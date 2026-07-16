Fixture confirmado de la Copa Sudamericana de vóley 2026: fechas, horas y canal TV de los partidos de Perú

Pronto comenzará la segunda edición de la Copa Sudamericana de Vóley, torneo que entregará plazas para el Campeonato Sudamericano de este año. Perú será anfitrión y formará parte de la competencia, que se disputará en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima. El fixture oficial del certamen ya está disponible y puede consultarse en esta nota.
La selección peruana integra el Grupo A junto a Chile, Brasil (que participa con un plantel alternativo) y Bolivia. En el Grupo B compiten Venezuela, Argentina, Ecuador y Colombia. Solo tres equipos conseguirán la clasificación al Sudamericano, ya que Brasil y Argentina cuentan con su lugar asegurado por su condición de anfitrión y su posición en el ranking, correspondientemente.
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Programación de la Copa Sudamericana de Vóley 2026
Fecha 1
Miércoles 22 de julio
- Argentina vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
- Brasil vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)
- Colombia vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
- Chile vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)
Fecha 2
Jueves 23 de julio
- Colombia vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
- Chile vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)
- Argentina vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
- Brasil vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)
Fecha 3
Viernes 24 de julio
- Venezuela vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
- Brasil vs Chile (13:15 horas / vía web y app de Latina)
- Argentina vs Colombia (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
- Perú vs Bolivia (18:15 horas / por señal abierta de Latina)
Fase final
Sábado 25 de julio
- Tercero del Grupo A vs Cuarto del Grupo B (11:15 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Tercero del Grupo B vs Cuarto del Grupo A (13:45 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Semifinal (16:15 horas / por señal abierta de Latina)
- Semifinal (18:45 horas / por señal abierta de Latina)
Domingo 26 de julio
- Partido por el séptimo puesto (9:45 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Partido por el quinto puesto (12:15 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Partido por el tercer puesto (14:45 horas / por señal abierta de Latina)
- Final (17:15 horas / por señal abierta de Latina)
Dónde ver los partidos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026
Latina Televisión transmitirá la Copa Sudamericana de vóley 2026 para todo el país, con los partidos de la selección peruana disponibles en los canales 2 y 702 en HD. Los encuentros también podrán verse en vivo a través de la página web y la aplicación oficial del canal.
Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del torneo, con información previa a cada partido, seguimiento punto a punto, resúmenes de las mejores jugadas, declaraciones de protagonistas, resultados, tabla de posiciones y otros contenidos relevantes sobre el certamen sudamericano.
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Formato de la Copa Sudamericana de vóley 2026
La Copa Sudamericana de Voleibol Femenino 2026, que se disputa en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima, reúne a ocho selecciones nacionales bajo un formato que combina fase de grupos y eliminación directa.
En la primera etapa, los equipos se dividen en dos grupos de cuatro y juegan bajo el sistema de todos contra todos. Las victorias otorgan puntos de acuerdo al resultado: un triunfo por 3-0 o 3-1 suma tres puntos; si el marcador es 3-2, el ganador recibe dos puntos y el perdedor uno.
Los dos primeros de cada grupo avanzan a las semifinales, donde se enfrentan el primero de un grupo contra el segundo del otro. Los ganadores acceden a la final, mientras que el resto disputa partidos para definir las posiciones del quinto al octavo lugar.
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