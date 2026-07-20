Perú

Ale Seijas desmiente a Edwin Guerrero y asegura que sí la llamaron para ingresar a Corazón Serrano: “Hasta me invitó a grabar”

La exintegrante de ‘Amor Rebelde’ aseguró que el líder de Corazón Serrano no quiso aclarar la situación, aunque ella se lo pidió

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Díptico muestra a una mujer con cabello largo y micrófono, y a un hombre con traje y auriculares frente a un teclado musical
Ale Seijas sostiene un micrófono mientras aparece en una composición junto a Edwin Guerrero, quien se encuentra tocando un teclado musical.

Ale Seijas hizo pública su versión sobre el intento de incorporación a Corazón Serrano. Según la cantante, la invitación para sumarse a la agrupación partió de Edwin Guerrero, quien habría entregado temas para grabar en el estudio, algo que él niega rotundamente ante la prensa.

La vocalista señaló que la controversia afecta su imagen profesional, por lo que solicitó a Guerrero una aclaración en vivo para evitar interpretaciones erróneas.

“Yo le hablé a don Edwin y le comenté que diga las cosas como fueron porque deja entrever otras cosas. Yo le pedí que haga un live y comente cómo realmente fue. Hasta me invitó para grabar en el estudio y me dio unos temas. Yo le dije que haga un live porque la que está quedando mal soy yo”, sostuvo en entrevista con América Televisión.

La exintegrante de ‘Amor Rebelde’ aseguró que el líder de Corazón Serrano no quiso aclarar la situación, aunque ella se lo pidió | Instagram / América Hoy

Durante su paso por el programa ‘América Hoy’, Seijas fue consultada sobre el tema. Aunque al principio prefirió evitarlo, terminó confirmando la existencia de una propuesta para integrar la orquesta. La artista subrayó que no tolerará quedar como mentirosa y reafirmó que en ningún momento buscó conflictos, sino resguardar su credibilidad.

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Con pasos previos en Son del Duke y Amor Rebelde, la cantante explicó que rechazó la invitación porque no se ajustaba a sus planes personales y el ritmo de trabajo en la orquesta resultaba incompatible con sus expectativas. Además, insistió en que la transparencia es fundamental para proteger su trayectoria frente a cualquier rumor.

Seijas reiteró que la polémica debe resolverse públicamente y que solo busca que los hechos sean aclarados para su tranquilidad y la del público seguidor de la cumbia peruana.

Mujer joven sonriente de cabello castaño claro sostiene un micrófono con su mano derecha. Viste un top rojo con lentejuelas y usa joyas. Hay luces de escenario
Ale Seijas sonríe mientras sostiene un micrófono y realiza declaraciones sobre su posible ingreso a la banda Corazón Serrano.

¿Qué dijo Edwin Guerrero Neira sobre Ale Seijas?

Edwin Guerrero Neira, líder de Corazón Serrano, presentó su versión de los hechos y confirmó que existió una conversación con Ale Seijas. Aclaró que no se trató de una oferta formal ni de una invitación directa a la orquesta.

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“Hablamos una vez con Ale Seijas, tuvimos la oportunidad de conversar, pero no fue en un plan de trabajo. Ella no pidió una reunión para que le den una oportunidad, tampoco estaba pidiendo trabajo porque a ella le sobra el trabajo. Tampoco nosotros la hemos citado para proponerle que entre, ni ella nos ha despreciado tampoco”, explicó Guerrero.

Además, precisó que la charla se produjo luego de la salida de la cantante de Son del Duke y no tras su reciente desvinculación de Amor Rebelde. El productor detalló que la agrupación evaluaba nuevas voces por medio de castings abiertos y no mediante invitaciones personales.

Edwin Guerrero de Corazón Serrano descarta contratar a Ale Seijas tras renunciar a ‘Son del Duke'. YouTube: carlos Orozco
Edwin Guerrero de Corazón Serrano descarta contratar a Ale Seijas tras renunciar a ‘Son del Duke'. YouTube: carlos Orozco

La versión de Corazón Serrano descarta cualquier propuesta concreta a Seijas, mientras la artista defiende que sí existió una invitación y la entrega de material musical. La cantante mantiene su exigencia de que el productor esclarezca el tema públicamente para cerrar el episodio.

Actualmente, Ale Seijas se prepara para nuevas presentaciones junto a Thamara Gómez en Estrellas de la Cumbia, enfocada en su desarrollo profesional y en defender su nombre ante la controversia.

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