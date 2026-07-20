El Congreso del Perú gasta 900 millones de soles solo en planillas: en cinco años duplicaron su presupuesto

El Congreso de la República destinó más de 900 millones de soles a sueldos y bonificaciones para su personal entre 2021 y 2025. (Infobae)

El Congreso de la República destinó más de 900 millones de soles a sueldos y bonificaciones para su personal, una cifra que representa el doble del presupuesto manejado hace cinco años, según reveló Punto Final.

El incremento, aprobado por la Mesa Directiva del Parlamento, transformó la estructura salarial y ampliado los beneficios de los trabajadores de la institución legislativa. Solo en el periodo 2021-2025, el gasto en planillas aumentó de 402 a 906 millones de soles anuales, consolidando un sistema de remuneraciones que incluye múltiples bonos y gratificaciones adicionales.

Cada congresista está autorizado a contratar a siete empleados de confianza para sus despachos. Los salarios netos iniciales, tal como expuso Punto Final, se distribuyen de la siguiente manera: 10.924 soles para el asesor 1, 8.957 soles para el asesor 2, 6.092 soles para dos técnicos y 2.988 soles para un asistente, un auxiliar y un coordinador.

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Vista general del Congreso tras la ceremonia de toma de posesión del presidente de Perú, Pedro Castillo, en Lima, Perú, el 28 de julio de 2021. REUTERS/Angela Ponce

Sin embargo, la estructura financiera real permanece oculta en buena parte, debido a la existencia de bonificaciones y pagos adicionales que elevan los ingresos mensuales y anuales de estos funcionarios.

De acuerdo al informe, se propuso una ley para limitar las bonificaciones extraordinarias, pero el proyecto fue archivado sin debate.

Bonificaciones y adicionales

Más allá del salario base, los empleados del Congreso reciben un bono de 3 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) al final de cada legislatura, equivalente a 16.500 soles, que se distribuye mensualmente y suma 33.000 soles anuales. Además, cada trabajador percibe 100 soles diarios para alimentación, lo que implica un ingreso extra de 2.100 soles al mes.

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De acuerdo con los documentos revisados por Punto Final, los ingresos reales ascienden a 15.000 soles para el asesor 1, más de 13.000 soles para el asesor 2, cerca de 11.000 soles para técnicos y 7.888 soles para asistentes, auxiliares y coordinadores. Los requisitos de formación son mínimos para la mayoría de los cargos: solo los asesores deben acreditar título profesional o estudios de posgrado, mientras los demás pueden ingresar con estudios universitarios incompletos.

Una pila de billetes de soles peruanos descansa sobre una mesa con el edificio del Congreso de la República del Perú al fondo, indicando el debate salarial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pagos adicionales

Durante todo el año, los empleados del Parlamento acceden a una serie de pagos adicionales. En febrero, reciben un sueldo completo extra bajo el concepto de bono de escolaridad, sin importar si tienen hijos. En marzo, el bono de vestimenta asciende a 2.200 soles. Mayo trae medio sueldo más por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y en junio se deposita un bono de 11.500 soles por ampliación de legislatura.

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En julio y noviembre, el personal recibe los beneficios laborales estipulados para los trabajadores formales peruanos. En diciembre, el bono por cierre de legislatura parte de 11.500 soles, aunque en 2025 llegó a 30.000 soles, el equivalente a 5 UIT. Adicionalmente, los empleados obtienen un sueldo extra por vacaciones, aparte de la remuneración correspondiente a ese período.

Convenios sindicales

Durante la presidencia de Fernando Rospigliosi en el Congreso, se firmó un nuevo convenio colectivo con el sindicato de trabajadores, ampliando los beneficios económicos existentes.

El 20 de diciembre de 2025, la convención colectiva 2026-2027 fue autorizada, según informó Punto Final. El Parlamento, sin embargo, negó el acceso a una copia del acuerdo solicitado por el medio, aduciendo que el documento no se encontraba en el archivo institucional, según la respuesta de Sonia Polino, jefa de Recursos Humanos del Legislativo.

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Congreso bicameral contará con un total de 60 senadores. (Foto: Congreso)

El secretario del sindicato, Tulio Vizcarra, defendió el sistema de pagos del Congreso, argumentando que se trata de condiciones similares a las de otros entes públicos. Sin embargo, Punto Final subrayó que la diferencia central reside en que el Congreso se ha excluido de la ley Servir, que establece criterios de meritocracia en el sector público.

En el Estado

El sistema de bonificaciones y pagos extraordinarios que rige en el Congreso de la República no tiene equivalentes en el sector privado y resulta inusual dentro de la administración pública peruana, según la investigación de Punto Final.

Los testimonios de trabajadores y extrabajadores, junto con la documentación salarial aportada, permitieron reconstruir el esquema de sueldos y beneficios, en el que el gasto en planillas supera ampliamente el de cualquier otra entidad estatal.

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