Roberto Mosquera pone en valor su retorno a Sporting Cristal: “Tengo la fuerza para voltear esta historia inmerecida para un club distinguido”

Roberto Mosquera vive un tercer capítulo como entrenador de Sporting Cristal. - Crédito: Barrio Cervecero

La acentuada crisis en Sporting Cristal obligó a cambios drásticos. Uno de ellos ha sido el regreso de Roberto Mosquera a la zona técnica. Aunque parecía que su historia en La Florida había culminado en 2022, se dio un espacio para un capítulo más, enfocándose en que su nueva misión será levantar a un grupo golpeado por malos resultados.

Con el plantel bajo sus mandos, Mosquera ha incidido en recuperar su memoria futbolística en entrenamientos constantes y exigentes en el Rímac. La medida ha comenzado a dar gratas señales después de que Cristal haya respondido a las exigencias de la Copa de la Liga 2026 y haya superado varios obstáculos hasta instalarse en los cuartos de final.

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Roberto Mosquera ofreciendo indicaciones en La Florida. - Crédito: Sporting Cristal

A pocos días del inicio del Torneo Clausura 2026, el entrenador peruano ha puesto en contexto la realidad de la institución ‘cervecera’ al tiempo que puso en valor su retorno, remarcando que es el profesional adecuado para enmendar el camino de los suyos.

“Me siento orgulloso que hayan pensado en mí, porque tengo la fuerza para voltear esta historia que es inmerecida para un club que es distinguido en Sudamérica y que no está en el lugar que le corresponde. Por eso toda la fuerza emocional necesaria”, dijo en una entrevista concedida en La Palabra en Juego.

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En línea con eso, Mosquera aseguró que “al parecer la fortuna me llega en momentos difíciles en Sporting Cristal como en el 2012, que tenía siete años sin campeonar. Lejos de crearme virtudes, creo que el amor que le tengo a Cristal está por encima de cualquier sesgo”.

Con su presencia entre los pasillos de La Florida, Roberto centra toda su atención y esfuerzos en revitalizar a los ‘rimenses’. “Me veo intentando llegar a un torneo internacional una vez más”.

Roberto Mosquera saludando a los periodistas a su llegada a La Florida. - Crédito: Sporting Cristal

Mosquera tiene un plan

Roberto Mosquera intenta convencer que su propósito con Cristal es clasificarlo a un certamen CONMEBOL, pero lo cierto es que su obsesión es ir por el título local. Aunque la actualidad dicta que los ‘bajopontinos’ luchan por la permanencia, el veterano estratega confía que con su método táctico podrán ir más allá, olvidándose de ese impase circunstancial.

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Su libreto de juego, de hecho, ha sido aplicado en la Fase de Grupos de la Copa Caliente 2026. En ese contexto ha ido de menos a más, concediéndole varios minutos a jóvenes de las canteras y posteriormente dándole pase a los más experimentados, quienes poco a poco han vuelto a demostrar sus condiciones.

Revive las mejores jugadas del emocionante partido entre Sporting Cristal y Bentín Tacna. Tras un empate 1-1 en el tiempo regular, con el primer gol de Hernán Barcos para los celestes, todo se definió en una dramática tanda de penales. - Bicolor

Para que su planificación gane más peso, Mosquera ha sido enfático en reforzar el aparato ofensivo de Sporting Cristal. Inmediatamente, los despachos de la entidad avanzaron con operaciones muy resonantes: Hernán Barcos y Michael Hoyos.

Con el ‘Pirata’ asegurado y en pleno estado de forma, la posición del ‘9’ tiene a un artillero seguro, en detrimento de Felipe Vizeu, quien perfila su salida del club tras perder espacio, consideración y respaldo de la afición debido a su pobre nivel sobre el verde.

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Hernán Barcos alineó como titular ante Bentín Tacna Heroica y anotó. - Crédito: Difusión

La única incógnita a resolver para que el rompecabezas de Roberto Mosquera se complete pasa por la incorporación del refuerzo final. Se sabe que será un central, pero hasta el día de hoy se desconoce su perfil e identidad, aunque lo único seguro es que será un jugador con finura y voz de mando.

El debut de Cristal en el Clausura 2026 será contra Deportivo Garcilaso, en el Rímac, y días más tarde hará su estreno en la Copa Sudamericana contra RB Bragantino.