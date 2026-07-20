Oficializan declaratoria de emergencia por sismo de 5.1 en estos distritos de Junín

Sismo

El Gobierno publicó en El Peruano el Decreto Supremo Nº 106-2026-PCM, que oficializa la declaratoria de Estado de Emergencia en los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos (provincia de Chupaca) y en Chupuro, Viques y Huacrapuquio (provincia de Huancayo), en el departamento de Junín, tras el sismo de magnitud 5.1 que dejó seis fallecidos, decenas de heridos y daños severos. El movimiento telúrico, ocurrido la noche del 18 de julio, impactó viviendas, infraestructura vial y servicios esenciales, y obligó a las autoridades a activar medidas urgentes de asistencia y rehabilitación.

Sismo de magnitud 5.1 sacude Junín y deja víctimas

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó el 18 de julio de 2026 un sismo de magnitud 5.1, con epicentro a 7 kilómetros al sur de Chupaca y una profundidad de 24 kilómetros. La intensidad del evento alcanzó niveles IV-V y afectó a diversas localidades, especialmente en el distrito de Chongos Bajo, donde la plaza de Pumpunya se convirtió en el centro de duelo para los familiares de las víctimas.

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INDECI despliega GIRED en Junín

De acuerdo a los reportes oficiales, seis personas perdieron la vida, al menos 21 resultaron heridas y más de 350 habitantes quedaron damnificados. El balance de daños incluye la destrucción de 52 viviendas y la interrupción de servicios eléctricos en varios puntos del distrito de Chilca, en Huancayo.

Emergencia declarada por sesenta días

La Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y tras la evaluación técnica de daños, determinó que la magnitud de la emergencia superó la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Junín. Por ese motivo, el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia por un plazo de 60 días calendario, tal como establece el decreto publicado en El Peruano.

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El dispositivo legal señala que las autoridades regionales y locales, junto a sectores clave como Salud, Educación, Vivienda, Transportes, Interior, Defensa, Energía y Minas, así como los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de Desarrollo e Inclusión Social, deberán ejecutar medidas inmediatas y excepcionales para atender la emergencia y rehabilitar la zona. Estas acciones estarán bajo la coordinación técnica y el seguimiento de INDECI.

Sismo en Junín - Chupaca Noticias

Impacto y respuesta estatal

El Peruano consigna que el sismo, atribuido a la reactivación temporal de la falla de los Altos del Mantaro según especialistas del IGP, provocó graves daños en viviendas precarias de adobe y quincha, así como en infraestructuras públicas de salud y educación. Luis Enrique Arroyo Sánchez, presidente del Consejo de Ministros, explicó que el Ejecutivo dispuso el despliegue de equipos de intervención rápida de INDECI para evaluar daños y atender a las familias damnificadas.

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El decreto también detalla la lista de bienes y servicios que podrán entregarse como donación, incluyendo medicamentos, alimentos, ropa, materiales de construcción, maquinaria, equipos médicos y servicios logísticos y de transporte. La implementación de estas acciones se financiará con el presupuesto institucional de los organismos involucrados, sin requerir recursos adicionales al Tesoro Público.

Los escombros de una vivienda muestran la devastación en Junín tras el terremoto de magnitud 5.1 que causó seis víctimas mortales. (Gobierno Regional de Junín)

Recuperación y monitoreo en los distritos afectados

Durante la vigencia del Estado de Emergencia, INDECI debe coordinar y supervisar la ejecución de medidas y remitir informes periódicos a la Presidencia del Consejo de Ministros. El objetivo es garantizar que la ayuda llegue de manera eficiente y que la población reciba atención médica, alojamiento temporal y apoyo para la reconstrucción de sus viviendas.

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La declaratoria de emergencia, refrendada por el presidente José María Balcázar Zelada y los titulares de los ministerios involucrados, faculta al Ejecutivo a modificar o ampliar las intervenciones en función de las necesidades detectadas durante el proceso de rehabilitación.

El Gobierno mantiene la vigilancia ante posibles réplicas, mientras la situación en Junín sigue siendo atendida por equipos de emergencia y las autoridades nacionales.