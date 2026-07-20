Perú ajustó su convocatoria de vóley para los Panamericanos Universitarios: ‘Zezé’ Rojas lidera la lista definitiva

‘Zezé’ Rojas lidera la lista definitiva de Perú en los Juegos Panamericanos Universitarios. Crédito: Instagram

La selección peruana de vóley femenino ya cuenta con su convocatoria definitiva para disputar los Juegos Panamericanos Universitarios Lima 2026. La Federación Deportiva Universitaria del Perú (FEDUP) realizó modificaciones respecto a la primera nómina presentada y confirmó a las 14 jugadoras que representarán al país en la competencia internacional.

La lista definitiva tiene como una de sus principales referentes a María José Rojas, conocida como ‘Zezé’, quien pertenece a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). La armadora será una de las piezas importantes del equipo nacional universitario, respaldada por su experiencia en competencias de mayor exigencia y su recorrido dentro del vóley peruano.

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La convocatoria reúne a voleibolistas del medio nacional y también a representantes que vienen desarrollando su carrera académica y deportiva en el extranjero. El objetivo será competir al más alto nivel y continuar fortaleciendo la base del vóley femenino peruano.

Lista definitiva de Perú para los Panamericanos Universitarios

La nómina peruana quedó conformada por las siguientes jugadoras:

Jeissy Chia (USMP)

Macarena Zegarra (UPC)

Moira Zúñiga (UPC)

Ariana Philipps (UPC)

María José Rojas (UPC)

Fátima Villafuerte (USIL)

Amanda Legario (USIL)

Alondra Villanueva (SHU, Estados Unidos)

Elizabeth Braithwaite (TVCC, Estados Unidos)

Saskya Silvano (USIL)

Cielo Carrera (USMP)

Bárbara Rodríguez (UPC)

Rosa Medina (UPC)

Camila Pineda (UCV-L)

Lista definitiva de Perú en los Juegos Panamericanos Universitarios. Crédito: UPC

El plantel presenta una combinación de jugadoras con experiencia en competencias universitarias y jóvenes talentos que buscan aprovechar esta oportunidad para mostrarse en un escenario internacional. Además, destaca la presencia de dos voleibolistas que actualmente continúan su formación en instituciones estadounidenses, lo que refleja la expansión del vóley peruano hacia otros sistemas deportivos.

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Rachell Hidalgo, Daniela Muñoz y Jade Cuya ya no integran la convocatoria

Una de las principales novedades de la lista definitiva es la ausencia de Rachell Hidalgo, Daniela Muñoz y Jade Cuya, quienes sí habían aparecido en la primera nómina difundida por la FEDUP, pero finalmente no serán parte del equipo que competirá en Lima 2026.

Las tres jugadoras habían sido consideradas inicialmente y su situación generó expectativa debido a que también están vinculadas al proceso de la selección peruana absoluta dirigida por Antonio Rizola. La coincidencia entre los Juegos Panamericanos Universitarios y la Copa Sudamericana de Vóley 2026 obligó a realizar ajustes en las convocatorias.

La selección mayor disputará la Copa Sudamericana del 22 al 26 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós, mientras que el torneo universitario se desarrollará del 20 de julio al 1 de agosto. Ante este escenario, la FEDUP terminó definiendo una nueva conformación para su equipo femenino.

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Elena Keldibekova dirigirá el equipo peruano en los Juegos Panamericanos Universitarios. Crédito: Instagram

Perú afrontará un nuevo reto internacional

Con la nómina ya confirmada, el equipo universitario peruano iniciará su preparación final para afrontar una competencia que reunirá a representantes de distintas instituciones y países de la región. El plantel estará dirigido por Elena Keldibekova, histórica referente del vóley peruano, quien asumirá el reto de conducir a esta nueva generación de jugadoras. Como asistente técnica estará Lorena Góngora, quien acompañará el trabajo del comando técnico durante el torneo.

Los Panamericanos Universitarios representan una oportunidad importante para que las voleibolistas nacionales sumen experiencia internacional y continúen con su desarrollo deportivo. Además, la competencia permitirá observar nuevas alternativas dentro del crecimiento del vóley femenino peruano.

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Con ‘Zezé’ Rojas como una de sus principales figuras, Perú buscará realizar una buena presentación en casa y aprovechar el certamen como parte del proceso de formación de futuras representantes de la selección nacional.