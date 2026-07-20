Expectativa en Perú por la próxima visita del papa León XIV: fechas oficiales se conocerán en septiembre

La Santa Sede anunciará en septiembre las fechas oficiales de la visita de León XIV a Perú. (Foto: Vatican News)

La comunidad católica de Perú y autoridades locales aguardan con atención la próxima visita de León XIV, sumando expectativa en torno a la confirmación de las fechas oficiales, que según información obtenida por RPP Noticias, se conocerán en septiembre. La llegada del pontífice moviliza a diversas instituciones, mientras se preparan operativos especiales y se ajustan detalles logísticos ante un evento de alcance internacional.

Según reportó RPP Noticias, una comitiva del Vaticano retornará a Perú a principios de agosto con la finalidad de afinar los últimos aspectos de la planificación. El periodista de la emisora en Roma, Sergio Mora, explicó que la delegación vaticana evaluará temas clave para la seguridad, movilidad e infraestructura de las ciudades seleccionadas para recibir al Papa. Se prevé que la publicación formal del programa y las fechas definitivas se realice en septiembre desde la Santa Sede.

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De acuerdo con la información disponible, León XIV visitaría las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Pucallpa y Cuzco. Estas urbes, según declaraciones oficiales recogidas por RPP Noticias, ya iniciaron tareas de coordinación ante la magnitud del evento. El presidente José María Balcázar confirmó previamente que estas localidades fueron incluidas en la agenda preliminar, lo que ha generado un notable entusiasmo en cada una de ellas.

Fechas tentativas y operativos especiales

Aunque la agenda oficial será difundida en septiembre, las estimaciones apuntan a que el pontífice permanecerá en Perú entre el 10 y el 16 de noviembre. Según lo expresado por Sergio Mora en diálogo con la radio, la segunda avanzada del Vaticano será determinante para definir estos días. La comitiva, que recientemente regresó de una inspección, expresó satisfacción por el avance de los preparativos y por la recepción ofrecida por las autoridades peruanas.

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El despliegue de seguridad y la coordinación de la infraestructura hotelera figuran entre las prioridades para recibir a los visitantes nacionales y extranjeros. RPP Noticias detalló que se espera un movimiento importante de turistas dentro del país y desde otros puntos de Sudamérica. Las autoridades ya analizan medidas para gestionar el flujo de personas, así como la adecuación de vías y servicios en las ciudades incluidas.

Expectativa y contexto internacional

La visita de León XIV reviste un significado especial para Perú. El pontífice conoció el país cuando era obispo y, tras haber sido cardenal, regresa ahora como líder máximo de la Iglesia católica. La embajadora peruana ante la Santa Sede recordó este vínculo especial, resaltando la disposición positiva tanto del Vaticano como de los anfitriones peruanos.

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El entusiasmo se refleja tanto en las autoridades como en la ciudadanía. De acuerdo con lo reportado por RPP Noticias, la avanzada vaticana manifestó satisfacción por la hospitalidad recibida y por la riqueza culinaria local. El periodista Sergio Mora subrayó que “han sido tratados a cuerpo de rey”, mientras las instituciones peruanas ultiman detalles para lo que se prevé como una recepción multitudinaria.

El Papa y su agenda reciente

En paralelo a los preparativos para su viaje a Sudamérica, León XIV permanece en Castelgandolfo, cerca de Roma, disfrutando un período de descanso. Según información de RPP Noticias, el Papa participó recientemente en un concierto en su honor y mantiene sus actividades litúrgicas dominicales en la localidad, a pesar de la emergencia sanitaria por altas temperaturas que atraviesa Italia y otros países europeos.

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Durante estos encuentros, León XIV reiteró mensajes sobre la importancia de la paz y la superación de conflictos, así como su preocupación por las víctimas de guerras en distintas regiones del mundo. En una de sus intervenciones, recogida por RPP Noticias, el pontífice afirmó: “La belleza es algo que creó Dios en la creación y la belleza nos ayuda a superar los conflictos, nos ayuda a enfrentar las dificultades de la vida”.

La agenda internacional de León XIV incluye visitas previas a Uruguay y Argentina, antes de arribar a Perú. Se prevé que el retorno a Roma se concrete en un vuelo de aerolínea italiana, según trascendió de la propia comitiva vaticana.

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Próximos pasos y confirmación oficial

El arribo de la segunda avanzada vaticana, programado para la primera semana de agosto, será crucial para ultimar los detalles logísticos y protocolarios del viaje. Una vez cumplida esta misión, se espera que en septiembre la Santa Sede anuncie oficialmente el calendario y las actividades que el Papa desarrollará en Perú.

RPP Noticias confirmó que el entusiasmo de León XIV y el interés mostrado por las autoridades y la ciudadanía peruana auguran una visita de alto impacto nacional e internacional. “Perú le está preparando una recepción realmente magnífica”, puntualizó una fuente de la comitiva entrevistada por la emisora.

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