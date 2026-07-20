Perú

PNP rescata a escolar desaparecida y captura a hombre de 33 años que la retuvo en Barranca

La adolescente fue hallada tras casi dos semanas de ausencia, mientras las investigaciones revelaron que Cristian Alexander Vega Urrutia se acercó con engaños

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Un hombre de 33 años fue capturado tras mantener a una menor de 14 años alejada de su familia durante 12 días. La investigación policial reveló cómo el sujeto se ganó la confianza de la adolescente y monitoreaba cada uno de sus movimientos.| Reporte Semanal

La policía detuvo a Cristian Alexander Vega Urrutia, de 33 años, quien mantuvo a una adolescente de 14 años alejada de su familia durante doce días en un valle de Paramonga, en Barranca. La desaparición de la menor se produjo el martes 7 de julio, cuando salió de su vivienda en Ate Vitarte con rumbo aparente a su colegio.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron que la adolescente se desvió de la ruta habitual y tomó una dirección contraria a la de su centro educativo. Su madre, Clara, denunció la desaparición e inició una búsqueda apoyada en registros de cámaras y testimonios de conocidos.

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PNP detiene a hombre que se llevó a escolar con engaños| Reporte Semanal
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Detención del hombre de 33 años

El operativo policial que permitió la captura de Cristian Alexander Vega Urrutia concluyó en un valle alejado del distrito de Paramonga, en Barranca. La menor fue localizada junto al hombre tras doce días de búsqueda intensa. Durante el tiempo que estuvo ausente, familiares y amigos participaron activamente en la búsqueda.

Según información policial, fue sometida a exámenes médicos y psicológicos para determinar las condiciones en las que permaneció durante el tiempo de retención.

El caso comenzó cuando la madre de la menor advirtió que su hija no había tomado el camino habitual hacia el colegio. “Ella debería agarrar esta ruta para ir al colegio, pero no fue así”, relató Clara, quien siguió el rastro de su hija a través de las cámaras de vigilancia de la avenida. En un punto, el rastro se perdió.

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La denuncia fue presentada en la comisaría local y, durante las indagaciones, una compañera de la menor reveló que solía verla llegar a clases en una moto conducida por un hombre que se presentaba como su primo.

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“No es familia de nosotros”, afirmó la madre ante la policía. Las cámaras de seguridad de la parroquia de Carapongo permitieron identificar al sujeto, quien resultó ser Cristian Alexander Vega Urrutia. Se supo que el hombre estaba integrado en actividades de la iglesia local, lo que le permitía conocer horarios y movimientos de la menor.

El modus operandi

La investigación reveló que Vega Urrutia se ganó la confianza de la adolescente mediante la participación en actividades escolares y religiosas, y que incluso se presentó ante la madre como un repartidor de delivery semanas antes de la desaparición. Además, ambos compartían actividades extracurriculares en un centro educativo, donde la menor estudiaba panadería y pastelería, y el hombre cursaba mecánica de motos.

La revisión de dispositivos electrónicos permitió encontrar conversaciones y notas donde la menor expresaba sentimientos hacia el adulto.

La psicóloga Kristhell Pacheco explicó que en estos casos se observa un vínculo afectivo prematuro, donde el adulto ejerce una influencia significativa sobre la menor.

“Todavía esta persona está en el redescubrimiento de su propia persona. Entonces, todavía no toma decisiones con el funcionamiento cognitivo como tal, sino son decisiones más emocionales“, agregó.

Durante la investigación, la madre de la menor logró contactar a Vega Urrutia a través de WhatsApp, donde el hombre negó tener a la adolescente. Además, envió mensajes a las redes de la joven simulando desconocimiento de su paradero, en un intento por desviar la atención de la policía y la familia.

Un familiar del detenido trató de persuadir a la madre para que retirara la denuncia, argumentando que la adolescente se encontraba con el hombre por voluntad propia. Sin embargo, la abogada Claudia Zumaeta aclaró que la ley peruana sanciona severamente estos casos.

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