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La reacción de Yoshimar Yotún cuando Ricardo Gareca lo calificó como ídolo de Sporting Cristal: “No he podido darles una liga tras mi regreso”

El entrenador argentino elogió al volante peruano y lo puso por todo lo alto en el club ‘cervecero’, aunque ‘Yoshi’ apeló a la calma y reveló una cuenta pendiente

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El 'Tigre' halagó al volante peruano, quien reconoció una deuda pendiente con el cuadro 'celeste'. (Video: La Sustancia)

La consigna está clara para Sporting Cristal: dejar atrás un primer semestre adverso en 2026 y mirar al futuro inmediato con renovada ambición. El club ‘celeste’ apunta a conquistar el Torneo Clausura y así reingresar a la pelea por la Liga 1, un trofeo que no levanta desde hace seis años. En esta nueva etapa, Yoshimar Yotún asume la capitanía con el desafío de liderar a un equipo que busca redimirse tras coquetear peligrosamente con la zona de descenso.

El mediocampista reconoció que el semestre reciente dejó sensaciones difíciles en el plantel. “No veníamos con los resultados que la situación de un equipo que hace las cosas bien te exige”, admitió en el programa La Sustancia al hacer balance de lo vivido.

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La exigencia interna, explicó, es máxima porque la institución ofrece todas las condiciones: “Cristal es una institución que te exige mucho porque tienes cero preocupaciones, tienes todo a la mano, tienes los salarios puntuales”.

‘Yoshi’ agregó que la presión no cede en ningún momento, pues la historia de Sporting Cristal obliga a mantenerse en la élite. “Es un equipo que te exige estar donde la historia de Cristal siempre ha estado”, sostuvo. Pese a algunas actuaciones positivas en la Copa Libertadores, la realidad doméstica fue difícil de asimilar.

El 'Diamante' y el comentarista debatieron por la complicada actualidad del cuadro 'rimense'. (Video: Fútbol Satélite)

Sporting Cristal, tradicional protagonista de la Liga 1, estuvo cerca de la parte baja de la clasificación, situación que generó autocrítica y la necesidad de buscar respuestas rápidas. Yoshimar Yotún fue uno de los primeros en reconocer que el momento exigía trabajo adicional y unión dentro del vestuario. “Era un momento de trabajar y mejorar la situación del club”, enfatizó.

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La llegada de Roberto Mosquera como nuevo técnico representa una de las principales apuestas del club para cambiar la dinámica. El experimentado volante expresó su confianza en el regreso del entrenador peruano, a quien considera la persona idónea para guiar al equipo. “Creo que es el entrenador que más sabe del club porque ha nacido ahí, sabe lo que es campeonar con Cristal también”, aseguró.

Evidentemente, la prioridad es clara: el Torneo Clausura se ha transformado en el gran objetivo. “La expectativa es ganar el Clausura, creo que es la única manera de poder llegar a pelear el campeonato con Alianza Lima”, afirmó Yotún, quien reconoce que el margen de error se ha reducido al mínimo.

Yoshimar Yotún, desbordado de felicidad por la igualada dramática ante Universitario de Deportes, en el marco de la cuarta fecha del Apertura 2026. - Crédito: Liga 1
Yoshimar Yotún es el capitán de Sporting Cristal que busca liderar al equipo a salir campeón nacional a fin de año. - créditos: Liga 1

Yoshimar Yotún sobre la deuda pendiente con Sporting Cristal

Durante la entrevista realizada por Ricardo Gareca, el exDT de la selección peruana calificó a Yoshimar Yotún como “ídolo” de Sporting Cristal. “Eres un ídolo de Cristal, ¿no?”, preguntó el ‘Tigre’, a lo que el capitán respondió con humildad: “No sé”.

La conversación entre ambos dejó en evidencia el respeto y el cariño que existe entre el mediocampista y el club. El entrenador argentino insistió: “Bueno, sí. Te abrieron las puertas, te recibieron un fenómeno...”, refiriéndose al retorno de Yotún al club donde se formó.

El propio mediocampista reconoció el valor de su regreso, aunque admitió que aún siente que tiene un compromiso pendiente con la institución. “Estoy muy feliz, muy cómodo en Cristal. Obviamente desde que volví no he podido por ahí entregarle todo lo que el hincha me ha entregado, todo lo que el club me ha dado”, expresó.

El jugador de 36 años explicó que su mayor deuda es no haber podido aportar una nueva estrella a Sporting Cristal tras su retorno en 2022. “Creo que es algo pendiente que tengo y estoy trabajando para poder ayudar a mis compañeros y tratar de campeonar este año, que es lo que Cristal siempre busca”, subrayó.

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