La selección peruana de vóley tendría un nuevo reto: FPV organiza cuadrangular con República Dominicana y un equipo europeo

Este video presenta una entrevista con Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), quien reveló que se viene planeando un nuevo cuadrangular de mayores. (Video: Radio Ovación)

La Federación Peruana de Vóley (FPV) continúa trabajando en la planificación de la selección mayor femenina y ya prepara un nuevo torneo internacional con el objetivo de que el equipo sume mayor roce competitivo antes de afrontar sus próximos compromisos oficiales. Así lo confirmó el presidente de la institución, Gino Vegas, quien reveló que se viene organizando un cuadrangular amistoso con la participación de República Dominicana y una selección europea.

El certamen serviría como parte de la preparación de la escuadra absoluta que dirige Antonio Rizola y mantendría el formato utilizado recientemente en la Copa Latina, donde Perú presentó dos equipos para darle mayor participación a sus jugadoras.

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La intención de la Federación es replicar una fórmula que dejó buenas sensaciones tanto para el comando técnico como para la organización. En el cuadrangular previo, Perú compitió con dos equipos de mayores e invitó a Argentina y Venezuela.

Sin embargo, la selección venezolana no pudo participar debido al trágico terremoto que afectó al país en esos días, por lo que su lugar fue ocupado por la selección nacional sub 19. A pesar de ese cambio de último momento, el torneo permitió que un amplio grupo de voleibolistas sumara minutos de competencia internacional.

Con esa experiencia como antecedente, la FPV pretende organizar un nuevo cuadrangular con rivales de mayor exigencia y volver a presentar dos representativos nacionales.

Selección peruana de vóley se alista para afrontar dos fuertes competencias este 2026. Crédito: FPV

República Dominicana sería uno de los invitados

Uno de los equipos que ya figura en la planificación es República Dominicana, una de las selecciones más fuertes del continente y protagonista habitual de los principales torneos internacionales.

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El combinado caribeño disputó recientemente la Liga de Naciones de Vóley (VNL), competencia que reúne cada temporada a las 18 mejores selecciones del mundo, por lo que significaría una importante prueba para el equipo peruano.

Además, la Federación viene gestionando la presencia de un seleccionado europeo, aunque todavía no ha revelado qué país sería el elegido para completar el cuadrangular.

Gino Vegas confirmó los planes de la Federación

El presidente de la FPV dio a conocer estos detalles durante una entrevista con Gino Pomar para Radio Ovación, donde explicó que el proyecto aún se encuentra en proceso de confirmación.

“Vamos a tener un cuadrangular en la selección de mayores con la participación de República Dominicana. Estamos viendo con un país europeo para que se sume, estamos confirmando, y posiblemente presentemos dos selecciones peruanas”, declaró Gino Vegas.

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La posibilidad de presentar dos equipos responde al objetivo de ampliar la base de jugadoras con experiencia internacional y permitir que el comando técnico evalúe distintas variantes de cara a las próximas competencias oficiales.

De concretarse la llegada de ambos invitados, el nuevo cuadrangular se convertiría en una nueva oportunidad para que la selección peruana siga consolidando su proceso de renovación y afronte con mejores herramientas los desafíos internacionales que tendrá en los próximos meses.

República Dominicana, una de las selecciones presentes en la VNL 2026, llegaría a Lima para un cuadrangular con Perú. Crédito: FIVB

La Copa Sudamericana en casa

Durante la entrevista, Gino Vegas también destacó otro de los grandes retos que afrontará la selección peruana este año: la organización de la Copa Sudamericana de Vóley, certamen que anteriormente se disputaba bajo el nombre de Copa América.

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El presidente de la FPV recordó que la primera edición con esta nueva denominación se llevó a cabo en Brasil, donde Perú alcanzó el subcampeonato. Ahora, la ‘blanquirroja’ tendrá la oportunidad de disputar el torneo en casa, con la participación confirmada de ocho selecciones del continente.

“Tenemos la Copa Sudamericana, la que era llamada Copa América, que ahora se ha cambiado la denominación. El primer año se hizo en Brasil, quedamos subcampeones. Este año nosotros vamos a ser los organizadores del 22 al 26 de julio, con ocho equipos de Sudamérica ya confirmados”, señaló.

En ese sentido, la organización de este nuevo cuadrangular forma parte de la estrategia de la Federación para que la selección mayor llegue con más partidos internacionales antes de afrontar los torneos oficiales del calendario.

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Enfrentar a una potencia regional como República Dominicana y a una selección europea permitirá medir el crecimiento del equipo peruano frente a rivales de alto nivel competitivo, además de continuar observando a un grupo amplio de jugadoras.