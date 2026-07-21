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Tumor gigante de 18 kilos fue extirpado en una compleja cirugía a paciente de 65 años

La intervención de alta complejidad duró cerca de dos horas y fue realizada por un equipo multidisciplinario del Hospital III Iquitos

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La intervención, que duró cerca de dos horas, permitió extraer una masa con un componente sólido de 3 kilos y otro líquido de aproximadamente 15 litros, además de un útero con miomas - Créditos: Essalud.
La intervención, que duró cerca de dos horas, permitió extraer una masa con un componente sólido de 3 kilos y otro líquido de aproximadamente 15 litros, además de un útero con miomas - Créditos: Essalud.

Una paciente de 65 años, identificada con las iniciales D.C.C., fue intervenida con éxito en el Hospital III Iquitos de EsSalud, donde médicos le extrajeron un tumor gigante de aproximadamente 18 kilos que comprometía gran parte de la cavidad abdominal. La cirugía, considerada de alta complejidad, permitió preservar su vida y su salud, tras una evaluación que descartó malignidad y habilitó la programación del procedimiento.

El hospital informó que la mujer acudió al establecimiento luego de notar que su abdomen había aumentado de forma considerable desde los años posteriores a la pandemia. Al comienzo creyó que se trataba de un incremento de peso, pero la presencia de una masa endurecida en el lado izquierdo la llevó a buscar atención médica y someterse a controles especializados.

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Tras una serie de evaluaciones, los profesionales determinaron que se trataba de una tumoración compleja dependiente del ovario izquierdo. Con los estudios correspondientes, el equipo asistencial descartó que el hallazgo fuera maligno y, con ese resultado, definió el abordaje quirúrgico para retirar la masa y atender las condiciones asociadas identificadas durante el proceso.

Un equipo multidisciplinario participó en la operación de alta complejidad, que culminó con una evolución posoperatoria favorable de la paciente - Créditos: Essalud.
Un equipo multidisciplinario participó en la operación de alta complejidad, que culminó con una evolución posoperatoria favorable de la paciente - Créditos: Essalud.

El jefe del Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III Iquitos de EsSalud, el Dr. Alfredo Moro Vásquez, explicó que durante la intervención encontraron una formación de grandes dimensiones que ocupaba prácticamente toda la cavidad abdominal. “Pesaba aproximadamente 18 kilos. Tenía un componente sólido de cerca de 3 kilos y otro líquido de alrededor de 15 litros, que también fue extraído durante la cirugía. Además, la paciente presentaba un útero con miomas, el cual también fue retirado”, detalló el especialista.

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La operación duró cerca de dos horas y fue ejecutada por un equipo multidisciplinario que reunió a especialistas en ginecología, anestesiología, laboratorio, cardiología, enfermería y otras áreas asistenciales. La coordinación entre servicios permitió concretar el procedimiento programado, de acuerdo con lo señalado por el establecimiento.

La paciente presenta una evolución favorable y continúa en recuperación bajo vigilancia médica - Créditos: Essalud.
La paciente presenta una evolución favorable y continúa en recuperación bajo vigilancia médica - Créditos: Essalud.

En el posoperatorio, la paciente permanece en recuperación y presenta una evolución favorable. El seguimiento clínico continúa como parte del proceso de control posterior a una cirugía de este tipo, en la que la observación médica resulta clave para monitorear la respuesta del organismo tras la extracción de un tumor de gran tamaño.

El Dr. Moro destacó que el caso demostró la capacidad del Hospital III Iquitos para atender cuadros de alta complejidad sin necesidad de referir a los pacientes a Lima. En esa línea, sostuvo que el éxito no se limitó al acto quirúrgico: también dependió de la capacidad del hospital para realizar un diagnóstico preciso que permita diferenciar entre un tumor benigno y uno maligno, con el fin de ofrecer un tratamiento oportuno y seguro.

A partir de este caso, el especialista exhortó a las mujeres a no descuidar los controles médicos. “Muchas veces los tumores pueden crecer sin causar molestias importantes. Los controles periódicos permiten detectarlos a tiempo y ofrecer un tratamiento adecuado antes de que representen un mayor riesgo para la salud”, concluyó.

Extirpan raro tumor maligno a niño de 7 años

Alec, un niño de siete años, recibió el alta médica tras superar un agresivo cáncer hepático que también había comprometido sus pulmones. Fue atendido en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, donde un equipo multidisciplinario condujo un tratamiento en varias etapas.

Primero recibió quimioterapia porque la enfermedad había avanzado y presentaba metástasis pulmonar. Según el reporte médico, las lesiones en los pulmones desaparecieron y el tumor del hígado disminuyó de tamaño, lo que permitió programar la cirugía.

Luego, los especialistas realizaron una hepatectomía derecha abierta de dos horas y media, en la que retiraron un hepatoblastoma y cerca de un tercio del hígado afectado. El cirujano Alexander Lázaro Chumbe explicó que es una patología poco frecuente. La madre del menor agradeció la atención recibida.

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