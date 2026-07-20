Julián Zucchi tras defender a Argentina por perder la final del Mundial: “Antes de burlarse, primero lleguen, ganen algo y recién hablamos”

Julián Zucchi aparece en una fotografía junto a futbolistas de España y Argentina, y un texto con su respuesta a quienes lo criticaron por defender al equipo nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La derrota de Argentina en la final del Mundial no solo dejó una profunda tristeza entre los hinchas de la Albiceleste, sino que también generó un intenso debate en redes sociales. Uno de los personajes que decidió pronunciarse fue Julián Zucchi, quien publicó un mensaje en sus historias de Instagram, defendiendo a su selección y cuestionando a quienes celebraban la caída del equipo argentino.

Sin embargo, sus palabras fueron interpretadas por muchos usuarios como una indirecta hacia Perú, lo que provocó una ola de críticas y obligó al actor a aclarar públicamente su postura.

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Julián Zucchi saca cara por Argentina tras perder la final y lanza fuerte mensaje: “Después hablamos”. Captura: IG Julián Zucchi.

El exchico reality utilizó sus redes sociales para expresar el orgullo que siente por la trayectoria de la selección argentina, incluso después de no haber conseguido el título mundial. Su publicación rápidamente comenzó a viralizarse y recibió cientos de comentarios, algunos respaldándolo y otros cuestionando el tono de sus palabras.

Julián Zucchi saca cara por Argentina tras perder la final y lanza fuerte mensaje: “Después hablamos”. Captura: IG Julián Zucchi.

El mensaje con el que Julián Zucchi defendió a Argentina

Lejos de centrarse únicamente en la derrota, Julián Zucchi destacó el recorrido de la selección argentina y recordó los logros históricos que ha conseguido a lo largo de los años.

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El actor argentino Julián Zucchi generó polémica al cuestionar a quienes celebraban la derrota de Argentina. Tras ser acusado de lanzar una indirecta a Perú, aclaró que nunca mencionó al país y respondió a sus detractores. TikTok/ Ric La Torre.

En su publicación escribió:

"A todos los que hoy festejan que Argentina perdió, qué curioso tener que celebrar la derrota ajena porque la historia propia no alcanza. Nosotros llegamos a otra final del mundo, la séptima. Ganamos tres mundiales, volvimos a competir. Así que antes de burlarse, primero lleguen, después ganen algo y recién entonces hablamos. La envidia también es una forma de admiración. Mientras algunos festejan que Argentina perdió, nosotros seguimos orgullosos de una camiseta que siempre está donde se juega la historia“.

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El mensaje no tardó en convertirse en tema de conversación. Mientras algunos usuarios argentinos respaldaban la postura del actor y coincidían en que existía un exceso de burlas hacia la selección, otros consideraron que el texto transmitía molestia por la derrota.

“Así que antes de burlarse, primero lleguen, después ganen algo y recién entonces hablamos. La envidia también es una forma de admiración. Mientras algunos festejan que Argentina perdió, nosotros seguimos orgullosos de una camiseta que siempre está donde se juega la historia”, se lee en la historia.

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Julián Zucchi saca cara por Argentina tras perder la final y lanza fuerte mensaje: “Después hablamos”. Captura: IG Julián Zucchi.

Las críticas no tardaron en aparecer tras su publicación

Con el paso de las horas comenzaron a multiplicarse los comentarios cuestionando las palabras de Julián Zucchi. Varios usuarios le pidieron aceptar la derrota con deportividad y consideraron que su publicación reflejaba frustración por el resultado de la final.

Entre los mensajes que recibió destacó uno que decía:"No, Julián, esa publicación es picón. Hay que aprender a saber perder, dilo sin llorar. Qué pésimo“.

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Julián Zucchi saca cara por Argentina tras perder la final y lanza fuerte mensaje: “Después hablamos”. Captura: IG Julián Zucchi.

La crítica fue compartida por otros internautas, quienes consideraban que el actor debía tomar con mayor tranquilidad el desenlace del torneo.

Sin embargo, el aspecto que más llamó la atención fue que muchos interpretaron que sus palabras estaban dirigidas específicamente contra Perú, pese a que en ningún momento mencionó al país en su publicación.

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Julián Zucchi saca cara por Argentina tras perder la final y lanza fuerte mensaje: “Después hablamos”. Captura: IG Julián Zucchi.

Usuarios aseguran que el mensaje era para Perú

A medida que aumentaban las reacciones, varios comentarios comenzaron a señalar que el actor se estaba refiriendo a los peruanos que celebraban la derrota de Argentina.

Algunos usuarios afirmaban que el mensaje tenía un destinatario claro, mientras otros aseguraban que se trataba únicamente de una interpretación. Fue entonces cuando una seguidora decidió preguntarle directamente:

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"¿Pero por qué hablas de Perú?“. La consulta motivó una respuesta inmediata de Julián Zucchi, quien negó que hubiera hecho referencia al país.

Julián Zucchi saca cara por Argentina tras perder la final y lanza fuerte mensaje: “Después hablamos”. Captura: IG Julián Zucchi.

“¿Yo hablé de Perú?”: la respuesta de Julián Zucchi

El actor respondió con un mensaje que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas. "¿Yo hablé de Perú o serás tú que te sientes aludida? ¿Les duele? ¿Quién se siente aludido?“, escribió.

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Con esa respuesta dejó claro que su publicación no mencionaba a Perú y que, desde su perspectiva, eran algunos usuarios quienes habían decidido interpretar el mensaje de esa manera. La contestación volvió a dividir opiniones. Mientras algunos consideraron que la aclaración era suficiente para cerrar la polémica, otros continuaron cuestionando el contenido original de su publicación.

Julián Zucchi saca cara por Argentina tras perder la final y lanza fuerte mensaje: “Después hablamos”. Captura: IG Julián Zucchi.

El debate continúa entre quienes apoyan y cuestionan al actor

Las respuestas no tardaron en multiplicarse. Varios usuarios insistieron en que el mensaje tenía un tono desafiante y que no ayudaba a disminuir la tensión que suele generarse entre aficionados al fútbol de distintos países. Otros, en cambio, salieron en defensa del actor.

Una usuaria identificada como Katherine escribió: "En ningún momento mencionó Perú“. Además, sostuvo que las críticas estaban basadas en interpretaciones personales y no en lo que realmente decía el texto publicado por el actor.

Otros seguidores coincidieron con esa postura y señalaron que el mensaje podía estar dirigido a cualquier persona que celebrara la derrota de Argentina, independientemente de su nacionalidad.

Julián Zucchi saca cara por Argentina tras perder la final y lanza fuerte mensaje: “Después hablamos”. Captura: IG Julián Zucchi.

Julián Zucchi ya no muestra en Instagram la historia con la que defendió a Argentina

Luego de que su publicación provocara un intenso intercambio de opiniones entre usuarios peruanos y argentinos, la historia compartida por Julián Zucchi ya no se encuentra disponible en su cuenta oficial de Instagram. Pese a ello, el mensaje continúa siendo difundido en redes sociales a través de capturas que mantienen viva la controversia.

Julián Zucchi saca cara por Argentina tras perder la final y lanza fuerte mensaje: “Después hablamos”. Captura: IG Julián Zucchi.