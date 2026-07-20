Mauro Cantoro quedó decepcionado con el rendimiento de Universitario tras victoria sobre ADT: “Se convirtió en un equipo común”

El debut de Universitario de Deportes en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 dejó sensaciones divididas pese al triunfo por 2-1 como visitante ante ADT en Tarma. El equipo ‘crema’ mostró en su primer compromiso oficial algunos rasgos del estilo que Héctor Cúper pretende implantar. Sin embargo, el análisis del exfutbolista y comentarista Mauro Cantoro reflejó una mirada crítica sobre la nueva propuesta de la ‘U’, remarcando que ha perdido la identidad arrolladora que lo llevó al tricampeonato nacional.
“Creo que la ‘U’ ha cambiado su formato de jugar. Lo ha hecho, lo ha hecho bien, ha jugado mejor que ADT. Creo que lo ganó merecidamente, más allá de la expulsión del jugador de ADT”, dijo en primera instancia en el programa Desmarcados.
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El exjugador analizó el partido y fue categórico al afirmar: “Por lo que vi hasta ayer (sábado), sin ver los amistosos ni nada, la ‘U’ se convirtió en un equipo común, que juega bien, que te va a ganar con la camiseta y con las individuales, que va a ser fuerte de local, lógicamente, pero es un equipo que se volvió un equipo común”.
Durante su intervención, Mauro Cantoro también cuestionó aspectos tácticos y nombres propios. “No me gustó (Andy) Polo de lateral. Después, fue el primer partido de todos, así que espero que haya un margen de mejora, que seguramente va a ser así, y espero que mejoren”. El análisis incluyó una reflexión sobre cómo el nuevo sistema afecta el desempeño de jugadores creativos: “Es evidente que en ese sistema han cambiado. Cómo juega Concha, han jugado con dos delanteros con el ‘Tunche’ y Valera. Juegas con Fértoli y con Murrugarra. No es que yo estoy explicando una genialidad, pero hay un cuadro donde es tierra de nadie, no hay juego, no hay un gesto de fútbol, y no es fácil”.
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La crítica del ‘Toro’ no solo se enfocó en la propuesta estratégica, sino también en la falta de espectacularidad y determinación que caracterizaba a la mejor versión de Universitario. “No era ese equipo arrollador, que te daba miedo, que decías ‘van, salen, te comen arriba y te meten dos o tres goles donde sea’, no. Esperemos que pueda mejorar”, sentenció.
El comentarista también cuestionó el campo en el recinto deportivo de Tarma, que dificultó la fluidez del partido: “Después de ver un Mundial, ver un campo así... Uno dice que se repite lo negativo, pero en esa cancha no se puede jugar. Es alta competencia, tipos que juegan Copa Libertadores, es imposible”.
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El análisis de Héctor Cúper sobre el triunfo de Universitario ante ADT
Tras el encuentro, Héctor Cúper valoró el esfuerzo y la capacidad de sus dirigidos para adaptarse a las circunstancias, en especial a la altura de Tarma y a la inferioridad numérica del rival tras la expulsión de John Narváez.
El DT argentino reconoció que el marcador pudo haber sido más holgado y lamentó la falta de efectividad: “Quizás me hubiera dado más tranquilidad haber aprovechado alguna de las situaciones claras que tuvimos. No hablo de tranquilidad total, porque cuando el resultado está ajustado, siempre puede ocurrir una última jugada en la que el rival empate y eso deja un sabor amargo, sobre todo porque generamos no menos de cinco o seis ocasiones claras como para estar más tranquilos”.
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Alex Valera y Lisandro Alzugaray le dieron la victoria a los 'cremas' en Tarma. Créditos: L1 Max / Instagram.
El técnico de 70 años abordó también la situación de Gianluca Lapadula, quien debutó ingresando en la segunda mitad. “Sabemos que llegó más tarde a la pretemporada y le va a costar un poco, además de que la altura influye. Por eso preferimos darle minutos al final, pero pronto estará al nivel físico del resto y podrá competir por su lugar”, indicó.
Cúper insistió en que el plantel está enfocado y que todos los jugadores, tanto titulares como suplentes, muestran disposición para el sacrificio y el trabajo colectivo. Asimismo, ratificó la apuesta por el 4-4-2 y la necesidad de seguir ajustando detalles, tanto en defensa como en ataque.
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“Todos buscamos la perfección, aunque no existe. Cuando se logra algo, uno quiere más, esa es la ambición que debemos tener. Hasta ahora, el funcionamiento me deja conforme, pero hay aspectos a mejorar”, añadió.
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