El antecedente de hace 280 años y la energía tectónica acumulada sostienen la alerta por un gran sismo en Lima

La ciudad de Lima se encuentra ante una amenaza latente: los expertos estiman que un sismo de 8.8 grados podría provocar más de 100 mil víctimas mortales debido a la falta de preparación y debilidades en la infraestructura urbana.
Según los mismos especialistas, esta proyección surge tras años sin avances significativos en políticas de prevención y mejora de edificaciones, lo que agrava la vulnerabilidad de la capital peruana.
El ingeniero Raúl Delgado Sayán, especialista en infraestructuras, explicó a RPP que la capital peruana no está preparada para enfrentar un evento sísmico de tal magnitud. “Las estimaciones que se han hecho es que ahí puede fallecer más de cien mil personas en la ciudad de Lima”, afirmó.
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El experto fundamentó su advertencia en la alta densidad poblacional de la ciudad, que ocupa el puesto 23 a nivel mundial, y en la precariedad de las viviendas, muchas de ellas antiguas o construidas en zonas de riesgo.
Delgado Sayán señaló que, si bien el último gran sismo de estas características ocurrió hace aproximadamente 280 años, la acumulación de energía tectónica hace inminente un nuevo sismo de gran intensidad.
Además, precisó que la profundidad del hipocentro, la duración del evento (entre minuto y medio y dos minutos) y la calidad del suelo son factores determinantes para el impacto que podría tener un terremoto en Lima.
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Fallas en la prevención
Según el ingeniero, la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski tuvo como objetivo principal realizar “soluciones integrales” que evitaran la repetición de desastres.
Sin embargo, la entidad centró sus esfuerzos en reparar colegios, construir nuevas escuelas y postas médicas, dejando de lado las acciones estructurales para la prevención de grandes catástrofes.
Delgado Sayán indicó que, tras siete años, no se han concretado obras vitales para controlar caudales ni se ha implementado un sistema de drenaje adecuado en las ciudades.
“En el tema de drenaje, prácticamente es nulo lo que se ha realizado”, aseguró el especialista. También destacó la importancia de contar con bombas especiales de gran capacidad para evacuar aguas con lodo y de elevar los puentes existentes para protegerlos ante posibles desbordes de ríos.
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Vulnerabilidad de la infraestructura
El deterioro y la antigüedad de muchas viviendas en Lima representan un peligro adicional. Delgado Sayán subrayó que, ante un sismo de gran magnitud, las zonas periféricas construidas sobre suelos blandos y los cerros que rodean la ciudad, donde residen cerca de tres millones de personas, serían las más expuestas.
“No es lo mismo un suelo en la periferia de Lima, donde hay arenas, que los suelos de la zona de conglomerados”, explicó a RPP.
El especialista sostuvo que la microzonificación sísmica de la ciudad está ampliamente documentada, pero las acciones preventivas no se han implementado con la urgencia requerida. Esta falta de intervención deja a Lima en una posición de alta vulnerabilidad, según lo expresado por Delgado Sayán.
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Papel de las autoridades
El ingeniero propuso dividir las responsabilidades institucionales entre la ejecución de nuevas infraestructuras y la adopción de medidas de prevención.
“La idea no es mala, yo he escrito mucho también al respecto, de tener una autoridad que solo se dedique a obras de prevención”, sostuvo Delgado Sayán, quien sugirió que esta entidad debe concentrarse en proteger a la población frente a las dos principales amenazas: los sismos y el fenómeno de El Niño.
Según informes citados por RPP, los presupuestos asignados a las entidades responsables han resultado insuficientes, lo que ha limitado el avance de obras prioritarias. El especialista puntualizó que, en materia de protección de riberas y control de flujos hídricos, el avance llega apenas al 10 o 20 por ciento, situación que incrementa el riesgo de desastre.
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