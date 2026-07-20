Ignacio Buse firmó un triunfazo ante Vit Kopriva y clasificó a octavos de final del ATP 250 de Kitzbuhel

Ignacio Buse inició de gran manera su participación en el ATP 250 de Kitzbuhel. El tenista peruano consiguió una valiosa victoria frente al checo Vit Kopriva, número 68 del ranking ATP, y clasificó a los octavos de final del torneo austríaco, uno de los campeonatos tradicionales del circuito sobre polvo de ladrillo.
El representante nacional, ubicado actualmente en el puesto 35 de la clasificación mundial y quinto preclasificado del certamen, se impuso por 7-5, 6-7(3) y 6-1 en un encuentro que estuvo marcado por la intensidad, la resistencia física y la capacidad de reacción de ‘Nacho’ en los momentos más importantes. El duelo tuvo una duración de dos horas y 38 minutos.
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Buse tuvo que trabajar más de la cuenta para quedarse con la victoria. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron la paridad hasta el tramo final, aunque Kopriva consiguió una ventaja importante al ponerse 5-4 y con su servicio para cerrar la manga. Sin embargo, el peruano respondió con personalidad, elevó su nivel y enlazó tres juegos consecutivos para darle vuelta a la situación y quedarse con el parcial por 7-5.
El segundo set siguió un desarrollo similar. El tenista checo volvió a encontrarse en una posición favorable cuando alcanzó el 5-4 con saque a favor, pero el ‘Colorado’ mostró nuevamente su capacidad de lucha y logró prolongar la definición. La manga terminó resolviéndose en el ‘tie-break’, donde Kopriva estuvo más acertado y se impuso por 7-3 para llevar el partido al tercer y definitivo parcial.
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Ya en el set decisivo, el peruano mostró una versión dominante. Luego de recibir atención médica por una ampolla en la planta del pie derecho, Ignacio Buse regresó a la cancha con determinación y rápidamente marcó diferencias. Consiguió un quiebre temprano, tomó el control de los intercambios desde el fondo de la cancha y aprovechó los errores de su rival para cerrar el encuentro con un contundente 6-1.
Un triunfo valioso para el historial
Una de las claves del triunfo estuvo en la paciencia que mostró el peruano para construir cada punto. Buse evitó apresurarse, buscó desgastar a Kopriva y logró llevarlo a cometer varios errores no forzados, una estrategia que terminó siendo determinante para inclinar la balanza a su favor.
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Con este resultado, Ignacio Buse redujo a 2-3 su historial de enfrentamientos contra Vit Kopriva y sumó una importante victoria en su camino por seguir consolidarse en la élite del circuito ATP. Además, añadió 13 puntos para su ranking, aunque por ahora no le permiten escalar posiciones dentro de la clasificación mundial.
Próximo desafío en Kitzbuhel
En los octavos de final, Buse enfrentará al ganador del duelo entre el paraguayo Daniel Vallejo, número 63 del ranking ATP, y el suizo Kilian Feldbausch, ubicado en el puesto 284. El encuentro está programado para el miércoles 22 de julio y será una nueva prueba para el peruano, que buscará mantener el nivel mostrado en su debut para seguir avanzando en el torneo austríaco.
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El triunfo en Kitzbühel también representa una respuesta positiva de ‘Nacho’ después de su reciente participación en el ATP 250 de Gstaad, donde quedó eliminado en la primera ronda ante el griego Stefanos Tsitsipas, quien posteriormente se consagró campeón del certamen. Buse logró pasar rápidamente la página y volvió a celebrar en el circuito.
De esta manera, el peruano continúa sumando experiencia en torneos ATP y aprovechando cada oportunidad para consolidarse en la élite del tenis internacional. Ahora tendrá un nuevo desafío sobre la arcilla austríaca, una superficie en la que buscará seguir creciendo y acercarse a las instancias finales del campeonato.
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