Antonio Rizola advierte sobre el debut de Perú en la Copa Sudamericana: “Chile está por delante de nosotros en el ranking”

El entrenador Antonio Rizola conversa en vivo con Voley sobre el calendario de la selección. Analiza el primer enfrentamiento contra Chile, un rival directo, y comparte su perspectiva sobre la importancia de la mentalidad y la estrategia por encima del orden de los partidos. SPORTS

La selección peruana iniciará su camino en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 con un exigente desafío frente a Chile, rival directo en la lucha por uno de los cupos al próximo Campeonato Sudamericano. Aunque la ‘bicolor’ contará con el respaldo de su público en el Coliseo Eduardo Dibós, el técnico Antonio Rizola evitó cualquier exceso de confianza y recordó que el conjunto mapochino llega en una posición favorable dentro del contexto sudamericano.

El historial reciente respalda esa cautela. Chile consiguió en 2023 su primer triunfo oficial sobre Perú y, pese a que ambas selecciones volvieron a enfrentarse en 2025, el equipo sureño continúa por delante de la ‘bicolor’ en el ranking de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV).

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Desde aquella derrota en Recife, el combinado nacional atraviesa un proceso de renovación bajo la dirección de Rizola, quien busca devolver a Perú a los primeros planos del continente. En una entrevista con el programa ‘+Vóley’, el entrenador brasileño fue consultado sobre si hubiera preferido un calendario diferente para el inicio del torneo, aunque dejó claro que el orden de los rivales no cambia la preparación de su equipo.

“No, hipótesis ninguna. Hay cuatro equipos en el grupo, tiene que jugar con todos. Y un inicio de campeonato es siempre un inicio de campeonato, no importa el rival. Si era Brasil, yo iba a decir: ‘me agrada jugar con Brasil porque es el adversario más fuerte del grupo y jugar con el más fuerte es importante’. Si era Ecuador, es bueno porque es un equipo más joven. Si es Chile, está igual que nosotros”, apuntó.

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Antonio Rizola es el actual seleccionador de Perú. Crédito: FPV

Para el estratega, el orden de los partidos pasa a un segundo plano. Lo realmente importante será la forma en que Perú encare cada compromiso y la capacidad del equipo para competir desde el primer encuentro.

“Chile está delante de nosotros”

El técnico nacional destacó que ambas selecciones llegan al certamen con objetivos similares y recordó que Chile mantiene una ligera ventaja sobre Perú en el ranking sudamericano, situación que explica por qué ambos integran el mismo grupo del torneo.

“Uno no puede escoger con quién va a jugar, pero puede escoger cómo enfrentar a ese adversario. Chile viene con las mismas condiciones de nosotros para pelear por un cupo. Ya nos ganó, está en el ranking adelante de nosotros. Por esto es que caímos en el mismo grupo. Chile está adelante de nosotros en el ranking y quien tiene que sacar esta ventaja de Chile somos nosotros”, señaló.

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Actualmente, Chile ocupa el cuarto lugar del ranking de la Confederación Sudamericana de Voleibol, mientras que Perú aparece en la quinta posición. Para Rizola, esa diferencia representa un reto que la selección deberá revertir dentro de la cancha.

Perú enfrentará a Chile en el inicio de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: CSV

Una victoria no cambia el panorama

Rizola también pidió no sacar conclusiones por un resultado puntual, en referencia al triunfo de Perú sobre Chile en la Copa América del año pasado. Para el técnico, una victoria aislada no modifica la realidad de ambas selecciones, ya que el verdadero crecimiento se refleja en la regularidad y en la posición que ocupan dentro del ranking continental.

“Dicen: ‘ah, pero ganamos el año pasado’. Ganamos una vez, pero continuamos atrás en el ranking”, consideró.

Con esa reflexión, el entrenador dejó claro que el reto de la selección peruana va más allá del debut frente a Chile. El objetivo es acortar la distancia con los equipos que hoy la superan en Sudamérica y dar un paso firme en un torneo que otorgará boletos al Campeonato Sudamericano de Brasil.

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