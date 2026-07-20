“Un torneo clasificatorio no es para ser campeón”: Antonio Rizola fija el objetivo de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026

El entrenador Antonio Rizola se pronuncia sobre la preparación del equipo y el estado de las jugadoras que llegaron con lesiones de sus clubes de cara al torneo continental. (Video: VÓLEY)

La selección peruana femenina de vóley ya cuenta las horas para su debut en la Copa Sudamericana 2026, certamen que se disputará del 22 al 26 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós y que otorgará cuatro cupos al Campeonato Sudamericano de septiembre. En la antesala, el técnico Antonio Rizola dejó claro que, más allá de la ilusión por conquistar el título en casa, la prioridad del equipo patrio es asegurar uno de los boletos para el certamen continental que se disputará en Brasil.

Durante una entrevista con el programa ‘+Vóley’, el entrenador brasileño también destacó la importancia de disputar el torneo ante la afición peruana, habló de la ventaja de la localía y aseguró que la escuadra nacional no piensa ceder terreno frente a los rivales que llegarán a Lima.

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La Copa Sudamericana se desarrollará en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja, un escenario que ha sido testigo de algunos de los momentos más importantes del voleibol peruano. Para Antonio Rizola, disputar el campeonato en ese recinto representa un motivo de orgullo y una ventaja por la cercanía del público con la cancha.

“Estamos en la semana de la patria. Para mí es un orgullo grande, el Dibós tiene la cara del vóley peruano y ahí el público está cerca. Se siente el calor de la barra, es bonito”, expresó.

Antonio Rizola busca la clasificación de Perú al Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: FPV

“No queremos regalar nada a los visitantes”

Consultado sobre la presión que suele existir para el equipo anfitrión, Rizola respondió con una frase que rápidamente llamó la atención. El estratega aseguró que, así como los equipos visitantes llegan con la intención de vencer a Perú, la selección nacional tiene la misma mentalidad cuando juega como local.

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“Y uno, como local, quiere vencer a todos los que llegan. Somos maleducados, no queremos regalar nada a los visitantes. Queremos ganarles. Y esto es normal, este es el ambiente del deporte. Uno puede ganar, uno puede perder y entrenar juntos. Saber cómo están trabajando es importante para nosotros”, apuntó.

Más allá del tono distendido de la expresión, el técnico remarcó que la competitividad forma parte del deporte y que enfrentarse a selecciones sudamericanas también permitirá evaluar el nivel de trabajo de los futuros rivales.

El verdadero objetivo de Perú en la Copa Sudamericana

Antonio Rizola también se refirió a las expectativas que rodean a la selección peruana y dejó en claro que la mayor exigencia nace desde el propio grupo de trabajo. Según explicó, el plantel es consciente de la responsabilidad que tiene y mantiene la mira puesta en el objetivo principal del torneo.

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“No existe exigencia mayor que la nuestra. Usted puede decir: ‘queremos que gane’. Nosotros queremos mucho más. La exigencia de un atleta, un entrenador, un miembro de la federación es mucho mayor que los que están fuera, porque los otros exigen y no tienen responsabilidad. Nosotros exigimos y tenemos responsabilidades”, dijo.

El entrenador Antonio Rizola conversa con VOLEY sobre los nervios y la emoción previa a una competencia importante. Revela que el objetivo principal no es ser campeón, sino asegurar la clasificación entre los cuatro primeros. SPORTS

En ese sentido, el entrenador fue enfático al señalar que la prioridad no pasa necesariamente por levantar el trofeo en casa, sino por asegurar la clasificación al Campeonato Sudamericano, donde estarán en juego los boletos para futuras competencias internacionales de máxima importancia.

“Nosotros estamos serios. Sabemos de las dificultades y nuestro objetivo es llegar entre los cuatro clasificados. Si es primero, segundo, tercero o cuarto, no interesa. Un torneo clasificatorio no es para ser campeón, es para clasificarse. Lo que interesa es clasificar y llegar en Brasil en septiembre”, sentenció.

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La Copa Sudamericana otorgará cuatro plazas al Campeonato Sudamericano 2026, torneo que se disputará en Brasil y que será clave en el camino hacia la clasificación al Mundial y a los Juegos Olímpicos. Con ese panorama, Perú buscará aprovechar la localía y cumplir el primer gran objetivo de la temporada internacional.