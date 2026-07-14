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Yoshimar Yotún evocó un pasaje desconocido con Perú en el Mundial 2018 que dejó sorprendido a Ricardo Gareca

Aunque ‘Yoshi’ fue uno de los efectivos más apreciados por el ‘Tigre, hubo un capítulo tenso entre ambos que rozó con el irrespeto. Aquel suceso surgió en la Copa del Mundo 2018

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Ricardo Gareca hizo de Yoshimar Yotún su bastión en el mediocampo de Perú. - Crédito: AFP
Ricardo Gareca hizo de Yoshimar Yotún su bastión en el mediocampo de Perú. - Crédito: AFP

El paso de Ricardo Gareca como seleccionador de Perú dejó tantas alegrías como anécdotas. Acaso una de las más particulares contó con Yoshimar Yotún como protagonista. Un movimiento del argentino desde la parcela técnica terminó desatando la incomodidad del mediocentro, quien con mucho fastidio dio a conocer una actitud inesperada.

Durante la última edición del espacio ‘Modo Mundial’ en el portal La Sustancia, el ‘Tigre’ sostuvo una amena charla con ‘Yoshi’, en la que repasaron varios tramos de la última época dorada de la selección peruana. En esas, el director técnico recordó que el ejercer cambios en plena Copa del Mundo 2018, ocasionó algunos arrebatos en el jugador.

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Yoshimar Yotún y Ricardo Gareca compartieron casi ocho años en la selección peruana.
Yoshimar Yotún y Ricardo Gareca compartieron casi ocho años en la selección peruana.

“Acuérdate en el Mundial. Lo saqué dos partidos en el entretiempo y se plantó”, reveló Gareca. Atentísimo, Yotún explicó el porqué de su particular reacción: “Me sacó contra Francia y Australia en el medio tiempo. Hasta ahora no encuentro mis chimpunes, porque los tiré”.

Yoshimar recalcó que esa acción fue una descarga de su cólera, pero no un irrespeto hacia el técnico. “Era una molestia. Jamás le falté el respeto, pero el tirar los zapatos era porque quería seguir jugando. Sí, tiré los chimpunes al piso”, zanjó con una sonrisa cómplice.

'Yoshi' estalló de cólera por las variantes realizadas por el 'Tigre' en el Mundial 2018. | VIDEO: La Sustancia

Yotún, el faro del mediocampo

El proceso de Ricardo Gareca contó con varios puntuales espléndidos, pero solo uno se acostumbró a vivir tras las sombras y ofrecer un desempeño superlativo desde su zona fiable: Yoshimar Yotún. El hombre hecho en Sporting Cristal se posicionó como un bastión en el mediocentro.

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De sus botines brotaron asistencias claves para descerrajaron partidos entrampados. También demostró que podía aportar con goles, aunque su misión central siempre ha sido darle fluidez al juego de la ‘bicolor’. Otra característica innegable de ‘Yoshi’ ha sido su capacidad de clarividencia en trámites engorrosos.

Yoshimar Yotún fundiéndose en un abrazo con Renzo Garcés tras su anotación ante Haití. - Crédito: FPF
Yoshimar Yotún fundiéndose en un abrazo con Renzo Garcés tras su anotación ante Haití. - Crédito: FPF

Muy protegido y reconocido por Gareca, Yotún incluso llegó a instalarse en la línea de jerarquía de capitanes de la selección nacional tanto en las Eliminatorias Sudamericanas 2018 como en las del 2022. Con ello ha quedado claro que Yoshimar ha sido un bastión fundamental en el periplo del ‘Flaco’ con Perú.

Asomándose a la veteranía y con una operación a la rodilla encima, ‘Yoshi’ aún no renuncia a vestir la camiseta de la ‘bicolor’ y se siente en plenas condiciones para continuar liderando el centro de operaciones del juego. Tal vez sus virtudes se hayan visto reducidas por el paso del tiempo, pero su talento difícilmente se difuminará.

El mediocampista colocó una gran cabezazo para abrir el marcador frente a la 'vinotinto'. (Video: Movistar Deportes)

Rusia 2018, Mundial inolvidable

Perú consiguió la clasificación al Mundial 2018 luego de transitar un camino lleno de complicaciones, en un contexto en el que persistieron las dudas respecto a la gestión de Ricardo Gareca al frente del elenco patrio.

El hito se concretó tras una larga ausencia de 36 años en Copas del Mundo. La clasificación se selló al superar el repechaje frente a Nueva Zelanda en el estadio Nacional, en una serie que captó la atención de todo el planeta.

Selección peruana volverá a Rusia como en el Mundial 2018 para afrontar dos amistosos en la fecha FIFA de noviembre
La selección peruana despidiéndose del Mundial 2018. - Crédito: AFP

De regreso en una gran cita, Perú quedó emparejado en un grupo considerado de gran dificultad. Sus rivales fueron Dinamarca, Australia y Francia, esta última selección terminó coronándose campeona del torneo.

A pesar de los esfuerzos desplegados durante la Fase de Grupos, la ‘bicolor’ resultó eliminada tras la ronda inicial al conseguir 3 puntos, producto de una victoria sobre Australia, mientras que no logró sumar unidades ante Dinamarca y Francia, cerrando así su participación en el certamen mundialista.

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