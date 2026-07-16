Copa Sudamericana de vóley 2026: ¿por qué es importante ganar el torneo internacional?

El inicio de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 en Lima marca un momento clave para la selección peruana, que afronta el torneo con la mira puesta en una nueva clasificación internacional y arrancará este miércoles 22 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós.
El equipo conducido por Antonio Rizola se encuentra en el Grupo A, que reúne a Perú, Brasil, Chile y Bolivia, plantea un camino difícil desde el inicio. Su debut será con las ‘mapochas’ en un edición más del ‘Clásico del Pacífico’.
La importancia de la Copa Sudamericana de vóley 2026
La Copa Sudamericana de Vóley 2026 en Lima se convierte en el punto de partida para las grandes metas internacionales del equipo peruano femenino. Este certamen distribuye cinco cupos para el Campeonato Sudamericano de septiembre, aunque Brasil ya tiene asegurado uno como país anfitrión, lo que intensifica la competencia por los restantes lugares.
PUBLICIDAD
Argentina también tiene asegurada su participación porque obtuvo su clasificación automática por méritos deportivos e institucionales directos ante la Confederación Sudamericana de Voleibol: subcampeón continental vigente y segunda mejor selección de Sudamérica en el ranking mundial.
Pero además de la clasificación, cada partido en esta copa suma puntos para el ranking mundial de la FIVB, un aspecto que Perú no puede descuidar: actualmente, la selección ocupa el puesto 41 con 99,82 unidades y necesita escalar posiciones para aspirar a mejores sorteos y mayores desafíos a futuro.
La importancia del torneo es doble. Por un lado, los equipos buscan asegurarse su presencia en el Campeonato Sudamericano, fundamental para continuar en la ruta internacional.
PUBLICIDAD
Por otro, el rendimiento en la Copa Sudamericana puede marcar el inicio del regreso de Perú a la élite, ya que el Sudamericano no solo entrega el pase directo a los próximos Juegos Olímpicos al campeón, sino que también otorga plazas para la Copa del Mundo a los tres mejores equipos. Este último torneo, de enorme prestigio, es una meta histórica para la ‘bicolor’, que no logra clasificarse desde 2010.
Fixture de la Copa Sudamericana de vóley 2026
Miércoles 22 de Julio (Fase de Grupos)
- 10:30 horas| Argentina vs. Ecuador | Vía: Web y App de Latina TV
- 13:00 horas| Brasil vs. Bolivia | Vía: Web y App de Latina TV
- 15:30 horas| Colombia vs. Venezuela | Vía: Latina TV
- 18:00 horas| Chile vs. Perú | Vía: Latina TV
Jueves 23 de Julio (Fase de Grupos)
- 10:30 horas| Colombia vs. Ecuador | Vía: Web y App de Latina TV
- 13:00 horas| Chile vs. Bolivia | Vía: Web y App de Latina TV
- 15:30 horas| Argentina vs. Venezuela | Vía: Latina TV
- 18:00 horas | Brasil vs. Perú | Vía: Latina TV
Viernes 24 de Julio (Fase de Grupos)
- 10:30 horas | Venezuela vs. Ecuador | Vía: Web y App de Latina TV
- 13:00 horas| Brasil vs. Chile | Vía: Web y App de Latina TV
- 15:30 horas| Argentina vs. Colombia | Vía: Latina TV
- 18:00 horas | Perú vs. Bolivia | Vía: Latina TV
Sábado 25 de Julio (Semifinales y Clasificación)
- 11:15 horas| 3° Grupo A vs. 4° Grupo B (Definición de puestos) | Vía: Web y App de Latina TV
- 13:45 horas| 3° Grupo B vs. 4° Grupo A (Definición de puestos) | Vía: Web y App de Latina TV
- 16:15 horas| Semifinal 1 | Vía: Latina TV
- 18:45 horas| Semifinal 2 | Vía: Latina TV
Domingo 26 de Julio (Finales y Definición de Puestos)
- 09:45 horas| Definición por el 7mo Puesto | Vía: Web y App de Latina TV
- 12:15 horas| Definición por el 5to Puesto | Vía: Web y App de Latina TV
- 14:45 horas| Definición por el 3er Puesto (Medalla de Bronce) | Vía: Latina TV
- 17:15 horas| Gran Final (Medalla de Oro) | Vía: Latina TV
Canal TV para ver los partidos de la Copa Sudamericana de vóley 2026
La transmisión de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 está asegurada para la afición peruana, que podrá seguir cada presentación de la selección nacional a través de Latina Televisión. Los partidos de Perú estarán disponibles en los canales 2 y 702 en HD, así como en la plataforma digital del canal, tanto en su sitio web como en su aplicación oficial.
PUBLICIDAD
La cobertura no se limitará a la señal televisiva. Infobae Perú brindará un seguimiento completo del certamen: desde la previa de cada jornada hasta el análisis punto a punto, pasando por las mejores acciones, declaraciones de protagonistas, resultados en tiempo real y la actualización permanente de la tabla de posiciones.
Más Noticias
Fixture confirmado de la Copa Sudamericana de vóley 2026: fechas, horas y canal TV de los partidos de Perú
El torneo de voleibol se desarrollará en la ciudad de Lima y se iniciará el próximo miércoles 22 de julio. Conoce todos los detalles
Franco Velazco rompió su silencio por las frustradas llegadas de Raúl Ruidíaz y Piero Quispe a Universitario: “Nos debemos al plantel que tenemos”
El máximo dirigente de la ‘U’ explicó el motivo por el cual ambos jugadores, identificados con el club, no arribaron en el actual mercado de pases
Canal TV que transmitirá la Copa Sudamericana de vóley 2026: duelos de Perú en el torneo internacional
La competencia arrancará este miércoles 22 de julio y tendrá como sede en Lima. La ‘blanquirroja’ se alista para asumir un nuevo reto junto a selecciones de nivel. Entérate la señal que televisará los encuentros
Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 16 de julio, resultados, definiciones y el minuto a minuto camino hacia la gran final
Argentina venció 2-1 a Inglaterra en un partido épico y estará presente en la definición del próximo domingo frente a España para definir al campeón del mundo
Ricardo Gareca rompió en llanto con la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026: “Viví una de las emociones más grandes”
El ‘Tigre’ siguió el desarrollo de las acciones entre la ‘albiceleste’ y los ‘tres leones’ en el cuarto de un hotel. Al encontrarse solo y con su familia a la distancia, se quebró tras el silbatazo final. “El corazón de estos muchachos es increíble”, aseveró
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD