Perú

Paola Chiappina, novia de Alejandro Ugarte, agradece muestras de apoyo en la búsqueda de montañistas: “Ellos nos están esperando”

La novia de uno de los montañistas desaparecidos en el Huascarán sigue con la fe intacta en el próximo encuentro y agradece el apoyo que viene recibiendo en este proceso

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La novia de uno de los montañistas desaparecidos en el Huascarán sigue con la fe intacta en el próximo encuentro y agradece el apoyo que viene recibiendo en este proceso | América TV

La fe mueve a Paola Chiappina, pareja de Alejandro Ugarte, uno de los tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán. Desde la zona de operaciones, la joven expresó su gratitud por el respaldo recibido y pidió mantener la atención sobre la búsqueda.

“No estamos parando ni un solo minuto, desde ayer comenzaron las donaciones que han sido por familiares y amigos. Las que se están difundiendo a mis redes, todo es para ayudar a los tres desaparecidos, Alejandro, Saúl y Arti, afirmó.

La joven destacó la importancia del apoyo económico y emocional recibido en los últimos días: “No tengo palabras de agradecimiento por la cantidad de mensajes, no solo las donaciones económicas porque es para cubrir todos los gastos que estamos teniendo para encontrarlos, sino los mensajes de aliento muy positivos que estamos recibiendo de todos porque lo último que se pierde es la fe”.
Un presentador en estudio frente a dos pantallas. Una pantalla muestra foto de hombre; la otra, un reportero y una mujer con gorro
Paola Chiappina agradece las muestras de apoyo por la búsqueda de montañistas, incluido Alejandro Ugarte, durante una entrevista proyectada en un estudio de televisión.

Insistió en la necesidad de mantener la visibilidad del caso: “No dejen de compartir porque esta búsqueda no ha terminado. Estamos cada vez más cerca, es importante que esto se mantenga todavía a la vista de todo para que no los abandonemos, ellos nos están esperando. Agradecerles todo el apoyo”.

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Durante esta semana, la pareja de Ugarte ha difundido información sobre la recaudación de fondos y la coordinación de acciones de ayuda a través de redes sociales. El operativo de rescate involucra a equipos privados y voluntarios, junto a las autoridades que decretaron el cierre temporal del tramo comprendido entre el Campamento 1 y el Campamento 2 del Huascarán durante 15 días para facilitar la búsqueda.

Captura de pantalla de Instagram con texto. Incluye video noticioso con montaña nevada, un reportero, una mujer y los nombres Paola Chiappina y Alejandro Ugarte
Paola Chiappina, novia de Alejandro Ugarte, aparece en una transmisión televisiva que informa sobre la búsqueda de montañistas desaparecidos en el Huascarán.

La historia de los montañistas desaparecidos

El martes 14 de julio se registró el último contacto con Alejandro Ugarte, Freddy Saúl Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán, quienes intentaban descender el nevado Huascarán por la ruta del Escudo. En la madrugada del 13 de julio partieron del Campo 1 hacia la zona conocida como La Garganta, una sección reconocida por los vientos y temperaturas extremas. La mañana del martes, Ugarte logró enviar un mensaje y material audiovisual a sus contactos, lo que permitió ubicar dos puntos críticos en la zona de búsqueda: una grieta de gran tamaño y otra con pendiente tubular, ambas de más de 100 metros de profundidad.

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Composición triple: montañista con equipo rojo y cuerda; montañista con equipo negro y bastones; primer plano de montañista con casco y linterna frontal
Los montañistas peruanos Artidoro Salas, Alejandro Ugarte y Freddy Mendoza recorren las laderas del nevado Huascarán, Áncash, poco antes de su desaparición.

El grupo permanece desaparecido desde hace seis días. Más de 40 rescatistas, entre efectivos de la Policía Nacional, guías certificados y brigadistas, han participado en las labores de búsqueda, alcanzando zonas de hasta 6.500 metros sobre el nivel del mar. Un dron contratado por los familiares detectó huellas en la nieve por encima de los 6.000 metros, lo que renovó la esperanza de hallarlos.

La desaparición de los tres andinistas es la tercera emergencia registrada en los nevados de Áncash en los últimos dos meses. La comunidad local, junto a equipos privados y estatales, mantiene el operativo de búsqueda en condiciones de altitud y clima adversos.

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