Ethel Pozo sospecha de Julián Alexander por ir tanto al gimnasio y termina llevándose una sorpresa: “¿Qué tanto hay ahí?”

En el estreno de 'Modo Pareja ON', Ethel Pozo y Julián Alexander hablaron sin filtros sobre los conflictos de su matrimonio. La conductora admitió que le incomoda que su esposo priorice el gimnasio incluso los fines de semana. YouTube/ Modo Pareja ON.

Aunque suelen mostrarse como una pareja sólida, Ethel Pozo y Julián Alexander decidieron abrir las puertas de su relación y demostrar que, como cualquier matrimonio, también enfrentan diferencias. En el estreno de su nuevo espacio digital, ‘Modo Pareja ON’, ambos hablaron con total sinceridad sobre aquellas situaciones cotidianas que ponen a prueba su convivencia, siendo el gimnasio el principal motivo de discusión.

Durante el primer episodio, la hija de Gisela Valcárcel reconoció que hay un comportamiento de su esposo que le genera incomodidad desde hace mucho tiempo: el excesivo tiempo que dedica a entrenar, incluso durante los fines de semana, cuando ella espera compartir momentos en familia.

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Lejos de ocultar su molestia, Ethel expresó delante de cámaras que no logra comprender por qué Julián necesita acudir al gimnasio con tanta frecuencia.

Ethel Pozo y Julián Alexander revelan el problema que más discusiones genera en su matrimonio. Captura: Modo Pareja On.

Ethel Pozo reclama a Julián Alexander por priorizar el gimnasio

Mientras conversaban sobre las diferencias que han tenido desde que iniciaron su relación, la conductora explicó que para ella los fines de semana representan una oportunidad para disfrutar con su esposo y sus hijos.

Sin embargo, asegura que esa expectativa suele verse frustrada porque Julián Alexander prefiere entrenar. "Toda la vida voy y vengo, para mí el fin de semana es para la familia, nuestros hijos tienen planes, yo quiero estar con él“, manifestó.

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Segundos después, decidió cuestionarlo directamente. "¿Por qué te tienes que ir sábado, domingo, lunes?“, le preguntó, dejando en evidencia que la rutina deportiva de su esposo se ha convertido en un tema recurrente dentro de la relación.

Ethel Pozo y Julián Alexander revelan el problema que más discusiones genera en su matrimonio. Captura: Modo Pareja On.

“¿Qué tanto hay en el gimnasio?”

Durante la conversación, Ethel Pozo admitió que, en más de una ocasión, llegó a preguntarse qué era lo que encontraba su esposo en el gimnasio para querer permanecer tanto tiempo allí.

Incluso, entre bromas y cierta ironía, confesó que comenzó a imaginar distintos escenarios. "Yo no sé qué tanto hay en el gimnasio o me estoy imaginando cosas. Ver para creer, porque este hombre quiere vivir en el gimnasio. ¿Qué hay ahí?“, comentó entre risas.

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Ethel Pozo y Julián Alexander revelan el problema que más discusiones genera en su matrimonio. Captura: Modo Pareja On.

Las declaraciones generaron diversas reacciones entre los seguidores de la pareja, quienes interpretaron sus palabras como una mezcla de celos y humor.

Sin embargo, el propio Julián Alexander no tardó en responder y explicar por qué el entrenamiento ocupa un lugar tan importante en su vida.

Ethel Pozo y Julián Alexander revelan el problema que más discusiones genera en su matrimonio. Captura: Modo Pareja On.

Julián Alexander explica por qué no deja de entrenar

El director de producción aseguró que su gusto por el deporte forma parte de su estilo de vida y que mantenerse físicamente activo es una prioridad personal.

Además, comentó que cada vez que intenta ir al gimnasio termina enfrentando exactamente el mismo reclamo por parte de su esposa. "Cada vez que quiero ir al gimnasio, el mismo problema: mi mujer quejándose y quejándose“, expresó.

