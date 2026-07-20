“Sporting Cristal es más grande que sus problemas”, el análisis de Martín Hidalgo sobre el presente deportivo del club ‘celeste’

El reciente debut de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026 dejó buenas sensaciones entre su hinchada tras imponerse en casa ante Deportivo Garcilaso. Este resultado, que marca un inicio alentador para los ‘cerveceros’ tras un primer semestre complicado, renovó el entusiasmo alrededor de La Florida. En este contexto, las palabras de Martín Hidalgo resonaron tanto por su sinceridad como por el cariño que mantiene hacia la institución que considera su casa.
Durante una entrevista para La Palabra en Juego, el exjugador bicampeón nacional con los ‘celestes’ rememoró los momentos en los que, por circunstancias del fútbol, debió enfrentarlos vistiendo la camiseta de Alianza Lima. “Para mi mala suerte, los partidos que yo jugué contra Sporting Cristal, siempre les hice gol, de tiro libre o de penal. Obviamente yo no los celebraba por respeto a la institución. Me tocaba estar del otro lado, pero no porque yo quería”, confesó.
PUBLICIDAD
Las anotaciones del exlateral izquierdo ante los ‘rimenses’ provocaron, en su momento, una reacción de incomodidad en parte de la hinchada. “¿La relación con los hinchas quedó un poco distanciada por eso? En su momento sí, porque me gritaban ‘no, que te fuiste a Alianza Lima y tal’, pero no quería”, explicó.
A pesar de esos episodios, el vínculo de Martín Hidalgo con Sporting Cristal nunca se rompió. “Yo quiero muchísimo a Sporting Cristal. Es la institución a la cual yo le debo lo que hoy soy, por todo lo que me dio Sporting Cristal. Yo voy a morir con eso siempre”, expresó.
PUBLICIDAD
El exdefensor, quien reconoció la influencia de Alberto Gallardo y Fernando Mellán en su formación, no dejó dudas sobre el impacto determinante que el club tuvo en su vida. “Sporting Cristal es mi casa. Me dio todo, esta calidad de ser humano que soy, este profesional en la parte futbolística que soy, muchos valores, repotenció mis principios, me dio una carrera profesional, me pagó mis estudios, viví en el club con Miguel Rebosio y otros compañeros que venían de provincia. Sporting Cristal es lo mejor que me pudo pasar en mi vida. Yo no sé si estando en otro club, hubiese logrado las cosas que yo he logrado”.
Martín Hidalgo sobre el presente de Sporting Cristal
Por otro lado, Martín Hidalgo se refirió al presente que atraviesa Sporting Cristal, que a pesar de que el Torneo Apertura 2026 quedó cerca de la zona de descenso, sigue despertando pasión y expectativas en una hinchada muy crítica de la gestión de Innova Sports.
PUBLICIDAD
“Me duele el momento en que está. Pero yo creo que ellos tienen la capacidad para salir de esa situación porque Sporting Cristal es un club muy grande. Sporting Cristal es más grande que sus propios problemas. Yo sé que van a salir, no tengo la más mínima duda que van a salir”, afirmó Hidalgo, transmitiendo confianza en la capacidad de reacción de la institución.
Martín Hidalgo sobre su rol en Sporting Cristal
Más allá de su pasado como jugador, Martín Hidalgo mantiene un lazo activo y propositivo con Sporting Cristal. Actualmente, desarrolla un proyecto personal dentro de la entidad: “Yo estoy trabajando en Sporting Cristal en las noches. Hay una academia de adultos, que es un proyecto mío que lo presenté en el 2017 y donde soy el entrenador. Me dieron el ‘ok’ siempre y cuando yo sea parte de ese proyecto, que yo esté al frente, y fue así”.
PUBLICIDAD
La pandemia del COVID-19 interrumpió temporalmente la dinámica de la academia, pero Hidalgo perseveró. “Llegó pandemia, se complicó ahí un poco el tema, luego entraron estos nuevos inversores al club, donde luego con el tiempo evaluaron que rendía económicamente para las arcas del club y se retomó el proyecto”, explicó.
Más Noticias
Resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: Triunfos, derrotas y cómo quedaron los equipos
Se inició la segunda etapa del torneo más importante del Perú con goleadas, sorpresas y buen fútbol en la primera fecha. Conoce aquí todos los resultados
Perú ajustó su convocatoria de vóley para los Panamericanos Universitarios: ‘Zezé’ Rojas lidera la lista definitiva
La nómina sufrió cambios respecto a la primera lista presentada por la FEDUP debido a la coincidencia de fechas con la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Conoce a las 14 jugadoras elegidas para representar al país en el certamen universitario
Ignacio Buse firmó un triunfazo ante Vit Kopriva y clasificó a octavos de final del ATP 250 de Kitzbuhel
El tenista peruano superó un complicado partido ante el checo, incluso tras recibir atención médica por una ampolla en la planta del pie, y terminó imponiéndose en tres sets para avanzar a la siguiente ronda del torneo
Sporting Cristal anunció la salida de Felipe Vizeu tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato
La institución del Rímac comunicó la resolución del vínculo con el delantero brasileño, quien deja el equipo después de 11 meses defendiendo la camiseta ‘celeste’
Antonio Rizola advierte sobre el debut de Perú en la Copa Sudamericana: “Chile está por delante de nosotros en el ranking”
El entrenador brasileño recordó que el combinado nacional aún se encuentra por detrás de Chile en el ranking de la Confederación Sudamericana de Voleibol y evitó confiarse antes del esperado estreno
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD