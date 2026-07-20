MML suspendió operaciones de juegos inflables que dejó grave a niña en el Circuito Mágico del Parque del Agua

Paralizan juegos inflables en el Circuito Mágico del Agua tras accidente que dejó a una niña hospitalizada| MML(Composición Infobae Perú)

La Municipalidad de Lima anunció la suspensión de las operaciones de la empresa responsable de los juegos inflables en el Circuito Mágico del Agua, luego del accidente que dejó gravemente herida a una niña de siete años. El hecho, ocurrido la noche del 17 de julio, cuando la menor se encontraba en la zona de recreación junto a sus amigos de colegio.

Comunicado de Serpar

El Servicio de Parques de Lima (Serpar), encargado de la administración del Circuito Mágico del Agua, emitió un comunicado el 19 de julio en el que expresó su solidaridad con la familia de la menor afectada. El accidente tuvo lugar a las 21:45 horas en un área de juegos inflables operada por la empresa concesionaria Joy Zone.

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Asimismo, aseguró que, tras el incidente, su personal activó los protocolos de seguridad y atención de emergencias. “El personal asistencial del parque brindó los primeros auxilios y coordinó con el Cuerpo General de Bomberos el traslado de la niña al Hospital del Niño junto a sus padres, donde permanece bajo monitoreo especial”, se lee en la misiva.

Una madre angustiada narra el terrible accidente de su hija de 7 años, quien fue expulsada violentamente de un juego inflable en el Parque de las Aguas, cayendo directamente al pavimento. La familia denuncia la falta de medidas de seguridad y negligencia por parte de la empresa responsable.| Video: Panamericana

Sin embargo, la familia señala que no hubo una ayuda inmediata. Asimismo, indicaron que brindarán todas las facilidades para el desarrollo de las indagaciones y para que las autoridades puedan esclarecer las circunstancias del accidente.

¿Qué sucedió con la menor?

El incidente ocurrió cuando la menor, identificada por sus iniciales E.T.O., fue expulsada de uno de los inflables y cayó desde una altura de aproximadamente tres metros al pavimento, lo que le produjo lesiones severas.

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Testigos y familiares relataron que la niña estaba recostada en uno de los pufs del juego inflable cuando, por la dinámica del juego y la acción de otro niño, salió impulsada fuera de la estructura sin que existieran mallas o barreras de protección que amortiguaran la caída. La madre de la menor denunció la falta de medidas de seguridad, así como la demora inicial en la atención médica y la escasa presencia de personal capacitado en el área del accidente.

Familia denuncia negligencia tras caída de niña en inflable del Circuito Mágico del Agua | Foto: Panamericana Noticias

Tras la caída, la niña fue asistida por el personal del parque, que activó los protocolos de emergencia, y posteriormente fue trasladada por los bomberos al Hospital del Niño, donde permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos tras ser sometida a varias cirugías de alto riesgo.

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Canales de ayuda

El Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) brinda atención médica de emergencia en todo el país. Ante cualquier situación que ponga en riesgo la vida o la salud, las personas pueden comunicarse de forma gratuita marcando el número 106 desde cualquier teléfono fijo o móvil. El SAMU cuenta con unidades móviles equipadas y personal especializado para responder rápidamente a accidentes, enfermedades súbitas o desastres.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde a emergencias como incendios, rescates, accidentes de tránsito y situaciones que requieren asistencia inmediata. Para solicitar ayuda, la ciudadanía puede llamar al número 116 en cualquier momento.

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La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende denuncias, situaciones de peligro, delitos y emergencias de seguridad ciudadana. En caso de urgencia, los ciudadanos pueden comunicarse al número 105, disponible las 24 horas del día.