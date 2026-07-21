Guilherme Schmitz rompió su silencio y reveló el motivo de su polémica salida de San Martín

Guilherme Schmitz se refirió por primera vez a su salida de la Universidad San Martín, en la antesala de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El entrenador brasileño ofreció declaraciones a un medio peruano durante la preparación de la selección colombiana para la Copa Sudamericana.
En una entrevista con La Cátedra Deportes, Schmitz repasó su experiencia en el voleibol peruano: “Fue una buena experiencia, un año muy importante en mi carrera. Es una liga que cada vez se vuelve más competitiva y cada año mejora su nivel, tanto en el juego como en la estructura general”.
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Consultado sobre su salida de la USMP, Schmitz fue directo: “Recibí una propuesta del extranjero y la acepté”, afirmó, descartando así versiones sobre una posible mala relación con parte del plantel.
El técnico también respondió sobre el reconocimiento recibido en el club. “Muchísimo. Toda la hinchada, la de San Martín y la de otros equipos, me valoró mucho. Todo el equipo de trabajo en San Martín fue excelente y me sentí muy bien valorado allí”.
Schmitz destacó, además, el desarrollo del torneo local: “La liga es intermedia, pero cada año alcanza un mejor nivel. El torneo mejora, el nivel de las jugadoras crece y los presupuestos de los equipos permiten atraer jugadoras de alto nivel. Alianza jugó el Mundial y San Martín, por segundo año consecutivo, participará en un Sudamericano. Estamos muy contentos por la evolución. Estoy satisfecho con el crecimiento de la liga; cuanto más voleibol de nivel haya, mejor”.
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Guilherme Schmitz dejó la Universidad San Martín tras consagrarse subcampeón de la Liga Peruana de Vóley, luego de caer en la final frente a Alianza Lima. Para la temporada 2026/2027, el colombiano será reemplazado por el argentino Martín Ambrosini, en un año en el que el equipo también participará en el Sudamericano de Clubes.
Su participación en la Copa Sudamericana de vóley
Por otro lado, Guilherme Schmitz está concentrado en la preparación de la selección de Colombia para la Copa Sudamericana de Vóley, certamen por el que regresó al Perú en los últimos días con el objetivo de buscar la clasificación al Campeonato Sudamericano. El entrenador brasileño compartió sus sensaciones previas al debut.
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“Las expectativas son muy buenas. Los entrenamientos aquí son muy buenos. Tenemos todo el apoyo y toda la estructura necesaria. Todo está saliendo bien. Entrenamos aquí hasta el lunes y luego viajamos a Lima para disputar la Copa Sudamericana, que es muy importante para nosotros”, afirmó.
Schmitz explicó que la Copa Sudamericana representa también una oportunidad para acceder a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. “Sí, estos partidos son clasificatorios para el Campeonato Sudamericano en Río de Janeiro, en septiembre. Además, el equipo mejor ubicado después de Brasil y Perú obtendrá un cupo para los Juegos Panamericanos del próximo año en Lima, ya que Brasil y Perú ya están clasificados. Nosotros, junto a Venezuela y Chile, estamos en busca de ese cupo”.
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Fixture de la Copa Sudamericana de vóley 2026
Fecha 1
Miércoles 22 de julio
- Argentina vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
- Brasil vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)
- Colombia vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
- Chile vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)
Fecha 2
Jueves 23 de julio
- Colombia vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
- Chile vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)
- Argentina vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
- Brasil vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)
Fecha 3
Viernes 24 de julio
- Venezuela vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
- Brasil vs Chile (13:15 horas / vía web y app de Latina)
- Argentina vs Colombia (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
- Perú vs Bolivia (18:15 horas / por señal abierta de Latina)
Fase final
Sábado 25 de julio
- Tercero del Grupo A vs Cuarto del Grupo B (11:15 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Tercero del Grupo B vs Cuarto del Grupo A (13:45 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Semifinal (16:15 horas / por señal abierta de Latina)
- Semifinal (18:45 horas / por señal abierta de Latina)
Domingo 26 de julio
- Partido por el séptimo puesto (9:45 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Partido por el quinto puesto (12:15 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Partido por el tercer puesto (14:45 horas / por señal abierta de Latina)
- Final (17:15 horas / por señal abierta de Latina)
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