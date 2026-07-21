Suhaila Jad, esposa de André Carrillo, lanza nuevas acusaciones: “Dejó tirados a sus hijos para irse de fiesta”

Esposa de André Carrillo continúa con sus indirectas hacia el padre de sus hijos.

La separación entre André Carrillo, futbolista peruano y actual mediocampista del Corinthians de Sao Paulo, y su exesposa Suhaila Jad sigue haciendo noticia. En las últimas horas, la influencer española compartió en sus historias de Instagram mensajes que, aunque no mencionan expresamente al jugador, apuntan directamente a su comportamiento familiar. En uno de los fragmentos compartidos desde su cuenta, Jad afirmó que Carrillo “dejó tirados a sus hijos para irse de fiesta”, una acusación pública que reaviva la polémica en torno a la ruptura de la pareja.

La nueva publicación de Suhaila Jad se suma a una serie de mensajes en los que expone situaciones privadas de la convivencia familiar. Según su relato, el futbolista habría intentado enviar a su hijo menor, de solo cuatro años, a jugar a los bolos acompañado únicamente por un chofer. Jad también sostiene que reside en Brasil contra su voluntad, ya que desde hace casi un año desea mudarse a España, su país natal. En el escrito, la española señala que el deportista puede viajar cuando lo desea, pero mantiene a su familia en Brasil, situación que, según ella, dificulta su estabilidad y la de sus hijos.

PUBLICIDAD

La influencer profundizó sus críticas al asegurar que “el innombrable” lleva casi un año sin dormir con sus hijos, sin dedicarles tiempo los fines de semana ni involucrarse en la rutina familiar. “No me interesa porque no lo necesito para nada y no hay nada más feliz en mi vida que estar junto a mis hijos”, consignó Jad en su mensaje. En otra parte del texto, la española afirmó que el futbolista “destruyó lo más sagrado de mis hijos, su hogar, y sigue complicando la vida porque él se cree con más derechos que nadie”.

Esposa de André Carrillo lanza fuertes acusaciones. IG

Situción financiera

La situación financiera de la familia también aparece en la denuncia pública. Según Jad, Carrillo considera caros los boletos para las vacaciones de sus hijos, aunque sí destina recursos para viajes y actividades de su familia de origen, amigos, mujeres, fiestas y restaurantes. “A mí no me interesa lo que él gaste y haga, pero a él sí le molesta cuando se trata de nosotros”, concluyó la influencer en su publicación.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que la española recurre a las redes sociales para expresar su descontento con la situación familiar. En semanas previas, Jad hizo referencia a un episodio en el que la madre de Carrillo acudió a una entidad bancaria a solicitar los movimientos financieros del futbolista, un hecho que alimentó rumores en torno a la relación entre ambas familias.

La ruptura entre André Carrillo y Suhaila Jad se hizo pública en mayo, después de varios años de convivencia y dos hijos en común. La confirmación llegó a través de un mensaje de Jad en sus redes, donde también sugirió la existencia de indicios de infidelidad por parte del futbolista. Desde entonces, la relación ha estado expuesta, sin que hasta el momento se conozcan pronunciamientos oficiales del jugador o de su entorno.

PUBLICIDAD

Suhaila Jad muestra una publicación en redes sociales a André Carrillo, donde anuncia públicamente las acusaciones de infidelidad que ponen fin a su relación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, André Carrillo no ha emitido respuesta oficial a los señalamientos vertidos en la cuenta de su exesposa. El futbolista, conocido en el ámbito deportivo como “La Culebra”, mantiene un perfil bajo en lo relativo a su vida personal tras el anuncio de la separación. Tampoco se han reportado reacciones institucionales por parte del Corinthians ni de la federación peruana, mientras el jugador continúa su carrera profesional en Brasil.

Suhaila Jad, expareja de André Carrillo, hace graves acusaciones contra futbolistas.