Copa Sudamericana de vóley 2026: ¿por qué es importante ganar el torneo internacional?

¿Por qué es importante ganar la Copa Sudamericana de vóley 2026?

El inicio de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 en Lima marca un momento clave para la selección peruana, que afronta el torneo con la mira puesta en una nueva clasificación internacional y arrancará este miércoles 22 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós.

El equipo conducido por Antonio Rizola se encuentra en el Grupo A, que reúne a Perú, Brasil, Chile y Bolivia, plantea un camino difícil desde el inicio. Su debut será con las ‘mapochas’ en un edición más del ‘Clásico del Pacífico’.

La importancia de la Copa Sudamericana de vóley 2026

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 en Lima se convierte en el punto de partida para las grandes metas internacionales del equipo peruano femenino. Este certamen distribuye cinco cupos para el Campeonato Sudamericano de septiembre, aunque Brasil ya tiene asegurado uno como país anfitrión, lo que intensifica la competencia por los restantes lugares.

PUBLICIDAD

Argentina también tiene asegurada su participación porque obtuvo su clasificación automática por méritos deportivos e institucionales directos ante la Confederación Sudamericana de Voleibol: subcampeón continental vigente y segunda mejor selección de Sudamérica en el ranking mundial.

Pero además de la clasificación, cada partido en esta copa suma puntos para el ranking mundial de la FIVB, un aspecto que Perú no puede descuidar: actualmente, la selección ocupa el puesto 41 con 99,82 unidades y necesita escalar posiciones para aspirar a mejores sorteos y mayores desafíos a futuro.

La importancia del torneo es doble. Por un lado, los equipos buscan asegurarse su presencia en el Campeonato Sudamericano, fundamental para continuar en la ruta internacional.

PUBLICIDAD

Por otro, el rendimiento en la Copa Sudamericana puede marcar el inicio del regreso de Perú a la élite, ya que el Sudamericano no solo entrega el pase directo a los próximos Juegos Olímpicos al campeón, sino que también otorga plazas para la Copa del Mundo a los tres mejores equipos. Este último torneo, de enorme prestigio, es una meta histórica para la ‘bicolor’, que no logra clasificarse desde 2010.

La Copa Sudamericana de vóley tendrá lugar en el Coliseo Eduardo Dibós. Crédito: Instagram FPV.

Fixture de la Copa Sudamericana de vóley 2026

Miércoles 22 de Julio (Fase de Grupos)

10:30 horas | Argentina vs. Ecuador | Vía: Web y App de Latina TV

13:00 horas | Brasil vs. Bolivia | Vía: Web y App de Latina TV

15:30 horas | Colombia vs. Venezuela | Vía: Latina TV

18:00 horas| Chile vs. Perú | Vía: Latina TV

Jueves 23 de Julio (Fase de Grupos)

10:30 horas | Colombia vs. Ecuador | Vía: Web y App de Latina TV

13:00 horas | Chile vs. Bolivia | Vía: Web y App de Latina TV

15:30 horas | Argentina vs. Venezuela | Vía: Latina TV

18:00 horas | Brasil vs. Perú | Vía: Latina TV

Fixture de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: Instagram FPV.

Viernes 24 de Julio (Fase de Grupos)

10:30 horas | Venezuela vs. Ecuador | Vía: Web y App de Latina TV

13:00 horas | Brasil vs. Chile | Vía: Web y App de Latina TV

15:30 horas | Argentina vs. Colombia | Vía: Latina TV

18:00 horas | Perú vs. Bolivia | Vía: Latina TV

Sábado 25 de Julio (Semifinales y Clasificación)

11:15 horas | 3° Grupo A vs. 4° Grupo B (Definición de puestos) | Vía: Web y App de Latina TV

13:45 horas | 3° Grupo B vs. 4° Grupo A (Definición de puestos) | Vía: Web y App de Latina TV

16:15 horas | Semifinal 1 | Vía: Latina TV

18:45 horas| Semifinal 2 | Vía: Latina TV

Domingo 26 de Julio (Finales y Definición de Puestos)

09:45 horas | Definición por el 7mo Puesto | Vía: Web y App de Latina TV

12:15 horas | Definición por el 5to Puesto | Vía: Web y App de Latina TV

14:45 horas | Definición por el 3er Puesto (Medalla de Bronce) | Vía: Latina TV

17:15 horas| Gran Final (Medalla de Oro) | Vía: Latina TV

Canal TV para ver los partidos de la Copa Sudamericana de vóley 2026

La transmisión de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 está asegurada para la afición peruana, que podrá seguir cada presentación de la selección nacional a través de Latina Televisión. Los partidos de Perú estarán disponibles en los canales 2 y 702 en HD, así como en la plataforma digital del canal, tanto en su sitio web como en su aplicación oficial.

PUBLICIDAD

La cobertura no se limitará a la señal televisiva. Infobae Perú brindará un seguimiento completo del certamen: desde la previa de cada jornada hasta el análisis punto a punto, pasando por las mejores acciones, declaraciones de protagonistas, resultados en tiempo real y la actualización permanente de la tabla de posiciones.

El torneo internacional se llevará a cabo desde este miércoles 22 al domingo 26 de julio. (Latina TV)