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Ethel Pozo y Julián Alexander revelan el problema que más discusiones genera en su matrimonio. Captura: Modo Pareja On.

Luego explicó cuál considera que es el verdadero motivo por el que ambos no logran ponerse de acuerdo. "Lo que pasa es que a ella no le gusta entrenar, por eso no entiende la mentalidad del deportista“, afirmó.

Con esas palabras dejó claro que, desde su perspectiva, la disciplina deportiva requiere constancia y compromiso, incluso durante los días de descanso.

Ethel Pozo y Julián Alexander revelan el problema que más discusiones genera en su matrimonio. Captura: Modo Pareja On.

Ethel Pozo decide acompañarlo al gimnasio

Con la intención de comprobar personalmente qué hacía su esposo durante tantas horas, Ethel Pozo aceptó acompañarlo a una de sus jornadas de entrenamiento.

La conductora confesó que quería salir de dudas y descubrir por qué el gimnasio parecía ocupar un lugar tan importante en la rutina de Julián Alexander.

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Ethel Pozo y Julián Alexander revelan el problema que más discusiones genera en su matrimonio. Captura: Modo Pareja On.

Una vez dentro del establecimiento, comenzó a observar atentamente el ambiente. Según mostraron en el programa, la hija de Gisela Valcárcel incluso verificó si había mujeres entrenando, alimentando en tono de broma las sospechas que había mencionado minutos antes.

Sin embargo, la realidad fue completamente distinta a la que imaginaba.

Ethel Pozo y Julián Alexander revelan el problema que más discusiones genera en su matrimonio. Captura: Modo Pareja On.

La sorpresa que encontró dentro del gimnasio

Tras recorrer las instalaciones, Ethel Pozo comprobó que no había mujeres en el lugar en ese momento, por lo que sus sospechas quedaron rápidamente descartadas.

No obstante, lo que jamás imaginó fue convertirse en la protagonista de la experiencia. En lugar de limitarse a observar cómo entrenaba su esposo, terminó siendo invitada por Julián Alexander y por el entrenador del gimnasio a participar en una exigente rutina de ejercicios.

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Ethel Pozo y Julián Alexander revelan el problema que más discusiones genera en su matrimonio. Captura: Modo Pareja On.

La situación provocó divertidos momentos, ya que la conductora dejó en evidencia que la actividad física no es precisamente una de sus mayores aficiones.

Durante los ejercicios se mostró cansada y realizó varias expresiones que reflejaban el esfuerzo que representaba seguir el entrenamiento.

Ethel Pozo y Julián Alexander revelan el problema que más discusiones genera en su matrimonio. Captura: Modo Pareja On.

‘Modo Pareja ON’ muestra el lado más humano de la pareja

El estreno de ‘Modo Pareja ON’ permitió a Ethel Pozo y Julián Alexander mostrarse lejos del formato tradicional de la televisión. En esta nueva propuesta, ambos decidieron compartir situaciones reales de su vida matrimonial, dejando en claro que no todas las relaciones están libres de desacuerdos.

Por el contrario, explicaron que los conflictos cotidianos forman parte de cualquier convivencia y que lo importante es aprender a conversarlos.

En este primer episodio, el gimnasio fue el tema central, pero la pareja dejó entrever que existen muchas otras experiencias que abordarán en futuras entregas.

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Ethel Pozo y Julián Alexander revelan el problema que más discusiones genera en su matrimonio. Captura: Modo Pareja On.

El gimnasio, un motivo de discusión que terminó con risas

Lo que comenzó como un reclamo de Ethel Pozo hacia Julián Alexander terminó convirtiéndose en uno de los momentos más divertidos del estreno de ‘Modo Pareja ON’.

La conductora pasó de cuestionar las largas horas que su esposo dedica al entrenamiento a vivir en carne propia una intensa rutina física que confirmó que el gimnasio definitivamente no es uno de sus lugares favoritos.

Ethel Pozo y Julián Alexander revelan el problema que más discusiones genera en su matrimonio. Captura: Modo Pareja On.