San Borja.

General: S/ 25

Preferente Norte: S/ 40

Preferente Sur: S/ 40

Preferente Oriente: S/ 50

Preferente Occidente: S/ 50