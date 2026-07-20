“Sporting Cristal es más grande que sus problemas”, el análisis de Martín Hidalgo sobre el presente deportivo del club ‘celeste’

El exjugador habló de la vez que jugó por Alianza Lima y el sentimiento que tiene por el cuadro 'celeste'. (Video: L1 MAX / La Palabra en Juego)

El reciente debut de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026 dejó buenas sensaciones entre su hinchada tras imponerse en casa ante Deportivo Garcilaso. Este resultado, que marca un inicio alentador para los ‘cerveceros’ tras un primer semestre complicado, renovó el entusiasmo alrededor de La Florida. En este contexto, las palabras de Martín Hidalgo resonaron tanto por su sinceridad como por el cariño que mantiene hacia la institución que considera su casa.

Durante una entrevista para La Palabra en Juego, el exjugador bicampeón nacional con los ‘celestes’ rememoró los momentos en los que, por circunstancias del fútbol, debió enfrentarlos vistiendo la camiseta de Alianza Lima. “Para mi mala suerte, los partidos que yo jugué contra Sporting Cristal, siempre les hice gol, de tiro libre o de penal. Obviamente yo no los celebraba por respeto a la institución. Me tocaba estar del otro lado, pero no porque yo quería”, confesó.

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Las anotaciones del exlateral izquierdo ante los ‘rimenses’ provocaron, en su momento, una reacción de incomodidad en parte de la hinchada. “¿La relación con los hinchas quedó un poco distanciada por eso? En su momento sí, porque me gritaban ‘no, que te fuiste a Alianza Lima y tal’, pero no quería”, explicó.

Martín Hidalgo salió de Sporting Cristal, pero también defendió a Alianza Lima y otros clubes peruanos e internacionales.

A pesar de esos episodios, el vínculo de Martín Hidalgo con Sporting Cristal nunca se rompió. “Yo quiero muchísimo a Sporting Cristal. Es la institución a la cual yo le debo lo que hoy soy, por todo lo que me dio Sporting Cristal. Yo voy a morir con eso siempre”, expresó.

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El exdefensor, quien reconoció la influencia de Alberto Gallardo y Fernando Mellán en su formación, no dejó dudas sobre el impacto determinante que el club tuvo en su vida. “Sporting Cristal es mi casa. Me dio todo, esta calidad de ser humano que soy, este profesional en la parte futbolística que soy, muchos valores, repotenció mis principios, me dio una carrera profesional, me pagó mis estudios, viví en el club con Miguel Rebosio y otros compañeros que venían de provincia. Sporting Cristal es lo mejor que me pudo pasar en mi vida. Yo no sé si estando en otro club, hubiese logrado las cosas que yo he logrado”.

Martín Hidalgo sobre el presente de Sporting Cristal

Por otro lado, Martín Hidalgo se refirió al presente que atraviesa Sporting Cristal, que a pesar de que el Torneo Apertura 2026 quedó cerca de la zona de descenso, sigue despertando pasión y expectativas en una hinchada muy crítica de la gestión de Innova Sports.

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“Me duele el momento en que está. Pero yo creo que ellos tienen la capacidad para salir de esa situación porque Sporting Cristal es un club muy grande. Sporting Cristal es más grande que sus propios problemas. Yo sé que van a salir, no tengo la más mínima duda que van a salir”, afirmó Hidalgo, transmitiendo confianza en la capacidad de reacción de la institución.

El técnico contó las razones que lo motivaron volver a La Florida después de cuatro años. (L1 Max)

Martín Hidalgo sobre su rol en Sporting Cristal

Más allá de su pasado como jugador, Martín Hidalgo mantiene un lazo activo y propositivo con Sporting Cristal. Actualmente, desarrolla un proyecto personal dentro de la entidad: “Yo estoy trabajando en Sporting Cristal en las noches. Hay una academia de adultos, que es un proyecto mío que lo presenté en el 2017 y donde soy el entrenador. Me dieron el ‘ok’ siempre y cuando yo sea parte de ese proyecto, que yo esté al frente, y fue así”.

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La pandemia del COVID-19 interrumpió temporalmente la dinámica de la academia, pero Hidalgo perseveró. “Llegó pandemia, se complicó ahí un poco el tema, luego entraron estos nuevos inversores al club, donde luego con el tiempo evaluaron que rendía económicamente para las arcas del club y se retomó el proyecto”, explicó.