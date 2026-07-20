Gabriel Calvo confiesa que Genaro Delgado Parker le quedó debiendo gran suma de dinero: “80 mil soles, ya le eché tierra”

Gabriel Calvo, sentado en una silla, habla en un estudio mientras Genaro Delgado Parker sostiene un micrófono, en el contexto de una deuda pendiente.

Durante una entrevista en el pódcast ‘Café con la Chevez’, Gabriel Calvo sorprendió al revelar que Genaro Delgado Parker nunca saldó una deuda de 80 mil soles. La cifra, lejos de ser menor, fue calificada por la periodista Carla Chevez como un monto que nadie podría considerar despreciable. Calvo asintió, dejando en claro que, aunque el dinero representaba mucho para él, ya no espera recibirlo.

“Me deben 80 mil soles. Ya le eché tierra como decía Genaro: ‘Las deudas antiguas no se pagan y las nuevas hay que hacerlas envejecer’. Era una buena plata”, afirmó el actor durante la conversación. La frase expuso tanto el tamaño de la deuda como la resignación de quien, después de años, ha optado por dejar atrás cualquier reclamo.

Gabriel Calvo recordó que este episodio surgió en tiempos donde su carrera gozaba de gran actividad, especialmente durante su participación en la serie ‘Mil Oficios’. Interpretar a Richard Parodi fue, según relató, una experiencia enriquecedora que le brindó la oportunidad de trabajar junto a colegas como Adolfo Chuiman y Efraín Aguilar.

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Gabriel Calvo, actor y presentador, participa en una entrevista televisiva donde aborda la deuda pendiente de 80 mil soles con Genaro Delgado Parker.

“Yo tuve un personaje que quise mucho, salteando el personaje de Torbellito, tuve el personaje de Richard Parodi de Mil Oficios. Gran personaje porque pude trabajar con Adolfo Chuiman muy de cerca y que fue un gran maestro. Él y Efraín Aguilar”, relató.

El actor mencionó que el ambiente de trabajo le resultaba especialmente grato, incluso cuando debía desplazarse largas distancias para grabar. “Ahí conocí a un grupo de amigos. Grabar a Richard Parodi era un placer. Yo vivía en los Álamos y me iba hasta el Amauta a grabar, pero era feliz, me divertía, era increíble esa chamba”, recordó. No obstante, esa etapa concluyó abruptamente tras la llegada de Genaro Delgado Parker a la administración de Panamericana Televisión.

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A pesar de lo vivido, Calvo ha decidido no quedarse anclado en el pasado. Ante la consulta de la periodista sobre la posibilidad de recuperar el dinero, su respuesta fue directa: “Ya no pienso en eso. Sé que no va a pasar nada, así que prefiero olvidarlo”. La resignación se mezcla con cierto pragmatismo, una actitud que refleja la experiencia de años en el medio artístico.

Gabriel Calvo sorprende al confesar que rechazó candidatura de Fuerza Popular propuesta por Keiko Fujimori. Captura: TikTok.

Gabriel Calvo revela que Keiko Fujimori le ofreció ser diputado

Otro momento inesperado de la entrevista llegó cuando Gabriel Calvo compartió un episodio poco conocido de su vida pública. El actor y exconductor de televisión contó que Keiko Fujimori, dirigente de Fuerza Popular, le ofreció postularse como candidato a diputado. Según detalló, no solo recibió la invitación de ese partido, sino también de otras agrupaciones políticas.

“Sí, de hecho estuve invitado por tres partidos para las elecciones pasadas. De hecho Keiko tuvo la generosidad de invitarme para diputado con el número 6. De haber aceptado ya ahorita mismo sería diputado”, relató el actor, dejando claro que la posibilidad fue real.

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Keiko Fujimori y Gabriel Calvo dialogan en una reunión, donde la lideresa política sonríe mientras el otro la escucha pensativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a la propuesta, Calvo explicó los motivos que lo llevaron a rechazarla. Afirmó que su decisión obedeció a una reflexión personal sobre la responsabilidad que implica ingresar a la política.

En sus palabras, “Decliné la invitación con mucho respeto, porque me parece que es un tema serio y que para llegar a la política tienes que estar preparado. Mal hubiera hecho en aceptar mientras yo salía en mi programa, ‘Nadie se salva’, criticando a la gente que no está preparada en política y después yo aceptando sin estar preparado”.