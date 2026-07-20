Gobierno del presidente Balcázar gasta presupuesto en homenajes, agazajos y productos de cuidado a pocos meses del cambio de mando

Una revisión de gastos del despacho presidencial y de carteras del Ejecutivo halló compras para talleres, celebraciones, refrigerios y artículos internos, mientras el país busca miles de millones de soles por El Niño

Durante los cuatro meses de gestión de José María Balcázar, una revisión de gastos del Despacho Presidencial y de varios ministerios reveló el uso de recursos públicos en compras, talleres y celebraciones para funcionarios, en momentos en que Perú busca miles de millones de soles para enfrentar la amenaza del fenómeno de El Niño.

El caso con el gasto más alto aparece en el Ministerio de Energía y Minas, donde se destinaron cerca de 100.000 soles a la celebración por sus 57 años. Ese monto incluyó 15.600 soles en refrigerio, 28.600 soles para la organización de una gincana, 850 soles en una actividad lúdica, 6.850 soles en otro servicio de organización, 35.000 soles en camisetas con logo y 27.000 soles para un almuerzo de integración provisto por Polladas Nino SA.

PUBLICIDAD

Según Cuarto Poder, el patrón se repite en distintas dependencias del Ejecutivo, incluso en el Despacho Presidencial: presupuesto asignado a homenajes, agasajos, alimentación y artículos de uso interno que benefician a grupos reducidos de trabajadores.

Una revisión de gastos del despacho presidencial y de carteras del Ejecutivo halló compras para talleres, celebraciones, refrigerios y artículos internos, mientras el país busca miles de millones de soles por El Niño. - Crédito Presidencia

Cecilia Ruiz Morales, abogada especialista en contratos públicos, dijo al medio: “Uno de los pilares de la ley de presupuesto es la austeridad. El recurso público no está para atender los gustos de determinados funcionarios”.

En el Despacho Presidencial, el registro incluye cinco mil 557 soles por un servicio de refrigerio para un taller de celebración de las paternidades, tres mil 245 soles para el suministro de bebidas gaseosas y cuatro mil 708 soles para otro refrigerio en un taller sobre vocación de ética e integridad.

PUBLICIDAD

La investigación también identificó gastos en el Ministerio del Ambiente. Allí se pagaron 11.600 soles por un servicio de alimentación tipo box de desayuno y, el 6 de mayo de 2026, tres mil 600 soles por kits para el manejo del estrés.

Un mes después, el 16 de junio de 2026, la misma cartera volvió a registrar una compra similar: cuatro mil 110 soles por implementos para el control del estrés y la ansiedad como medida de prevención de riesgos psicosociales y fortalecimiento del clima laboral. El programa se comunicó con la proveedora, que explicó que los kits incluían almohadillas de semillas de trigo con eucalipto y romero para aliviar dolores musculares y articulares.

PUBLICIDAD

Gobierno del presidente Balcázar gasta presupuesto en homenajes, agazajos y productos de cuidado a pocos meses del cambio de mando

Ruiz Morales afirmó: “Hay que poner límites a estos gastos que ya no parecen gastos, parecen gustos absolutamente descriteriados y que hacen no solamente ver a una gestión ineficiente, sino absolutamente irresponsables de las auténticas necesidades públicas”.

Hubo compras de monederos, juegos de manicura, muebles y vacunas en una clínica privada

En el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el 13 de marzo de este año se adquirieron monederos de cuero unisex. El 22 de abril, la entidad compró 48 juegos de manicura de siete piezas para las trabajadoras.

César Campos, analista político, cuestionó ese tipo de desembolsos y señaló al programa: “El ciudadano quiere que sus autoridades básicamente trabajen y den resultados, y no que exhiban esta clase de privilegios”. En otra intervención, añadió: “Se ve como un privilegio inmerecido el hecho de conocer que ministros de Estado gastan recursos en cosas superfluas que puede pagar incluso cada funcionario”.

PUBLICIDAD

En el Ministerio de la Producción, que comparte edificio con Comercio Exterior y Turismo, los recursos se dirigieron a la remodelación del despacho del viceministro de MYPE e Industria. Allí se registraron compras por 958 soles para una sandwichera, 349 soles para un termo hervidor eléctrico, ocho mil soles para una mesa de melamina y siete mil 900 soles para un sofá de madera de tres, dos y un cuerpo con tapiz de cuerina.

Gobierno del presidente Balcázar gasta presupuesto en homenajes, agazajos y productos de cuidado a pocos meses del cambio de mando

La revisión de Cuarto Poder también alcanzó a entidades adscritas al Ejecutivo. En OSITRAN, organismo dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, se contrató el 14 de mayo de 2026 una charla sobre fundamentos y marco legal de los símbolos de la patria.

PUBLICIDAD

Sobre ese caso, Ruiz Morales sostuvo: “Los símbolos patrios creo que todos los hemos estudiado desde la primaria. Eso no guarda ningún tipo de eficiencia en el gasto. Hay una desesperación por gastar, pero por gastar mal”.

En ProInversión, el 8 de abril de 2026 se desembolsaron 4.800 soles a la Clínica Javier Prado por el suministro y aplicación de la vacuna contra la influenza 2026 para el personal. Según la publicación, el servicio permitió que los trabajadores fueran atendidos en una clínica privada en lugar de recurrir al sistema público de salud.

Ruiz Morales sostuvo sobre ese gasto: “Esto es un gasto que evidentemente tendría que ser asumido de manera privada y discrecional por cada uno de los servidores o funcionarios que trabajan ahí. Haces tu cola, te ponen en un registro en el Ministerio de Salud (MINSA), esperas y te vacunas gratuitamente”.

PUBLICIDAD