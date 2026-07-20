José María Balcázar aún no decide el indulto a Pedro Castillo, pero puede haber novedades “mañana o pasado”

José María Balcázar afirmó que aún no existe una decisión oficial sobre el indulto solicitado para Pedro Castillo. (TV Perú)

El presidente de la República, José María Balcázar, afirmó que aún no existe una decisión oficial sobre el indulto solicitado para Pedro Castillo, aunque anticipó que el dictamen vinculado al tema podría conocerse entre “mañana y pasado”.

Durante una entrevista con Exitosa, el mandatario peruano explicó que el Ministerio de Justicia (Minjus) se encuentra en plena evaluación del dictamen solicitado por los familiares de Pedro Castillo.

Balcázar precisó que este trámite administrativo avanza sin interrupciones dentro del Ejecutivo. “Sigue su curso normal en cuanto se refiere al Ministerio de Justicia, que está trabajando el dictamen correspondiente al pedido que han hecho los familiares del señor Pedro Castillo. De tal manera que yo creo que entre mañana o pasado seguramente emitirán el dictamen que corresponde y a partir de ahí podemos conversar sobre este tema”, indicó.

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El Ministerio de Justicia evalúa el dictamen del pedido de indulto presentado por los familiares de Pedro Castillo. (Andina)

Prioridades del gobierno

El jefe de Estado subrayó que la atención del gobierno está centrada actualmente en la emergencia ocurrida en Junín, tras el sismo que cobró cinco vidas y dejó cientos de damnificados.

“Todavía no se ha tomado ninguna decisión. Se ha interrumpido por esta situación en Junín. Estamos dedicados exclusivamente en eso y hay prioridades que atender, como en este caso todos los ministros están por allá trabajando... para socorrer a los hermanos que han sufrido estas calamidades”, expresó Balcázar.

En este contexto, el mandatario enfatizó que la labor del ejecutivo se orienta a aprobar un decreto de urgencia que permita una asistencia más eficiente a los damnificados. La emergencia en Junín ha movilizado a todos los ministros hacia la zona afectada, desplazando temporalmente la atención sobre otros asuntos, como el pedido de indulto.

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El pedido de indulto

A pesar de la emergencia, el presidente reiteró que el pedido de indulto para Pedro Castillo sigue su trámite regular en el Minjus. “Lo otro sigue su curso normal en cuanto se refiere al Ministerio de Justicia, que está trabajando el dictamen correspondiente al pedido que han hecho los familiares”, reiteró.

Fotografía de archivo en la que se captó al presidente interino de Perú, José María Balcázar, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/STR

El presidente sostuvo que la expectativa está puesta en la emisión del dictamen en cuestión, que podría concretarse entre mañana y pasado. “Entre mañana o pasado seguramente emitirán el dictamen que corresponde y a partir de ahí podemos conversar sobre este tema”, insistió el mandatario.

Consultado sobre si la decisión podría tomarse durante su gestión o correspondería al próximo gobierno, Balcázar no descartó ninguna posibilidad. “También, también no se descarta esa posibilidad, pero usted comprenderá que en una democracia participativa y de amplia concertación, como lo ha planteado la nueva presidenta, podría ser tratado tranquilamente. O sea, no es un tema cerrado”, puntualizó el presidente al ser interrogado sobre si el asunto debería quedar en manos del gobierno sucesor de Keiko Fujimori.

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Las declaraciones de Balcázar confirman que el tema permanece abierto y que el tratamiento del pedido de indulto para Pedro Castillo depende de los tiempos administrativos del Ministerio de Justicia y de la coyuntura nacional. Exitosa detalló que el mandatario evitó fijar plazos concretos para una decisión final, aunque reiteró que el dictamen podría estar listo entre mañana y pasado.

Pedro Castillo

Expectativas

El futuro de la solicitud de indulto para Pedro Castillo permanece sujeto al dictamen técnico que elabora el MINJUS. Según las declaraciones del presidente, recogidas por Exitosa, la publicación de dicho documento abrirá la puerta a eventuales conversaciones y definiciones políticas sobre el caso.

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En este escenario, la atención pública y mediática se mantiene sobre el ejecutivo a la espera de novedades formales respecto al dictamen, cuyo contenido será determinante para el desenlace del pedido de indulto solicitado por los familiares de Pedro Castillo.