Canal TV que transmitirá la Copa Sudamericana de vóley 2026: duelos de Perú en el torneo internacional

El arranque de la Copa Sudamericana de vóley 2026 está cada vez más cerca y la expectativa crece en torno a la selección peruana, que será anfitriona de este torneo internacional. Del 22 al 26 de julio, el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador será escenario de intensos duelos entre las principales potencias de Sudamérica.
¿Qué canal transmitirá los partidos de la Copa Sudamericana de vóley 2026?
El campeonato internacional más esperado por los ‘voleilovers’ llegará a todos los hogares peruanos gracias a que Latina Televisión transmitirá los encuentros de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Se podrán ver los partidos de Perú a través de sus canales 2 y 702 en HD, y también estará disponible vía streaming mediante su página web y aplicativo.
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Además, Infobae Perú informará todos los detalles del emocionante torneo de Sudamérica con previas, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.
Grupos definidos de la Copa Sudamericana de vóley 2026
El equipo nacional quedó emparejado en el Grupo A junto a Brasil, Chile y Bolivia. Los enfrentamientos ante brasileñas y chilenas se presentan como verdaderos retos para las dirigidas por el comando técnico peruano, ya que serán claves en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.
Mientras tanto, el Grupo B estará conformado por Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela. Esta serie aparece como la más disputada, ya que cuenta con selecciones de gran experiencia, a excepción de Ecuador, que llega con menor rodaje internacional.
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El debut de la selección peruana será ante Chile, en un clásico regional que abrirá la competencia para las dirigidas por Antonio Rizola. Este primer encuentro marcará el inicio del camino en un torneo que despierta gran expectativa entre la afición local.
Fixture completo de la Copa Sudamericana de vóley 2026
Fecha 1
22 de julio
- Argentina vs Ecuador
- Brasil vs Bolivia
- Colombia vs Venezuela
- Perú vs Chile
Fecha 2
23 de julio
- Colombia vs Ecuador
- Chile vs Bolivia
- Argentina vs Venezuela
- Brasil vs Perú
Fecha 3
24 de julio
- Venezuela vs Ecuador
- Brasil vs Chile
- Argentina vs Colombia
- Perú vs Bolivia
La importancia de la Copa Sudamericana de vóley 2026
La participación de Perú en la Copa Sudamericana no solo despierta ilusión por la condición de local y el respaldo del público en el Polideportivo Lucha Fuentes. El torneo representa una verdadera oportunidad para acceder al Campeonato Sudamericano, etapa esencial en el camino para luchar por un cupo en el próximo Mundial de vóley.
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En esta edición, el sistema de clasificación permite que cuatro selecciones avancen al certamen sudamericano. Sin embargo, el panorama se ajusta porque Brasil, como país anfitrión, y Argentina, por su posición en el ranking, ya tienen garantizada su presencia en la siguiente fase.
Por lo tanto, la selección peruana deberá competir por una de las plazas restantes frente a rivales como Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Chile. Este contexto añade un grado extra de exigencia y presión sobre el plantel dirigido por Antonio Rizola, que busca volver a poner a Perú en el mapa de los mundiales de vóley.
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